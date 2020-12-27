5 способов дать вторую жизнь вещам, чей путь в мусорное ведро казался неизбежным

Когда количество мусора на нашей планете приняло угрожающие масштабы, самое время задуматься о том, что мы можем сделать для того, чтобы вещи, которые вроде бы отжили своё, смогли послужить нам дольше, да ещё и на славу. Материал расскажет о сказочных способах трансформации, казалось бы закончивших свой жизненный цикл вещей.
1. Любимую футболку спасет узор, нанесённый отбеливателем
Крутейший лайфхак!
Если так вышло, что ваша футболка получила белесые пятна после неудачного режима стирки или в силу других причин, то не спешите ее выбрасывать. Сделайте густой раствор самого сильного отбеливателя и при помощи кисти, трафаретов и любого другого полета фантазии нанесите на футболку узор по настроению или согласно вашим пристрастиям. Теперь вы счастливый обладатель вещи, подобной которой нет ни у одного другого жителя планеты!
2. Любая свеча может стать вечной свечой
Вечные свечи. / Фото: reddit.com
Собирайте воск от вашей свечи в емкость. Когда свеча полностью сгорит, слегка нагрейте воск и руками сформируйте новую свечу, поместив внутрь фитиль из вощеной нити (такая нить продается в магазинах хендмейда, швейной фурнитуры и т.п.). Вывод очевиден: каждая свеча может стать вечной свечой. И служить всю жизнь.
3. Превратите старый забор в крутые садовые ящики
До и после.
Если ваш старый забор покосился и потерял защитные свойства, просто один раз при помощи рубанка уберите верхний слой и превратите аварийные доски в новые ящики для сада. Одна банка хорошего строительного лака - и теперь данные ящики прослужат вам много лет.
4. Все старые футболки и белье станут отличным одеяльцем для ваших питомцев
Спасибонько, гав! / Фото: reddit.com
Перестаньте выбрасывать рваные футболки и белье. Посвятите пару вечеров тому, чтобы порезать их на цельные лоскутки. Затем сшейте их в одеялко. Ваши питомцы оценят новую вещь, как никто другой. Ведь для них очень важен такой уют. А лоскутки будут напоминать о той или иной некогда любимой вещице. В результате получается что-то вроде дневника памяти, помноженного на мимишность от созерцания того, как нежится в одеялке ваш любимый питомец.
5. Банки плюс воск
Отличное решение. / Фото: reddit.com
Еще одна идея для вечных свечей, только на этот раз никакой работы руками не потребуется. Огромную свечу ставьте в небольшую стеклянную банку. Пока она будет гореть, воск будет течь вниз. Когда весь воск окажется снизу, горячей спицей сделайте лазейку, поместите туда новый фитиль из вощеной нити, и вот ваша новая вечная свеча готова, и при этом вы ни секунды не поработали в качестве свечного скульптора! Вуаля!
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