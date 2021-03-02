15 малоизвестных фактов о мировых достопримечательностях, которые заставят посмотреть на иначе

Казалось бы, невозможно скрыть или утаить какую-либо информацию в век современных технологий. Особенно это касается исторических памятников, которые также являются популярными туристическими объектами. Однако, как показывает практика, даже те достопримечательности, что известны едва ли не каждому на планете, скрывают немало секретов. Вашему вниманию 15 малоизвестных фактов о знаменитых туристических объектах, который изменят мнение о них.
1. Великий сфинкс: столетиями был похоронен под песками
Если бы не усилия многих людей, мы могли бы Сфинкса и не увидеть. /Фото: billionnews.ru
Сфинкс является одной из наиболее популярных достопримечательностей среди египетских сооружений на плато Гиза. Однако человечество могло и не иметь этот уникальный исторический памятник. А все потому, что он был большей частью засыпан песками. Изучив исторические источники и самого Сфинкса, ученые пришли к выводу, что этот процесс не прекращался как минимум с 14 века до нашей эры. Однако сооружение периодически раскапывали, причем заниматься этим начали во времена Тутмоса IV и Рамзеса II. После раскопками занимались древние греки и римляне, итальянские специалисты смогли очистить Сфинкса по плечи в 1817 году, а полностью работы закончили только к 1925 году.
2. Фонтан «Падший ангел» в Мадриде: мистическая высота расположения
Фонтан, чья высота совпадает с числом Люцифера. /Фото: guias-viajar.com
Мистический фонтан из Мадрида, имеющий говорящее название Fuente del Angel Caidо («Падший ангел»), представляет собой статую Люцифера, низвергнутого с небес. И, казалось бы, что нет ничего оригинального, кроме выбора самого персонажа для скульптуры, ведь она является единственной в Европе, изображающей дьявола. Вот только нашлись энтузиасты, которые нашли еще одну особенность фонтана: выяснилось, что Люцифер расположился на оригинальной отметке в 666 метров над уровнем моря.
Занимательный факт: автор фонтана, Рикардо Беллвер, изобразил Люцифера юным симпатичным юношей с крыльями. Поэтому посетители парка Буэн-Ретиро, где расположена скульптура, нередко путают дьявола с Купидоном.
3. Храм Абу-Симбел: малоизвестный переезд
Кто бы мог подумать, что древний масштабный объект можно перенести. /Фото: billionnews.ru
Памятник Древнего Египта храм Абу-Симбел - масштабное сооружение с длинной историей - монолитное и, казалось бы, нерушимое. Вот только это впечатление совершенно не помешало храму... переехать. Мало кто знает, но в шестидесятые годы прошлого века сооружение было разрезано на отдельные блоки и перенесено на расстояние примерно 200 метров, после чего его снова собрали. Этот сложный в исполнении процесс было задуман и совершен с практической целью - необходимо было спасти уникальный исторический памятник от затопления из-за строительства Асуанской плотины.
4. Белый дом: хранит следы войны
Белый дом хранит не только президентов США, но и следы боевых действий. /Фото: billionnews.ru
Большинство людей знает Белый дом как резиденцию американских президентов. Однако, кроме информации о первых лицах государства, здание хранит память о боевых действиях, происходящих на этой территории. Так, в 1814 году, во время войны за независимость США, британская армия активно обстреливала город, и Белый дом в том числе. Современные реставраторы приняли решение не убирать эти следы, поэтому и сегодня можно увидеть отпечатки пожара, вызванного боевыми действиями 200-летней давности.
5. «Здание вертикальной сборки» НАСА: имеет собственные тучи
Здание, в котором небо копирует потолок в Хогвартсе. /Фото: yaplakal.com
«Здание вертикальной сборки» НАСА расположенное на мысе Канаверал, и предназначено для окончательного укомплектования космических кораблей и ракетоносителей. Однако есть у него еще одна особенность: сооружение одноэтажное, но при этом очень высокое и масштабное, поэтому в буквальном смысле слова имеет свою собственную погоду. Оказывается, когда в эту часть Флориды приходит циклон, под потолком сооружения собираются настоящие дождевые облака.
6. Великая китайская стена: источник дохода местных
Великая китайская стена, оказывается, разрушается не только временем, но и самими китайцами. /Фото: travellingtati.com
О том, что Великая китайская стена медленно разрушается, известно давно. Вот только пагубное воздействие, как выясняется, оказывает не только время, но и человек. Местное население регулярно собирает кирпичи из Великой китайской стены. Причем такое халатное отношение объясняется банальной меркантильностью. Добытый камень местные используют при строительстве собственных домов или же продают.
7. Базилика Святого Петра в Риме: построена за счет грешников
Строительство легендарного собора финансировалось весьма оригинальным образом. /Фото: weatlas.com
Собор (или базилика) Святого Петра в Риме является одним из наиболее знаменитых религиозных сооружений. А вот обстоятельства его строительства известны далеко не всем. Это трудно представить, но главными инвесторами возведения оказались... грешники. Все дело в том, что базилика Святого Петра строилась за счет финансов, полученных от продажи индульгенций - особых документов, свидетельствующих об отпущении грехов. Такие грамоты священники выдавались тем, кто покаялся в своих грехах за определенную плату.
