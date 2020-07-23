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Сорока стала домашним питомцем

В 2013 году семья Блум из Австралии обнаружила сороку у местной библиотеки. Та ползала по земле и не могла взлететь. Желая спасти птицу, Блум забрали ее домой и назвали Пингвин. С тех самых пор птица стала постоянным гостем в их доме. Пингвин оказалась очень умной сорокой. Она играет с детьми, сидит на плечах и любит поваляться с хозяевами в постели.

Прежде чем отправиться по своим делам, сорока провожает всех на работу и в школу. А вечером приветствует семью. «Она прямо как собака: сидит себе на дереве, а когда видит нас, хлопает крыльями и показывает, как она рада», — говорит отец семейства. Мы решили познакомить вас с таким необычным питомцем.

«Маленькая сорока появилась в нашей жизни после того, как она упала с дерева. Ей было всего около трех недель».


Сорока стала домашним питомцем

«Мы ухаживали за ней и заботились, и постепенно сорока выздоровела».


Сорока стала домашним питомцем

«Она смотрит телевизор, играет с детьми, валяется с нами в постели».


Сорока стала домашним питомцем

«Мы никогда не думали, что когда-нибудь сорока станет частью нашей семьи. Мы правда любим ее».


Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

«Она летает, куда и когда захочет. Часто просто болтается с нами по утрам, а когда дети уходят в школу, летит по своим делам».


Сорока стала домашним питомцем

«Если мы начнем махать руками, она будет повторять и махать крыльями».


Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

«Она проводит много времени в нашем доме, играя с детьми».


Сорока стала домашним питомцем

«Когда к детям приходят друзья, сорока играет с ними. Это очень весело».


Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

«Несколько месяцев назад к нам залетел чужой птенец сороки. Пингвин долго играла с ним, а потом они вместе просто сидели в нашем доме».


Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

«Так здорово проводить время вместе с ней!»


Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

Сорока стала домашним питомцем

 

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