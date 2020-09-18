Детали образа, которые отталкивают мужчин

Одеваться нужно так, как тебе нравится, и не пытаться произвести впечатление на других, выбирая непривычные для себя вещи. Однако многие девушки, готовясь к свиданию с Мужчиной Мечты, часто забивают на свои предпочтения и в попытке произвести впечатление надевают то, что на их взгляд должно привлечь потенциального бойфренда.







В этом вопросе очень легко перестараться, и в результате может случиться так, что все планы пойдут прахом. Рассказываем, какие вещи не только не кажутся мужчинам привлекательными, но и вовсе отталкивают их.



Острые и длинные ногти

Чрезмерный макияж

Слишком откровенный наряд

Наряды с открытой спиной

Татуаж бровей

Большое количество украшений

Туфли-«копытца»

Перебор с женственностью

Образ в стиле «офисный корпоратив»