8. Пизанская башня: все-таки упадет, если не реставрировать
Оказывается, она все-таки падает, и если человек не вмешается... /Фото: naurok.com.ua
О феномене Падающей башни в итальянском городе Пиза знают, пожалуй, все, хотя первоначально она такой не задумывалась: исследователи придерживаются мнения, что ошибка была совершена во время закладки фундамента. Однако эти неточности в конструкции сооружения дали о себе знать: в какой-то момент ему потребовалась реставрация, ведь была реальная опасность обрушения. Работы продлились более десяти лет, всемирно известная достопримечательность была спасена - здание вновь заняло то же положение, в каком оно было в 1838 году. Согласно выводам реставраторов, Пизанская башня останется устойчивой еще, как минимум, две сотни лет.
9. Гора Эверест: вершина цифровизации в прямом смысле
На Эвересте Интернет лучше, чем в некоторых странах. /Фото: vokrugsveta.ru
Чтобы попасть на вершину самой высокой горы на планете, необходимо потратить много времени, сил и денег. Однако потрясающие впечатления от покорения высшей точки Земли незабываемы и определенно того стоят. А самое главное, с этим подвигом вполне реально поделиться сразу же: оказывается, на Эвересте отлично работает высокоскоростной Интернет 3G и 4G. Несколькими годами ранее была установлена и спутниковая связь, однако она остается неустойчивой.
10. Здание Верховного Суда США: игра слов и спортивный досуг судей
Оригинальный досуг у судей Верховного Суда в Америке. /Фото: thoughtco.com
Кроме Белого дома, в Америке есть еще как минимум одно правительственное здание, которое имеет несколько оригинальных особенностей. Речь идет о Верховном Суде США: на его территории расположена собственная баскетбольная площадка, которая находится прямо над залом суда. Интерес представляет и само названия учреждения. Дело в том, что в английском языке слово «court» имеет сразу два значения: «суд» и спортивный корт. Поэтому местные жители дали баскетбольной площадке в здании ироничное прозвище - «Наивысший корт».
11. Остров Ицукусима: запрет на рождаемости и смертность
Оригинальные законы на японском острове. /Фото: billionnews.ru
Японцы, несмотря на их передовые разработки в инновационных технологиях, все еще соблюдают религиозные догмы и чтят многовековые традиции. Правда, некоторые из них могут показаться откровенно странными. Так, например, на территории острова Ицукусима, что в префектуре Хиросима, строго запрещено... рожать детей и умирать. Причина такого странного решения имеет истоки в религии: таким образом японцы стремятся сохранить святость Храма, синтоистского святилища, в честь которого и назвали остров.
12. Биг-Бен: монетка - признак точности часов
Британский пенни - залог точности самых известных часов. /Фото: pinterest.de
О точности работы механизма лондонского Биг-Бена ходят легенды. А вот о том, как она достигается, знает далеко не всякий, хотя поверить в это непросто - уж слишком оригинальный метод. Оказывается, необходимый эффект обеспечивает благодаря... британскому пенни. Правильность хода достигается за счет установки монетки на верхушке маятника - именно это влияет на длину хода часов и частоту колебаний. Если прибавить или убрать один пенни, то скорость хода маятника изменится на 0,4 секунды в сутки.
13. Стоунхендж: привет от историков прошлого
Археологи оставляют коллегам из будущего презенты. /Фото: ria.ru
Практика археологических раскопок известна довольно давно, но далеко не всегда технологии позволяли извлечь максимально информации из найденных памятников. Поэтому некоторые остаются объектом для изучения на протяжении многих лет. Ярким примером такого процесса является легендарный Стоунхендж: так, в 1923 году один из членов экспедиции обнаружил под всемирно известным памятником бутылку из-под портвейна. Как позже выяснилось, ее оставил другой археолог в далеком 1802 году, и приложил записку с приветствием своим коллегам из будущего.
14. Площадь Торре-Арджентина: место убийства «приютило» кошек
Современные котики отлично себя чувствуют на месте убийства Цезаря. /Фото: travelblissnow.com
Площадь Торре-Арджентина прежде всего известна тем, что на ней был убит один из наиболее известных римских правителей Юлий Цезарь. Правда, сейчас от нее остались лишь руины, которые активно раскапываются и исследуются археологами на протяжении последнего столетия. Но это совсем не помешало этому месту найти себе новое предназначение. Сегодня на территории Торре-Арджентина живут сотни бездомных кошек, которые сами выбрали это место и сделали его своим «заповедником».
15. Эйфелева башня: на самом деле - разноцветная
А Эйфелева башня, оказывается, разноцветная. /Фото: navro.org
Эйфелева башня в Париже настолько популярна, что трудно найти человека, который бы не знал, как она выглядит. И большинство из нас уверены не только в ее внешнем облике, но и в цвете. А на самом деле все не так просто: оказывается, Эйфелеву башню окрашивают сразу в три разных оттенка. Причиной использования такого градиента является попытка нейтрализовать эффект атмосферной перспективы неба над Парижем. Именно поэтому верхняя часть башни красится в более светлый золотистый оттенок, а нижняя – в более темный.
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