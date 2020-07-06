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Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

Ближний Восток известен своей едой, а также как центр религии, и, часто, тревожной обстановкой. Но он также известен своей историей инноваций в философии, математике и литературе, а также в науке, которая дала нам много предметов, концепций и институтов, которые мы сейчас используем постоянно. Вот 11 повседневных вещей, которые были изобретены на Ближнем Востоке. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

1. Кофе — из Йемена 11 века.


Именно эфиопский пастух по имени Калди впервые обнаружил действие кофейных зерен, когда заметил, что его стадо коз стало значительно более энергичным после употребления определенной ягоды. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

2. Кафе — из Турции 15-го века


Использование кофе распространилось по всему региону и привело к появлению второго изобретения — кафе. Хотя использование кофе стало все более широко распространенным в обществе, в течение сотен лет оно было тесно связано с религией. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

3. Зубные щетки — из Вавилона и Египта в 3500 г. до н.э.


Первая зубная щетка была изготовлена ​​путем изнашивания краев ветки древними вавилонянами. Подобные устройства были также найдены в древних египетских гробницах. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

4. Летательный аппарат — из Андалусии 9-го века.


Аббас Ибн Фирнас был поэтом, астрономом, музыкантом и инженером, который жил в Андалусии, современной Испании.
В 857 году нашей эры, в возрасте 70 лет, Ибн Фирнас создал первый в мире летательный аппарат из шелка и орлиных перьев и прыгнул с горы, будучи привязанным к ней. Машина взмыла в небо и успешно пробыла там все десять минут, прежде чем совершить аварийную посадку. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

5. Авторучки — из Египта 10-го века.


Авторучка была изготовлена ​​в 953 году в Египте после того, как султан в то время выразил свое разочарование по поводу того, насколько грязным он был, используя чернила и перо. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

6. Еда из трех блюд — из Андалусии 9-го века.


Еда из трех блюд была изобретена Зирьябом, персидским музыкантом, поэтом и учителем, который жил в Андалусии 9-го века. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

7. Мыло — с 2800 г. до н.э. в древней Вавилонии.


Мыло было изобретено арабами путем объединения растительных масел с гидроксидом натрия и ароматическими маслами. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

8. Алгебра и алгоритм — из Ирана 9-го века.


Аль-Хорезми был персидским математиком 9-го века, которого часто называют «отцом алгебры» за его стипендию в этой области. Он также изобрел алгоритм. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

9. Университет — из Марокко 9-го века.


Первый в мире университет был открыт принцессой Фатимой аль-Фирхи в Фесе, Марокко, в 859 году нашей эры. Университет Аль-Каравийин был первым образовательным учреждением, которое получило ученые степени и до сих пор функционирует как высшее учебное заведение, где сегодня преподаются исламские науки и право. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

10. Больницы — из Египта 9-го века.


Первой больницей была больница Ахмада ибн Тулуна, основанная в 872 году в Каире. Популярные вещи, изобретенные на Ближнем Востоке

11. Ветряные мельницы — из Ирана 7-го века.


Некоторые 1000-летние ветряные мельницы в Иране все еще используются сегодня.

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