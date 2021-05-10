С нами не соскучишься!

7 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус


Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус

Устали от магазинной колбасы и сосисок, которые независимо от цены мало чем отличаются на вкус друг от друга, да и мясо с котлетами давным-давно приелось? Так почему бы не совместить приятное с полезным и не приготовить сочную, ароматную и невероятно вкусную домашнюю колбасу, которую можно взять с собой на работу, учёбу, в дорогу и на пикник.

1. Без оболочки


Домашняя колбаса без оболочки. \ Фото: google.com.

Домашняя колбаса без оболочки. \ Фото: google.com.

 

С перцем и чесноком, в меру нежная и пикантная домашняя колбаса без оболочки прекрасно заменит магазинную колбасу. Её удобно брать с собой на перекус, с ней отлично сочетаются любые блюда, а ещё её можно подавать как в горячем (предварительно обжарив), так и в холодном виде. А главным преимуществом такой колбасы является то, что она может храниться аж две недели без потери вкуса.

Ингредиенты:

• Свинина вырезка нежирная - 1 кг;
• Чеснок - 6-7 зубков;
• Сливки сухие - 10 ч.л;
• Соль - 1 ст.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Яйца - 1 шт;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Травы по вкусу - сушёные.
Очень вкусная домашняя колбаса из свинины. \ Фото: yandex.ua.

Очень вкусная домашняя колбаса из свинины. \ Фото: yandex.ua.

 

Способ приготовления:

• Свиную мякоть хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Обсушить бумажными полотенцами и нарезать средними кусками;
• Пропустить через мясорубку;
• Чеснок, соль смешать с сахаром и сухими сливками;
• Добавить к фаршу, аккуратно перемешать и ещё раз пропустить через мясорубку;
• Затем добавить яйцо и поперчить;
• Тщательно перемешать и вымесить фарш руками;
• На столе распределить пергаментную бумагу;
• Ближе к центру выложить фарш и сформировать брусок;
• Завернуть фарш в пергамент по типу конфеты;
• Концы плотно завязать верёвкой;
• Затем замотать в фольгу и также плотно завязать концы;
• Получившиеся колбаски отправить в кастрюлю с водой и поставить на медленный огонь;
• Готовить под гнётом 1,5-2 часа;
• Отварную колбасу достать из кастрюли;
• Переложить на блюдо;
• Дать полностью остыть (фольгу не снимать!);
• Как только колбаса остынет, её необходимо переложить на 12-14 часов в холодильник;
• Затем снять фольгу и пергамент;
• А колбасу натереть сушёными травами;
• Хранить в пергаменте в холодильнике не более двух недель.

2. Колбаса из курицы


Куриная колбаса. \ Фото: transat.ru.

Куриная колбаса. \ Фото: transat.ru.

 

Куриная домашняя колбаса считается диетической и нежно тающей на языке. Благодаря своему простому и полезному составу её можно давать даже детям и всем тем, кто привык следить за своим здоровьем и фигурой.

Ингредиенты:

• Филе куриное - 1,5 кг;
• Соль - 1 ч.л;
• Орех мускатный молотый - на кончике ножа;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Паприка молотая - по вкусу;
• Кориандр - по вкусу;
• Чеснок -2-3 зубка;
• Молоко или сливки - 150 мл;
• Кишки тонкие.
Домашняя колбаса из курицы. \ Фото: liveinternet.ru.

Домашняя колбаса из курицы. \ Фото: liveinternet.ru.

 

Способ приготовления:

• Куриное филе тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать равномерными кусками;
• Промолоть на мясорубке, используя крупную сетку;
• Чеснок мелко-мелко порубить и смешать со всеми специями;
• Добавить к фаршу;
• Хорошенько перемешать и добавить молоко или сливки;
• Вновь перемешать;
• Оставить на 15-20 минут;
• Кишки наполнить фаршем;
• Сформировать колбаски и отправить в холодильник на 10-12 часов;
• На следующий день выложить колбасу на противень, застеленный пергаментной бумагой;

• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на час;

• Или при желании можно обжарить на глубокой сковороде до образования золотистой корочки со всех сторон.

3. Печёночная


Печёночная колбаса. \ Фото: pinterest.com.

Печёночная колбаса. \ Фото: pinterest.com.

 

Ещё один восхитительный рецепт домашней колбасы, которую можно приготовить из печени на любой вкус (куриная, индюшиная, свиная, говяжья или же ассорти). Такая колбаска отлично сочетается с любым гарниром, будь то отварной рис, гречка, макароны или картофель.

