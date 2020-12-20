3 продукта, с которыми не стоит есть бананы, чтобы не маяться потом с желудком

Никогда не замечали, что у наших соотечественников наблюдается какая-то особая любовь к бананам? Возможно, дело в том, что в СССР этот фрукт был экзотикой и доставался по большому блату. Сегодня же желтых плодов в изобилии в любом магазине, ешь – не хочу. Несмотря на большое количество витаминов и питательных веществ, бананы не рекомендуется есть без меры. Более того, с некоторыми продуктами сочетать бананы вообще запрещено.
1. Бананы и кисломолочные продукты
Бананы с кисломолочными продуктами вместе лучше не употреблять. | Фото: tikis.fi.
Приверженцы здорового образа жизни наверняка вспомнят, как приятно съесть на завтрак йогурт с бананом: вкусно, некалорийно и польза для организма. А вот и нет! Тем, кто жалуется на дискомфорт в желудке (имеет заболевания желудочно-кишечного тракта или же нарушения функций селезенки), сочетание кисломолочных продуктов и бананов противопоказано. В противном случае диарея точно не заставит себя долго ждать.
Еще хочется добавить, что есть бананы на голодный желудок - тоже нехорошая идея. Сам фрукт активно стимулирует перистальтику ЖКТ, а это значит, что стенки желудка с усердием будут работать впустую.
2. Бананы и батат (сладкий картофель)
Банан и батат - тяжелая смесь для желудка. | Фото: forum.schizophrenia.com.
По отдельности эти два продукта полезны, но не стоит их употреблять вместе. Высокое содержание клетчатки в батате в совокупности с пищевыми волокнами банана может привести к вздутию живота. В отдельных случаях неприятным следствием становится кислотный рефлюкс (изжога).
3. Бананы и хамийская дыня
КИтайская хамийская дыня. | Фото: pp.userapi.com.
В наших широтах хамийскую дыню не встретишь, тем не менее, с бананами она тоже плохо сочетается. Большое содержание в плодах ионов калия при совместном употреблении приведет к превышению нормы этого вещества в крови. Замедленное сердцебиение, общая слабость организма – это далеко не полный перечень симптомов, которые могут возникнуть от «взрывной смеси» в виде дыни и банана.
Банановая пальма. | Фото: yandex.com.
Несколько занимательных фактов о бананах
• «Банан» с арабского можно перевести как «палец».
• Банановая пальма – это самая натуральная трава, из чего следует, что банан – это не фрукт, а ЯГОДА!
• Немало анекдотов посвящено скользким свойствам кожуры, на которой поскальзывается незадачливый герой. Вспомнить хотя бы героя Юрия Никулина в незабвенной киноленте «Бриллиантовая рука». Однако в реальности люди тоже используют скользящие свойства фрукта (простите, ягоды). В Индии на кожуре спускают корабли на воду! На один такой спуск понадобится свыше 20 тысяч бананов.
• Ботаники насчитывают более тысячи разновидностей бананов, при этом съедобными считаются порядка десяти. Каких-то 30 лет назад наши соотечественники, можно сказать, совершенно не разбирались в бананах. После развала Советского Союза в Россию 3 года ввозили кормовые(!) бананы. Студенты из дружественных африканских стран крутили у виска, видя очереди за несъедобными плодами. А люди не понимали, почему в рекламе бананы представлялись сладкими, а на деле все было по-другому.
Бананы теперь есть в любом супермаркете и на рынке. | Фото: s.sakh.com.
Оказывается, ведутся нешуточные споры по поводу того, как правильно нужно чистить бананы - с «носа» или «хвостика». Почему половина населения Земли ест бананы неправильно, и что нужно делать - разбираемся далее.
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