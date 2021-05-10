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Какое отношение к Уильяму Шекспиру имеет космический фестиваль и политкорректность


Какое отношение к Уильяму Шекспиру имеет космический фестиваль и политкорректность

Уильям Шекспир — будь то реальный человек или образ, ширма, как считают сейчас многие — повлиял на европейскую культуру очень сильно. И не только в плане литературы и кинематографа (один из самых активно экранизуемых авторов). Некоторые последствия его творчества скорее можно назвать... неожиданными.

Вы слыхали, как поют скворцы?


В США эту маленькую птичку многие терпеть не могут — шумные стаи мешают спать. Но нарушали покой американцев скворцы не всегда. Их завезли из Европы только в девятнадцатом веке. Один очень богатый поклонник Шекспира из США основал кружок, целью которого было завезти в Америку всех птиц, которые упоминаются в произведениях драматурга. Всего их там, кстати, более шестидесяти. Большинство этих видов так и не прижились на новом месте, а вот скворцы и, кстати, ещё воробьи — просто замечательно себя чувствуют.

Правда, в наше время эту историю всё чаще называют легендой. Если закопаться в бумаги, видно, что кружок, завозивший птиц, называется Американским обществом акклиматизации, а целью его было увеличить разнообразие полезных видов на американском континенте. Самое раннее же упоминание роли Шекспира как вдохновителя переселения птиц приходится на сороковые годы двадцатого века.

Рисунок Дианы Рогатных.

Рисунок Дианы Рогатных.

 

Армянские имена


Никого не удивишь армянскими именами Джульетта, Офелия и Гамлет — в интернете можно даже встретить нешуточное утверждение об армянском следе в истории о принце датском. На самом деле, армяне — нация, которая славится своей любовью к литературе. Любое выдающееся произведение, дошедшее до Армении, может обернуться модой на те или иные имена.

Так, рассказ армянского писателя Аветика Исаакяна по мотивам еврейской легенды (что было указано в эпиграфе) в 1923 году породил моду на имя «Лилит». До сих пор встречается много женщин с этим именем. Тем, кого оно шокирует, стоит вспомнить, что его буквальное значение совершенно безобидно, оно в родстве с таким именем, например, как «Лейла» и содержит в себе корень «ночь». Позже популярность имени закрепили стихотворения Вадима Шефнера и вновь открытой советским читателем Марины Цветаевой.

Любовь к Гёте привела к распостранению имени Грета, к рыцарским романам — Забел (то есть Изабелла) и Артур, пушкинская Татьяна превратилась в Тушик. Ну, или так говорят легенды.
Гамлет на картине Эжена Делакруа.

Гамлет на картине Эжена Делакруа.

 

Гендерно-нейтральное местоимение


В двадцать первом веке в англоязычном пространстве многие стали протестовать против местоимения «он» (he) по умолчанию, когда речь идёт о любом абстрактном человеке или персоне, чей пол неизвестен. Также возникла дискуссия, насколько без одобрения человека можно упоминать его как, собственно, его — или её, ведь сейчас набирает популярность открытая идентификация себя как агендера, человека, не принимающего на себя стереотипичного социального пола.

Местоимения третьего рода, которое применялось бы к одушевлённым существительным, в английском языке нет, и ситуация, казалось, зашла в тупик — но любители Шекспира напомнили, что в его бумагах (а также текстах его времени) в таких случаях упоминалось слово «они» (they), притом именно к одной особе — чей пол просто неясен или собеседник не хочет его уточнять. «Шекспировский» вариант устроил большинство тех, кого волновала тема местоимений, и теперь «они» вместо «он» как местоимения по умолчанию встречается в текстах очень часто.
У самого Шекспира есть персонаж в пьесе *Сон в летнюю ночь*, чей гендер принципиально неопределён. Это Горчичное зерно.

У самого Шекспира есть персонаж в пьесе *Сон в летнюю ночь*, чей гендер принципиально неопределён. Это Горчичное зерно.

 

Живопись


Естественно, что пьесы — написанные нарочно для театра — подошли и для кино. Количество экранизаций Шекспира огромно, но не удивляет. А вот то, насколько он вдохновил живописцев, уже впечатляет больше. Картины по Шекспиру рисуют веками, во множестве стран.

Это дало нам такие шедевры прерафаэлитов, как полотно «Офелия» Джона Эверетта Милле, картина с той же героиней и «Миранда и буря» Джона Уильяма Уотерхауса, и работу схожего с ними по стилю Эдвина Остина Эбби - «Король Лир». Немало портретов известных и не очень личностей в роли Гамлета — например, актёра восемнадцатого века Дэвида Гаррика от Уильяма Хоггарта и Великого князя Константина Константиновича Романова от Софьи Крамской. И, конечно же, немало картин, изображающих Ромео и Джульетту. Многие из этих образов так популярны и узнаваемы, что создают наш общий культурный фон.
Офелия Уотерхауза.

Офелия Уотерхауза.

 

Астрономия


Обычно новооткрытые небесные имена и крупные кратеры планет называют в честь выдающихся людей, например, можно встретить астероиды с именами вроде Анна Герман, Дерсу Узала и Михаил Петренко. А вот спутникам Урана традиционно дают названия в честь персонажей Шекспира. Так что космос в этом сектара похож на фестиваль имени Шекспира: тут проносятся по орбитам Миранда, Дездемона, Титания, Джульетта, Калибан, Корделия, Офелия и другие.

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Какое отношение к Уильяму Шекспиру имеет космический фестиваль и политкорректность

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