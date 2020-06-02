Какие последние слова перед казнью говорили видные деятели СССР

«Весь обмарался»

Что касается главных творцов сталинского террора – руководителей НКВД – то их поведение перед смертью мало отличалось от поведения тех людей, которых они убили.

«Ежов выглядел таким, каким его создала природа: жалким и нелепым полулилипутом», — описывает один из современных публицистов последние минуты наркома внутренних дел.

Впрочем, по другой версии, Николай Ежов держался достойно. Как рассказывал чекист Павел Судоплатов, пока Ежова вели на казнь, он распевал «Интернационал».