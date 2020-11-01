5 шикарных нарядов в кино, которые запомнились актрисам вовсе не из-за красоты

«Белоснежка и охотник – 2». Плащ королевы

«Белоснежка и охотник – 2», золотой наряд королевы Ровенны

«Золушка». Голубое бальное платье

Голубое платье Золушки – один из самых сложных нарядов в кино

Кадр из фильма «Золушка», 2015 год

«Голодные игры. И вспыхнет пламя». Свадебное платье Китнисс

Кадр из фильма «Голодные игры. И вспыхнет пламя», 2013 год

«Белоснежка: Месть гномов». Свадебное платье королевы

Кадр из фильма «Белоснежка: Месть гномов», 2012 год

«Братья Гримм». Наряд ведьмы

Кадр из фильма «Братья Гримм», 2005 год