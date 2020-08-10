Замурованного в стене кота спасли через два года

Жутковатая история со счастливым концом произошла в одном из супермаркетов Южной Кореи. Там в толще стен оказался заживо замурован кот, который провел в заточении долгих два года. Недавно была проведена успешная операция по спасению животного и оно, наконец, обрело свободу и любящую семью.



История с котом началась в 2017 году, когда животное, непонятно каким образом, попало в коммуникационные каналы в стенах одного из небольших торговых центров и не смогло оттуда выбраться. Кот начал отчаянно мяукать и привлек внимание одного из продавцов. Мужчина решил помочь бедолаге и начал обследовать стены и вентиляционные каналы магазина. Ему удалось обнаружить котика в технической нише на первом этаже возле лестницы. В этом месте находилась съемная панель для технического обслуживания оборудования, но проем под ней оказался слишком узким, чтобы животное смогло выйти. К счастью, размер отверстия оказался достаточным, чтобы просунуть через него емкость с водой и еду. Сердобольный продавец, первым обнаруживший мохнатого узника, начал о нем заботиться, не забывая о коте даже в выходные дни. Разумеется, о ситуации сообщили администрации магазина и было проведено несколько операций по спасению животного.

Но кот постоянно перемещался по каналам внутри стен и персонал магазина не смог его выманить и извлечь. Ежедневно кот приходил к отверстию за водой и пищей, а его новый друг продолжал его поддерживать. В январе 2020 года владельцы супермаркета все же решили заняться вплотную освобождению мохнатого узника и пригласили профессиональных спасателей со специальным оборудованием. Чтобы добраться до котика специалистам пришлось несколько часов крушить стены и потолки в магазине, постоянно сверяясь со строительными чертежами и схемами коммуникаций. Испугавшись шума, кот забился в угол за подвесным потолком, благодаря чему его и удалось поймать и извлечь.Спасенное животное передали тому самому продавцу, который его обнаружил и два года ежедневно поил и кормил. Мужчина немедленно отнес кота к ветеринару, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Ко всеобщему удивлению, несмотря на перенесенные тяготы, зверь был абсолютно здоров и в помощи не нуждался.Продавец забрал кота домой и окружил питомца лаской и вниманием. Журналисты , регулярно интересующиеся судьбой спасенного, утверждают, что он полностью отошел от стресса и уже адаптировался в новом доме. Кот и его новый хозяин отлично ладят и просто обожают друг друга.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: