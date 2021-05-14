С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...
  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Зубная боль не зря считается одной из самых неприятных и раздражающих. Человек просто теряет возможность нормально соображать, если у него болит зуб и нет никакой возможности решить проблему прямо сейчас. Хорошо, если поблизости есть аптека, а лучше — проверенный стоматолог. Но что делать, если зубная боль тревожит на отдыхе, или в воскресенье, когда нужных медикаментов просто не достать? Мы поможем решить и эту проблему. Вот несколько элементарных приемов, которые наверняка помогут вам продержаться до визита к врачу.

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Мятный настой


Настой из мяты может стать настоящим спасением при сильной зубной боли. Заварите перечную мяту, да покрепче и просто прополощите рот полученным раствором. Это, конечно, проблему не уберет, а вот от зубной боли на вечер избавится поможет.

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Масло гвоздики


Гвоздичное масло обладает не только болеутоляющими, но и антибактериальными свойствами. Можно на пол-литра воды добавить пару капель масла и хорошенько прополоскать рот, а можно нанести масло на ватный диск и очень аккуратно больной зуб протереть. Неприятные ощущения уйдут очень быстро, попробуйте.

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Солевой раствор


Проще всего будет приготовить обычный солевой раствор — уж соль есть дома у каждого. Этот минерал эффективно убивает болезнетворные и вирусные микроорганизмы, соответственно и боль в зубе уходит.
Раствор нужно делать на теплой воде, чтобы не травмировать нервы лишний раз.

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Лед


А вот об этом способе вы знаете вряд ли. Необязательно полоскать рот, чтобы избавиться от зубной боли: можно просто растереть кубик льда на участке между большим и указательным пальцем. Процедура должна занять не меньше пяти минут — при трении импульсы пройдут по тем же самым нервным путям, что и зубная боль.

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Чайное масло


Небольшой ватный диск нужно смочить парой капель чайного дерева и положить на больной зуб. Потерпите несколько минут и вынимайте вату — в следующие пару часов зубная боль не вернется.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Рома Тамаровский, 4 года, врожденный гиперинсулинизм, требуется лекарство на год, 155 393 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Рома Тамаровский, 4 года, врожденный гиперинсулинизм, требуется лекарство на год, 155 393 ₽

Алена Журавлева, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 245 625 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Алена Журавлева, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, 245 625 ₽

Ярослав Мануковский, 8 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга глюкозы, 163 524 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Ярослав Мануковский, 8 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга глюкозы, 163 524 ₽

Арина Мехоношина, 9 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение, 197 498 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Арина Мехоношина, 9 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение, 197 498 ₽

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в 2022 году

На Ставрополье умерли еще пять человек с коронавирусом
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

На Ставрополье умерли еще пять человек с коронавирусом

Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в 2022 году

Муж просит жену отправить загостившуюся после операции свекровь восвояси, сам ее обидеть не решается
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Муж просит жену отправить загостившуюся после операции свекровь восвояси, сам ее обидеть не решается

В рязанских больницах находятся 259 пациентов с коронавирусом
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

В рязанских больницах находятся 259 пациентов с коронавирусом

Гинцбург: назальную вакцину от коронавируса в России зарегистрируют в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Гинцбург: назальную вакцину от коронавируса в России зарегистрируют в 2022 году

Почти 54 тыс жителей Ставрополья заразились коронавирусом
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Почти 54 тыс жителей Ставрополья заразились коронавирусом

Стала известна ягода, снижающая риск развития рака и инсульта
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

Стала известна ягода, снижающая риск развития рака и инсульта

В женской колонии Бузулука осужденных привили против коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В женской колонии Бузулука осужденных привили против коронавируса

Нутрициолог Мирошников назвал помогающие снизить давление продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Нутрициолог Мирошников назвал помогающие снизить давление продукты

«Там, где удобно»: новые пункты вакцинации от коронавируса открываются в Приморье
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Там, где удобно»: новые пункты вакцинации от коронавируса открываются в Приморье

В Новосибирске девушке удалили огромную опухоль в груди
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Новосибирске девушке удалили огромную опухоль в груди

Целительный эффект от зимнего купания
Материал, выбранный редакторами МиртесенEpoch Times

Целительный эффект от зимнего купания

Гастроэнтеролог назвал симптомы для обращения к врачу
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Гастроэнтеролог назвал симптомы для обращения к врачу

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году

Гинцбург спрогнозировал срок регистрации назальной вакцины от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Гинцбург спрогнозировал срок регистрации назальной вакцины от COVID-19

Уровень распространения КВИ в Шымкенте не снижается
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Уровень распространения КВИ в Шымкенте не снижается

Комаровский объяснил, как не попасть в больницу при самолечении COVID
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Комаровский объяснил, как не попасть в больницу при самолечении COVID

Диетолог: Безопасной дозы вредной еды не существует
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Диетолог: Безопасной дозы вредной еды не существует

Утро доброе: как правильно просыпаться
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Утро доброе: как правильно просыпаться

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может пройти регистрацию в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может пройти регистрацию в 2022 году

Варикоз будут лечить лазером в новосибирских поликлиниках
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Варикоз будут лечить лазером в новосибирских поликлиниках

Назван срок регистрации назальной вакцины от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Назван срок регистрации назальной вакцины от коронавируса

В «Векторе» рассказали о новой вакцине против оспы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В «Векторе» рассказали о новой вакцине против оспы

О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита

Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20%
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20%

Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта

Сиртуиновый белок или «На чём сидят в Голливуде»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сиртуиновый белок или «На чём сидят в Голливуде»

Вирус оспы жив? Зачем "Вектор" создаёт новую вакцину от "черной смерти"
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Вирус оспы жив? Зачем "Вектор" создаёт новую вакцину от "черной смерти"

В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отказе в получении второй дозы «Спутник V» на 21-й день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отказе в получении второй дозы «Спутник V» на 21-й день

Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в 2022 году

Что такое атрофия головного мозга
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Что такое атрофия головного мозга

Симптомы и признаки остеоартрита
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Симптомы и признаки остеоартрита

Борьба с гипертонией: 5 шагов к нормальной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Борьба с гипертонией: 5 шагов к нормальной жизни

Картина дня

наверх