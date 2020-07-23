Японские спичечные коробки — винтажные, простые, изящные

Эти коробки производились в период с 20-х по 40-е годы — суровые и не самые однозначные для Японии деньки. Тем не менее, этикетки на них — просто квинтэссенция восточной простоты и изящности, словно среди художников на производствах и не витал никакой дух милитаризма и тому подобной чепухи