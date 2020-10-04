Многослойное еврейское кладбище в Праге

В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы.
В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы. Именно так все время происходило на старом еврейском кладбище в еврейском квартале Праги. Не один раз, не два, а все двадцать!
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире. Оно было основано в начале 15 века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двадцать слоев.
В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.
Именно так все время происходило на старом еврейском кладбище в еврейском квартале Праги
В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы.
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире. Оно было основано в начале 15 века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двадцать слоев.
В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.
Не один раз
В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы. Именно так все время происходило на старом еврейском кладбище в еврейском квартале Праги. Не один раз, не два, а все двадцать!
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире. Оно было основано в начале 15 века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двадцать слоев.
В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.
не два, а все двадцать!
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире. Оно было основано в начале 15 века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двадцать слоев.
В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.
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