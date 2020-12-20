3 продукта, с которыми не стоит есть бананы, чтобы не маяться потом с желудком

1. Бананы и кисломолочные продукты

Бананы с кисломолочными продуктами вместе лучше не употреблять. | Фото: tikis.fi.

2. Бананы и батат (сладкий картофель)

| Фото: forum.schizophrenia.com. Банан и батат - тяжелая смесь для желудка.| Фото: forum.schizophrenia.com.

3. Бананы и хамийская дыня

КИтайская хамийская дыня. | Фото: pp.userapi.com.

Банановая пальма. | Фото: yandex.com.

Бананы теперь есть в любом супермаркете и на рынке. | Фото: s.sakh.com.