Замурованного в стене кота спасли через два года

Жутковатая история со счастливым концом произошла в одном из супермаркетов Южной Кореи. Там в толще стен оказался заживо замурован кот, который провел в заточении долгих два года. Недавно была проведена успешная операция по спасению животного и оно, наконец, обрело свободу и любящую семью.
История с котом началась в 2017 году, когда животное, непонятно каким образом, попало в коммуникационные каналы в стенах одного из небольших торговых центров и не смогло оттуда выбраться. Кот начал отчаянно мяукать и привлек внимание одного из продавцов. Мужчина решил помочь бедолаге и начал обследовать стены и вентиляционные каналы магазина. Ему удалось обнаружить котика в технической нише на первом этаже возле лестницы. В этом месте находилась съемная панель для технического обслуживания оборудования, но проем под ней оказался слишком узким, чтобы животное смогло выйти. К счастью, размер отверстия оказался достаточным, чтобы просунуть через него емкость с водой и еду. Сердобольный продавец, первым обнаруживший мохнатого узника, начал о нем заботиться, не забывая о коте даже в выходные дни. Разумеется, о ситуации сообщили администрации магазина и было проведено несколько операций по спасению животного.
Продавец забрал кота домой и окружил питомца лаской и вниманием. Журналисты, регулярно интересующиеся судьбой спасенного, утверждают, что он полностью отошел от стресса и уже адаптировался в новом доме. Кот и его новый хозяин отлично ладят и просто обожают друг друга.
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