Ингредиенты:

• Печень любая - 0,5 кг;
• Сало свиное - 200-250 г;
• Чеснок - 1 головка среднего размера;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Сухие травы - по вкусу;
• Крахмал - 2 ч.л;
• Манка - 6 ч.л;
• Яйца - 3,4 шт;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Тонкие кишки.
Колбаса из печени. \ Фото: recept.ua.

Колбаса из печени. \ Фото: recept.ua.

 

Способ приготовления:

• Печень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошо зачистить;
• При необходимости замочить в подсоленной холодной воде на 10-15 минут (чтобы убрать горечь);
• Затем просушить на бумажных полотенцах;
• Нарезать средними кусками;
• Сало также нарезать кусками и перемолоть на мясорубке вместе с чесноком;
• Лук мелко нашинковать;
• Обжарить на сковороде примерно 5-7 минут;
Добавить в фарш;
• Соль смешать с манкой, крахмалом, специями;
• Добавить к фаршу;
• Затем добавить яйца и молоко;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• Переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут;

• Или отварить в подсоленной воде примерно 40-50 минут.

4. Гречневая


Гречневая колбаса. \ Фото: mir-da.ru.

Гречневая колбаса. \ Фото: mir-da.ru.

 

Гречневая домашняя колбаса запросто может похвастаться своим ярко выраженным вкусом и приятным ореховым ароматом. Такую колбаску можно как отварить, так и запечь в духовке, или же обжарить на сковороде. А подавать её можно со свежим хлебом, картофелем, овощами и многими другими блюдами.

Ингредиенты:

• Гречка - 1 стакан;
• Мякоть свиная - 0,5 кг;
• Сало - 300 г;
• Соль - 0,5 ст.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Кишки тонкие.
Колбаска свиная с гречкой. \ Фото: al.com.

Колбаска свиная с гречкой. \ Фото: al.com.

 

Способ приготовления:

• Гречку вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Хорошенько остудить;
• Мясо и сало вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать кусками;
• Пропустить через мясорубку на крупную сетку;
• Мелко рубленный чеснок смешать с солью и перцем;
• Добавить в фарш и перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• В кипящую воду отправить колбаски;
• Готовить 40-45 минут;
• При желании можно запечь в духовке или обжарить на сковороде.

5. Грибная


Пикантная грибная колбаса. \ Фото: itsyourshop.ru.

Пикантная грибная колбаса. \ Фото: itsyourshop.ru.

 

Что может быть вкуснее жареных грибочков с картошкой? Правильно, только домашняя грибная колбаса. Такая сочная, румяная и ароматная, что пальчики оближешь.

Ингредиенты:

• Мякоть свиная - 1 кг;
• Шампиньоны - 800 г;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Смесь молотых перцев - 0,5 ч.л;
• Горчица в зёрнах - 1 ч.л;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Кишки.
Домашние грибные колбаски. \ Фото: kuhnyadoma.com.ua.

Домашние грибные колбаски. \ Фото: kuhnyadoma.com.ua.

 

Способ приготовления:

• Грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и нарезать на две-четыре части;
• Слегка обжарить на сковороде на подсолнечном масле;
• Мясо вымыть;
• Просушить и нарезать кусками;
• Пропустить через мясорубку (на очень крупную сетку) вместе с грибами и зубчиками чеснока;
• Фарш посолить, поперчить, добавить горчицу и паприку;
• Перемешать;
• Получившейся массой заполнить кишки;
• Сформировать колбаски;
• Переложить на противень, предварительно застелив бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут;
• Подавать как в горячем, тёплом, так и в холодном виде, с гарниром и без.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус

И не забудьте:
Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкусПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

Читать
КАК Я ПОСТРОИЛ ОГОРОД СВОИМИ РУКАМИ ЗА 10 ДНЕЙ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

КАК Я ПОСТРОИЛ ОГОРОД СВОИМИ РУКАМИ ЗА 10 ДНЕЙ

Рабочий и самый простой способ размножение гортензии черенками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Рабочий и самый простой способ размножение гортензии черенками

Порядка 400 человек из Подмосковья помогли провести акцию «Бессмертный полк»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Порядка 400 человек из Подмосковья помогли провести акцию «Бессмертный полк»

Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как и из чего приготовить домашнюю колбасу: 5 рецептов на любой вкус

Перечная мята: посадка и уход в открытом грунте
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Перечная мята: посадка и уход в открытом грунте

Золотая рыбка
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Золотая рыбка

«Чтобы каждый понимал свой маневр» – советы к лету
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлавянская доктрина

«Чтобы каждый понимал свой маневр» – советы к лету

Как без особых усилий исправить провисшую дверь?
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Как без особых усилий исправить провисшую дверь?

