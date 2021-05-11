13 самых жутких мумий мира

Наверное, все вы смотрели фильмы ужасов про ожившие мумии, нападающие на людей. Эти зловещие мертвецы всегда будоражили человеческое воображение. Однако в реальности мумии не несут в себе ничего ужасного, представляя собой невероятную археологическую ценность. В этом выпуске вы найдете 13 реальных мумий, которые сохранились до нашего времени и являются одними из самых значимых археологических находок современности.



Мумией называется специально обработанное химическим веществом тело живого существа, у которого замедляется процесс разложения тканей. Мумии хранятся сотни и даже тысячи лет, становясь «окном» в древний мир. С одной стороны, мумии выглядят жутковато, у некоторых мурашки по коже пробегают от одного взгляда на эти сморщенные тела, но с другой стороны — они представляют невероятную историческую ценность, храня в себе интереснейшую информацию о жизни древнего мира, обычаях, здоровье и рационе наших предков.











Кричащая мумия из музея Гуанахуато

Мумия мальчика из Гренландии (местечко Килакитсок)

Двухлетняя Розалия Ломбардо

Хуанита из перуанских Анд

Рыцарь Христиан Фридрих фон Кальбутц, Германия

Мумия египетского фараона — Рамзеса Великого

Мумия девушки 18-19 лет из датского города Skrydstrup

Ледяной человек Эци

Девочка из Иде

Человек из трясины Рендсвюрен

Сети I — египетский фараон в гробнице

Мумия принцессы Укока

Ледяная дева из племени инков