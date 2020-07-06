Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

Ближний Восток известен своей едой, а также как центр религии, и, часто, тревожной обстановкой. Но он также известен своей историей инноваций в философии, математике и литературе, а также в науке, которая дала нам много предметов, концепций и институтов, которые мы сейчас используем постоянно. Вот 11 повседневных вещей, которые были изобретены на Ближнем Востоке.







1. Кофе — из Йемена 11 века.

2. Кафе — из Турции 15-го века

3. Зубные щетки — из Вавилона и Египта в 3500 г. до н.э.

4. Летательный аппарат — из Андалусии 9-го века.

5. Авторучки — из Египта 10-го века.

6. Еда из трех блюд — из Андалусии 9-го века.

7. Мыло — с 2800 г. до н.э. в древней Вавилонии.

8. Алгебра и алгоритм — из Ирана 9-го века.

9. Университет — из Марокко 9-го века.

10. Больницы — из Египта 9-го века.

11. Ветряные мельницы — из Ирана 7-го века.