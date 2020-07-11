Зачем некоторые хозяйки надевают пакет на кухонный кран?

Некоторые опытные хозяйки и хозяева идут на одну странную, но в тоже время вполне действенную хитрость – надевают на кухонный кран целлофановый пакет. Наверняка, многим уже интересно, зачем такое вообще делать и чем в кухонных вопросах может помочь какой-то там пакет за несколько копеек.



Рекомендация предельно простая. Берем обычный прозрачный целлофановый пакет, у нас такие продают рулонами за несколько десятков рублей. Понадобится всего один единственный. С одной стороны, примерно на половину длины шва делаем аккуратную прорезь. Помогут в этом деле обычные ножницы. Теперь остается только надеть пакет через сделанную прорезь на кран так, чтобы целлофан закрывал собой вентили. Для чего это нужно? На самом деле все предельно просто. Нужно это для того, чтобы во время готовки жирные и грязные руки не пачкали кран. Дело в том, что многие люди во время работы с тем же мясом из-за жирных рук включают воду и не выключают ее на протяжении всего момента работы. Как итог – дополнительные траты из-за повышенного расхода воды. Кроме того, на вентилях больше не будут оставаться жирные следы, которые могут стать причиной образования плесени, если не осуществлять своевременную влажную уборку.

Плесень же, начавшаяся с раковины, постепенно может распространиться по всей кухне. Вывести ее в последствии будет очень сложно. Отдельно следует добавить, что куда лучше и проще решить данный вопрос раз и на всегда «глобальным подходом», а именно – установить на смеситель переключатель с рычагом, а не с вентилями . Рычаг намного меньше пачкается, да и пользоваться им удобнее. А периодически мыть сантехнические агрегаты все равно всегда нужно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: