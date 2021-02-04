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Неожиданное применение пищевой пленки

Пищевая пленка — вещь, без которой мы уже не представляем домашнего хозяйства. Но некоторые люди используют ее такими хитрыми способами, что сразу и не догадаешься. Итак, что можно делать с пленкой?
Неожиданное применение пищевой пленки


Заклеить окна


Если сильно дует из окон, подклейте в эти места пищевую пленку, чтобы быстро закрыть щели.
Избавиться от плодовой мушки
Налейте в стакан белого вина или просто воды со средством для мытья посуды, накройте его пленкой и сделайте в ней несколько маленьких отверстий. Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться обратно.

Сохранить бананы


Неожиданное применение пищевой пленки
Оберните ножки бананов пленкой, и они не будут чернеть и сохнуть.

Защитить полки холодильника


Хотите реже мыть холодильник? Тогда используйте пленку для защиты стеклянных полок. Она почти не заметна, зато вместо того, чтоб отмывать полки, достаточно только снять старую пленку и заменить новой.

Сделать поильник — непроливайку
Неожиданное применение пищевой пленки


Если боитесь, что малыш прольет на себя сок или любой другой напиток, накройте стакан пленкой и сделайте отверстие для трубочки.

Использовать во время ремонта


Неожиданное применение пищевой пленки

Чтобы валик не высыхал в перерывах между работой, обертывайте его пленкой. Так же можно поступить и с ведром с краской. Крышка откроется легче, если банку сперва обернуть пленкой.

Соединить рассыпавшиеся румяна и тени


Неожиданное применение пищевой пленки

Не выкидывайте компактные румяна или тени только потому, что они рассыпались. Добавьте несколько капель спирта, а затем крепко оберните коробочку пленкой. Аккуратно прижмите пальцами или чистой ложкой. Готово — косметика, как новая.

Cварить яйца пашот


Неожиданное применение пищевой пленки
Все еще не умеете их готовить? Вам поможет пищевая пленка. Положите ее на края миски, смажьте растительным маслом, разбейте в нее яйцо, а затем сверните, крепко затянув концы. После этого просто бросьте яйцо в кипящую воду и подождите 4−5 минут.

Сделать косметическую маску


Смешайте теплую водой с какао порошком, добавьте ст л оливкового масла и нанесите на бедра и живот. Обернитесь пищевой пленкой и отдохните 30 минут, лежа под одеялом. Такая маска разглаживает кожу и делает ее мягкой.

Отбить мясо


Неожиданное применение пищевой пленкиНеожиданное применение пищевой пленки

Может быть, вы не догадывались, но пленкой стоит накрывать сырое мясо, когда вы отбиваете его для жарки. Делать это нужно для того, чтобы не оттирать потом брызги с кухонной плитки и столешницы.

Защитить кухню от брызг


Неожиданное применение пищевой пленки
Точно так же можно обернуть и миску с погружным блендером, чтобы брызги не попадали на ближайшие поверхности.
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