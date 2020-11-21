Чем занимаются сегодня первые солистки известных поп-групп «Руки вверх», «Блестящих», «SEREBRO» и др

Любая музыкальная группа – это, прежде всего, коллектив, и в нем случаются разные непредвиденные обстоятельства и разлады. Так уж получилось, что на заре своего существования составы многих поп-проектов выглядели совсем иначе. Более того, многие из солисток даже не запомнились, хотя и внесли свой вклад в становление гигантов музыкального Олимпа. Уверены, что некоторых вы сейчас и не узнаете. И дело не только в «ВИА Гре», которая сменила уже более десятка девушек. Наверняка вы не сразу назовете имя солистки, с которой когда-то начинала свой путь группа «Руки вверх!».
Елизавета Роднянская, «Руки вверх!»
Алексей Потехин, Елизавета Роднянская и Сергей Жуков
Самые преданные фанаты уже ставшей культовой группы помнят, что вначале «Руки вверх!» продвигали не только Сергей Жуков с Алексеем Потехиным. Женские партии в первых композициях «Песенка», «Студент», «Двигай телом» исполнила Елизавета Роднянская. Более того, на обложке первого альбома коллектива ее имя было указана как полноценного члена команды. Но над записью второй пластинки девушка не работала, хотя периодически выступала с ребятами. Свой уход она объяснила тем, что хочет развивать свой проект под названием «МелиSSа». Впрочем, успех этой группы по сравнению с «Руки вверх!» был несопоставим.
Алена Винницкая, «ВИА Гра»
Алена Винницкая и Надежда Грановская
Состав «ВИА Гры» настолько часто менялся, что слушатели не успевали запомнить одну участницу, как на ее смену приходила другая. Сейчас уже сложно подсчитать, сколько девушек пробовали свои силы в знаменитом коллективе. Однако до сих пор многие вспоминают так называемый золотой состав, состоящий из Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Грановской. Но и до него «ВИА Гра» успела отметиться разными солистками. Но у истоков стояла совсем другая девушка.
Вообще идея создания группы пришла продюсерам Дмитрию Костюку и Константину Меладзе в 1999 году. Вначале они хотели сформировать поп-трио, но из всех утвержденных девушек оставили только бывшую телеведущую Алену Винницкую. Позже к ней присоединилась Надежда Грановская. Но последняя в последующем то уходила, то приходила вновь. А Алена же, пережив несколько смен участниц, решила покинуть группу в 2003 году и отправиться в сольное плавание.
Винницкая вернулась Киев, начала писать и исполнять песни. В личной жизни певицы тоже все гладко: вот уже 25 лет она замужем за продюсером Сергеем Алексеевым.
Оксана Олешко, «Hi-Fi»
Первый состав группы "Hi-Fi"
В дебютном клипе группы на песню «Не дано» снялась профессиональная балерина Оксана Олешко, которая и стала полноправной участницей коллектива. Несмотря на то, что солисткой она пробыла всего два года (с 2003 по 2005-й), личная жизнь девушки за это время изменилась кардинально: она успела развестись Владимиром Левкиным (да-да, это тот самый из «На-на») и вновь выйти замуж. Ее избранником стал Антон Петров, который уже позже оставил беременную Максим. Именно желанием посвятить себя семье и родить ребенка Оксана объяснила свой уход из группы.
Впрочем, как вы уже поняли, и этот брак продержался недолго, хотя супругу Олешко родила 2 дочерей. Сын же появился от отношений с бизнесменом Сергеем Цвитненко. Кстати, с недавних пор группа «Hi-Fi» вновь выступает в прежнем составе.
Виктория Петренко и Юлия Гаранина, «Пропаганда»
Начальный состав группы "Пропаганда"
Те, чья молодость пришлась на начало нулевых, наверняка помнят песню «Мелом», которая звучала практически из каждого утюга. Примечательно, что композиция была дебютной для группы «Пропаганда», которая образовалась в 2001 году. Изначально в ее состав вошли Виктория Петренко, Юлия Гаранина и Виктория Воронина, ставшая автором и исполнителем всех песен.
Но вскоре в коллективе начались разногласия из-за того, что участницы и руководство не могли найти общий язык. Тогда покинуть «Пропаганду» решила Петренко. Отправилась за ней и Гаранина. Позже девушки решила создать своей проект под названием «Петра и Юкка». Впрочем, особого успеха им добиться не удалось.
Варвара Королева и Полина Иодис, «Блестящие»
"Блестящие
В 1995 году на отечественном музыкальном Олимпе появилась новая девичья группа, в состав которой вошли Ольга Орлова, Варвара Королева и Полина Иодис. Но первая уже через год решила оставить «Блестящие», посвятив себя семье. А позже выбрала род деятельности, совсем далекий от музыки: солистка занялась скалолазанием.
Полина продержалась три года, но позже поняла, что ее манит океан. Поэтому в 1998 году девушка переехала на Бали и занялась серфингом. Позже Иодис стала одной из основательниц Федерации по этому виду спорта в России и организаторов Чемпионата страны и серф-кемпов в Европе.
Марина Лизоркина, «SEREBRO»
Марина Лизоркина (блондинка) "променяла
Если Елену Темникову и Ольгу Серябкину знают практически все, то третью участницу из начального состава группы «SEREBRO» Марину Лизоркину сейчас мало кто вспомнит. А ведь эффектная блондинка выступала вместе с коллективом на «Евровидении», где им присудили 3 место. Кстати, это вообще было самое первое выступление девушек на большой сцене. Интересно то, что продюсер Максим Фадеев нашел третью солистку с Интернете.
Однако в 2009 году Лизоркина решила кардинально сменить род деятельности и занялась живописью. Надо сказать, Марина добилась успехов на этом поприще: выставки в Москве – яркое тому доказательство. В 2015 году девушка переехала в США, где и продолжает заниматься творчеством.
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