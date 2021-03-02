15 малоизвестных фактов о мировых достопримечательностях, которые заставят посмотреть на иначе

1. Великий сфинкс: столетиями был похоронен под песками

Если бы не усилия многих людей, мы могли бы Сфинкса и не увидеть. /Фото: billionnews.ru

2. Фонтан «Падший ангел» в Мадриде: мистическая высота расположения

Фонтан, чья высота совпадает с числом Люцифера. /Фото: guias-viajar.com

3. Храм Абу-Симбел: малоизвестный переезд

Кто бы мог подумать, что древний масштабный объект можно перенести. /Фото: billionnews.ru

4. Белый дом: хранит следы войны

Белый дом хранит не только президентов США, но и следы боевых действий. /Фото: billionnews.ru

5. «Здание вертикальной сборки» НАСА: имеет собственные тучи

Здание, в котором небо копирует потолок в Хогвартсе. /Фото: yaplakal.com

6. Великая китайская стена: источник дохода местных

Великая китайская стена, оказывается, разрушается не только временем, но и самими китайцами. /Фото: travellingtati.com

7. Базилика Святого Петра в Риме: построена за счет грешников

Строительство легендарного собора финансировалось весьма оригинальным образом. /Фото: weatlas.com

8. Пизанская башня: все-таки упадет, если не реставрировать

Оказывается, она все-таки падает, и если человек не вмешается... /Фото: naurok.com.ua

9. Гора Эверест: вершина цифровизации в прямом смысле

На Эвересте Интернет лучше, чем в некоторых странах. /Фото: vokrugsveta.ru

10. Здание Верховного Суда США: игра слов и спортивный досуг судей

Оригинальный досуг у судей Верховного Суда в Америке. /Фото: thoughtco.com

11. Остров Ицукусима: запрет на рождаемости и смертность

Оригинальные законы на японском острове. /Фото: billionnews.ru

12. Биг-Бен: монетка - признак точности часов

Британский пенни - залог точности самых известных часов. /Фото: pinterest.de

13. Стоунхендж: привет от историков прошлого

Археологи оставляют коллегам из будущего презенты. /Фото: ria.ru

14. Площадь Торре-Арджентина: место убийства «приютило» кошек

Современные котики отлично себя чувствуют на месте убийства Цезаря. /Фото: travelblissnow.com

15. Эйфелева башня: на самом деле - разноцветная

А Эйфелева башня, оказывается, разноцветная. /Фото: navro.org