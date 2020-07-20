В Антарктиде установлен новый рекорд тепла

За последнее время на крайнем севере Антарктического полуострова с завидной регулярностью устанавливаются температурные рекорды. Ещё немного - и там можно будет загорать.



На днях аргентинская исследовательская станция Эсперанса зарегистрировала самый жаркий полдень за всю историю наблюдений, об этом сообщило издание Phys.org. Наблюдения за погодой на континенте ведутся с 1961 года. По данным учёных, за последние 20 лет происходят серьёзные изменения климата. Источник: ostrov-mira.ru Так, 6 февраля 2020 года температура воздуха поднялась аж до 18,3°C. На острове Сеймур, где находится ещё одна база аргентинцев Марамбио? воздух прогрелся до 14,1 °C. И это при том? что среднегодовые показатели летней температуры редко бывают выше 0. Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси? заявил, что следствием повышения температуры воздуха стали дожди. При этом такая тенденция повторяется всё чаще и на других базах Антарктиды. Источник: www.pravda.ru По данным Всемирной метеорологической организации, уровень моря продолжит повышаться из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде. Там уже зафиксированы рекордно низкие значения протяжённости морского льда.

Как вы думаете, чем грозит такое изменение климата на континенте?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: