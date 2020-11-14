Множество звезд советского кино не пережили перестройку и распад страны. Погасли вместе со всем кинематографом Страны Советов. Из уважения к искусству отказывались сниматься в перестрочных капустниках, в чернухе девяностых, в фальшивках нулевых. Потому что — не могли. Только не Армен.

Он слишком любил работать и готов был сниматься в любой гадости.

Плохая роль, плохой фильм? Ну, что поделаешь, я просто сыграю эту роль хорошо, а остальное не на моей совести. «Те, кто сторонится новых исканий в работе, не хочет встречаться с новыми режиссерами, — пижоны. Меня учили так: я должен выйти на сцену и работать на ней». И он выходил и работал.

После смерти единственного кровного ребенка — юной дочки, нашел в себе силы жить дальше. Только, как он сам говорил, какое-то время играл лишь трагические роли. Не мог тогда быть смешным. Потом снова смог. Такая работа.

Судьба пыталась откупиться — дарила то гринкарту в США, то руками давнего почитателя многокомнатный дом в Штатах, призы, звания, успех. Но главное — собственный театр, и это тоже ребенок, последняя любовь. Жены были еще, в том числе Виталина Цымбалюк, превратившая жизнь актера в гадкий публичный скандал, чуть не развалившая театр, но обойдемся без Виталины более в этом некрологе, ну ее к чертям. Хотя унесла она многое, не в деньгах дело - поломалось что-то в великом актере: мелочность, дрязги, вонь публичных сплетен, суды. Выплывать из этих нечистот под старость лет невообразимо тяжко.

Ну, вот он и ушел. И вместе с ним — сотни оживленных им теней, обретших плоть под его кожей. Прощайте, Армен Борисович! И спасибо вам.