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Детали образа, которые отталкивают мужчин

Одеваться нужно так, как тебе нравится, и не пытаться произвести впечатление на других, выбирая непривычные для себя вещи. Однако многие девушки, готовясь к свиданию с Мужчиной Мечты, часто забивают на свои предпочтения и в попытке произвести впечатление надевают то, что на их взгляд должно привлечь потенциального бойфренда.

Детали образа, которые отталкивают мужчин

В этом вопросе очень легко перестараться, и в результате может случиться так, что все планы пойдут прахом. Рассказываем, какие вещи не только не кажутся мужчинам привлекательными, но и вовсе отталкивают их.

Острые и длинные ногти


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Мужчин действительно пугают острые и слишком длинные ногти, больше напоминающие когти — им кажется (и вполне справедливо), что этим «богатством» ты способна покалечить и его, и себя.

Чрезмерный макияж


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Целовать и прикасаться к лицу, больше напоминающему маску, не слишком приятно. Мужчины больше любят естественный макияж (который сами принимают за его отсутствие).

Слишком откровенный наряд


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Явившись на первое свидание в микроюбке и блузке с декольте до пупка, ты как минимум рискуешь произвести неверное впечатление и смутить своего спутника.

Наряды с открытой спиной


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Невероятно, но факт — многим мужчинам не по нраву, казалось бы, самый сексуальный вариант коктейльного и вечернего платья!
Наряды с открытой спиной, по мнению сильного пола, только портят прекрасную женскую фигуру.

Татуаж бровей


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Это настоящий кошмар для 9 из 10 мужчин (впрочем, и для женщин тоже). Если ты задумалась о том, чтобы сделать эту процедуру, отдай предпочтение более щадящим методам коррекции бровей.

Большое количество украшений


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Вердикт мужчин для любительниц носить по золотому кольцу на каждом пальце суров и категоричен — смотрится такая девушка как «новогодняя елка».

Туфли-«копытца»


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Во-первых, мужчинам они напоминают туфли танцовщиц; а во-вторых, на них элементарно неудобно ходить. Сделай выбор в пользу классических лодочек или лаконичных сексуальных босоножек на шпильке, а еще лучше, забей на каблук и надевай то, в чем тебе удобно.

Перебор с женственностью


Детали образа, которые отталкивают мужчин

Рюши, оборки, метры воздушной органзы, бантики и тотальная конфетно-пастельная гамма — перебор со всеми этими «девочковыми» атрибутами кажется мужчинам признаком инфантильности и неспособности.

Образ в стиле «офисный корпоратив»


Детали образа, которые отталкивают мужчин

На работе строгий дресс-код и злой босс, поэтому к свиданию ты готовишься за две минуты в офисном туалете — меняешь строгую белую рубашку на «парадно-выходную» блузку в полной уверенности, что последняя компенсирует скучный серый костюм-двойку. К сожалению, не компенсирует совсем. Если тебе нужно выглядеть серьезно днем, а вечером у тебя романтический ужин, надень маленькое черное платье без декора, которое на работе дополни классическим жакетом или блейзером.

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Детали образа, которые отталкивают мужчин

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