Нестандартный вариант использования остатков ниток. Такого точно ни у кого не будет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Нестандартный вариант использования остатков ниток. Такого точно ни у кого не будет

Как сделать живую садовую скульптуру своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Как сделать живую садовую скульптуру своими руками

Плохая совместимость: какие овощи, деревья и кустарники нельзя сажать рядом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Плохая совместимость: какие овощи, деревья и кустарники нельзя сажать рядом

10 обязательных элементов декора для создания уюта в гостиной
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 обязательных элементов декора для создания уюта в гостиной

В Коктебеле откроется выставка крымскотатарской вышивки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Коктебеле откроется выставка крымскотатарской вышивки

Какие комнатные растения безопасны для кошек
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Какие комнатные растения безопасны для кошек

Варенье, кофе, салаты - что приготовить из одуванчиков, пока они не отцвели
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Варенье, кофе, салаты - что приготовить из одуванчиков, пока они не отцвели

Неожиданные садовые акценты — это те уникальные дополнения к саду, которые вы никогда раньше не видели
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Неожиданные садовые акценты — это те уникальные дополнения к саду, которые вы никогда раньше не видели

Клубника. Как я получила богатый урожай. Современные способы выращивания клубники из семян
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Клубника. Как я получила богатый урожай. Современные способы выращивания клубники из семян

«Репортаж с унитаза»: Миро раскрыла, почему Бузова публикует видео из больницы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Репортаж с унитаза»: Миро раскрыла, почему Бузова публикует видео из больницы

В Нелидовском городском округе члены дома культуры посетили братские захоронения
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Нелидовском городском округе члены дома культуры посетили братские захоронения

Модераторы Бессмертного полка онлайн пресекли 6 попыток веб-атак
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Модераторы Бессмертного полка онлайн пресекли 6 попыток веб-атак

К онлайн-шествию Бессмертного полка добавилось еще 2,5 млн участников
Материал, выбранный редакторами МиртесенBel.ru

К онлайн-шествию Бессмертного полка добавилось еще 2,5 млн участников

В Ботаническом саду ТвГУ цветут нарциссы
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Ботаническом саду ТвГУ цветут нарциссы

В России прошел Бессмертный полк в онлайн-формате
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

В России прошел Бессмертный полк в онлайн-формате

Шествие Бессмертного полка в режиме онлайн собрало 2,5 млн новых заявок
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Шествие Бессмертного полка в режиме онлайн собрало 2,5 млн новых заявок

Дома гороскопа. Значения домов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

Дома гороскопа. Значения домов

Онлайн-шествия Бессмертного полка 2021 привлекли еще 2,5 млн анкет
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Онлайн-шествия Бессмертного полка 2021 привлекли еще 2,5 млн анкет

Жарим стейк на сковороде: тонкости от повара
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим стейк на сковороде: тонкости от повара

Сиамские кошки
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Сиамские кошки

Настенный шкафчик-органайзер с откидными полками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Настенный шкафчик-органайзер с откидными полками

Во время шествия Бессмертный полк онлайн пресекли три DDoS-атаки и шесть веб-атак
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

Во время шествия Бессмертный полк онлайн пресекли три DDoS-атаки и шесть веб-атак

Глава МВД Башкирии попросил выпустить экс-начальника следственного отдела из СИЗО
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Глава МВД Башкирии попросил выпустить экс-начальника следственного отдела из СИЗО

Бессмертный полк прошел во всех регионах России
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Бессмертный полк прошел во всех регионах России

Кто будет помогать коммунальщикам озеленять Актау
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Актау

Кто будет помогать коммунальщикам озеленять Актау

25 идей, после которых не захочется выбрасывать картонные коробки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

25 идей, после которых не захочется выбрасывать картонные коробки

Россиянам газифицируют дома бесплатно
Материал, выбранный редакторами МиртесенДобрый День: новости Приднестровья и Молдовы

Россиянам газифицируют дома бесплатно

Девочка исчезла на 24 года прямо в своей комнате
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Девочка исчезла на 24 года прямо в своей комнате

17
Ярмарка «Майский хоровод» заработала в Коломне
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Ярмарка «Майский хоровод» заработала в Коломне

Нежный декор: невероятно простой мастер-класс и очень красивые идеи для вдохновения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Нежный декор: невероятно простой мастер-класс и очень красивые идеи для вдохновения

15 простых и быстрых рецептов пирожков из лаваша
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

15 простых и быстрых рецептов пирожков из лаваша

В России к онлайн-шествию Бессмертного полка присоединились еще 2,5 млн участников
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

В России к онлайн-шествию Бессмертного полка присоединились еще 2,5 млн участников

Картина дня

наверх