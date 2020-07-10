Правила жизни Кайли Миноуг
Я ПОП-ВЕТЕРАН. Скоро мне пора будет на пенсию.
СКОЛЬКО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛО ЗА МОЮ ЖИЗНЬ: винил, мини-диски, дискеты, DAT-кассеты, компакт-диски, загрузки с iTunes, Spotify. И, конечно, кассинглы (популярные в середине 1980-х аудиокассеты с синглами общей длиной не более 10 минут. — Esquire). О, я была королевой кассинглов! Но я до сих пор не знаю, как все эти форматы работают.
МЕНЯ ПУГАЕТ, что «Величайшие хиты» я выпустила еще 10 лет назад.
Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ СТАРОЙ, но я считаю себя старой для некоторых вещей. Тверк — это не для меня.
Я ПРОБОВАЛА БОТОКС И МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ. Я точно не тот человек, кто скажет: «Нет, этого делать нельзя». Каждый делает то, что хочет. Женщина всегда хотела выглядеть привлекательно, а сегодня у нее просто стало чуть больше инструментов.
47 — ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, чтобы подобрать себе обтягивающие брюки.
НЕ ВАЖНО, что помогает женщине чувствовать себя женщиной.
КОГДА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД УМЕРЛА МОЯ БАБУШКА, я решила, что куплю себе клатч и буду всегда носить его с собой в память о ней. Она всюду таскала с собой клатч, и я стала таскать его тоже.
МОЯ ГЕЙ-АУДИТОРИЯ была со мной с самого начала.
В БИОГРАФИИ ГЕЙ-ИКОН, КАК ПРАВИЛО, ЕСТЬ НЕЧТО ТРАГИЧЕСКОЕ. Но до того момента, как у меня диагностировали рак, трагическими у меня были лишь стрижки и наряды.
Я ЗНАЮ, что в мире живет большое количество женщин, которым поставят такой же диагноз (в 2004 году у Миноуг диагностировали рак молочной железы. — Esquire). Но я хочу сказать, что это возможно пережить. Вы справитесь.
ДИАГНОЗ ДАЕТ ТЕБЕ НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЖИЗНИ: если ты прямо сейчас не сделаешь то, что хочешь, ты можешь не сделать этого никогда.
ДЛЯ МЕНЯ УМЕНИЕ ПЕРЕЖИТЬ ЧТО-ТО — это умение быть быстрой. Если ты живешь быстро, беда и уходит быстро.
У МЕНЯ НЕТ ТРЕНЕРА, и я не хожу в спортзал. Люди думают, что те, у кого диагностировали рак, становятся одержимы здоровым образом жизни, но это точно не про меня.
Я НИКОГДА НЕ СТРОЮ ДАЛЕКИХ ПЛАНОВ. Я живу, наслаждаясь тем, что происходит прямо сейчас.
МОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ — это то, что я все еще здесь.
Я БЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СТАЛА ОТШЕЛЬНИЦЕЙ, если бы могла позволить себе такую роскошь — не видеть никого и ничего. Было бы здорово. Настоящий рок-н-ролл.
ОДИНОЧЕСТВО — ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА ТИШИНА, а тишина — это лучший момент, чтобы прислушаться к себе.
СЕЙЧАС Я ПИШУ БОЛЕЕ ЛИЧНЫЕ ПЕСНИ, чем писала несколько лет назад. Просто подумала, что людям стоит узнать меня лучше.
У ВСЕХ ХОРОШИХ ПЕСЕН ВСЕГДА ЕСТЬ КРАСИВОЕ ПРОШЛОЕ. Хорошие песни не рождаются из ничего.
ПОДПИСАВ КОНТРАКТ с рекорд-лейблом, ты становишься продуктом. Но это не значит, что ты перестаешь быть талантливой.
Я НЕ СЛИШКОМ-ТО ПОПУЛЯРНА В США. Но в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе меня знают, и мне хватает.
THE SUN напечатал на первой полосе мою задницу, назвав ее национальным достоянием. Я долго хохотала. Не уверена, что моя задница на что-то способна. Разве что вилять и трястись.
МНЕ НЕ НУЖНО ПЫТАТЬСЯ стать секс-бомбой. Я и так ею являюсь.
КАЖЕТСЯ, ЕСТЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, которые занимались любовью под мою музыку. Мои песни не так уж асексуальны.
ИНОГДА Я ЧУВСТВУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДРУГИХ ЖЕНЩИН, но я никогда ничего не делала с этим чувством.
ТЕБЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ОГРОМНОЕ ВЕЗЕНИЕ, чтобы найти кого-то, с кем ты проживешь до самой смерти. Кому-то это удается, большинству — нет. Кажется, любовь — это лотерея.
НЕНАВИЖУ ТЕСНОТУ: слишком тесная одежда и слишком тесные отношения — вещи одного порядка. Ни в чем нельзя ощущать скованность.
СВОБОДА В МОЕМ ПОНИМАНИИ — это как пони в садике. Не запирайте ворота, или я буду брыкаться и ржать. Но если вы оставите ворота открытыми, я никуда не убегу.
ДУМАЮ, ЕСЛИ ЗАВТРА Я ПРЕКРАЩУ ВЫСТУПАТЬ, я, возможно, какое-то время буду оставаться знаменитой, потому что я — это я.
ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ИМЯ КАЙЛИ? Так аборигены называют бумеранг.
КАКАЯ-ТО ЧАСТЬ МЕНЯ, конечно же, эксгибиционистка.
ВАГИНА, ВАГИНА, ВАГИНА. Какое же это странное слово.
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