Потрясающие простые и вкусные блюда из курицы

Частенько приходится ломать голову над тем, что же приготовить быстро и вкусно. Лучший кандидат на основу простого и аппетитного ужина — это курица. Мы собрали 5 рецептов самых бесхитростных, но удивительно вкусных блюд из курицы.









Курица в горчичном соусе

Запеканка из курицы с сыром

Курица в сырном соусе

Рубленые котлеты

Отбивная из курицы