Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

Ближний Восток известен своей едой, а также как центр религии, и, часто, тревожной обстановкой. Но он также известен своей историей инноваций в философии, математике и литературе, а также в науке, которая дала нам много предметов, концепций и институтов, которые мы сейчас используем постоянно. Вот 11 повседневных вещей, которые были изобретены на Ближнем Востоке.
1. Кофе — из Йемена 11 века.
Именно эфиопский пастух по имени Калди впервые обнаружил действие кофейных зерен, когда заметил, что его стадо коз стало значительно более энергичным после употребления определенной ягоды.
2. Кафе — из Турции 15-го века
Использование кофе распространилось по всему региону и привело к появлению второго изобретения — кафе. Хотя использование кофе стало все более широко распространенным в обществе, в течение сотен лет оно было тесно связано с религией.
3. Зубные щетки — из Вавилона и Египта в 3500 г. до н.э.
Первая зубная щетка была изготовлена путем изнашивания краев ветки древними вавилонянами. Подобные устройства были также найдены в древних египетских гробницах.
4. Летательный аппарат — из Андалусии 9-го века.
Аббас Ибн Фирнас был поэтом, астрономом, музыкантом и инженером, который жил в Андалусии, современной Испании. В 857 году нашей эры, в возрасте 70 лет, Ибн Фирнас создал первый в мире летательный аппарат из шелка и орлиных перьев и прыгнул с горы, будучи привязанным к ней. Машина взмыла в небо и успешно пробыла там все десять минут, прежде чем совершить аварийную посадку.
5. Авторучки — из Египта 10-го века.
Авторучка была изготовлена в 953 году в Египте после того, как султан в то время выразил свое разочарование по поводу того, насколько грязным он был, используя чернила и перо.
6. Еда из трех блюд — из Андалусии 9-го века.
Еда из трех блюд была изобретена Зирьябом, персидским музыкантом, поэтом и учителем, который жил в Андалусии 9-го века.
7. Мыло — с 2800 г. до н.э. в древней Вавилонии.
Мыло было изобретено арабами путем объединения растительных масел с гидроксидом натрия и ароматическими маслами.
8. Алгебра и алгоритм — из Ирана 9-го века.
Аль-Хорезми был персидским математиком 9-го века, которого часто называют «отцом алгебры» за его стипендию в этой области. Он также изобрел алгоритм.
9. Университет — из Марокко 9-го века.
Первый в мире университет был открыт принцессой Фатимой аль-Фирхи в Фесе, Марокко, в 859 году нашей эры. Университет Аль-Каравийин был первым образовательным учреждением, которое получило ученые степени и до сих пор функционирует как высшее учебное заведение, где сегодня преподаются исламские науки и право.
10. Больницы — из Египта 9-го века.
Первой больницей была больница Ахмада ибн Тулуна, основанная в 872 году в Каире.
11. Ветряные мельницы — из Ирана 7-го века.
Некоторые 1000-летние ветряные мельницы в Иране все еще используются сегодня.
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