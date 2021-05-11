13 самых жутких мумий мира

Наверное, все вы смотрели фильмы ужасов про ожившие мумии, нападающие на людей. Эти зловещие мертвецы всегда будоражили человеческое воображение. Однако в реальности мумии не несут в себе ничего ужасного, представляя собой невероятную археологическую ценность. В этом выпуске вы найдете 13 реальных мумий, которые сохранились до нашего времени и являются одними из самых значимых археологических находок современности.
Мумией называется специально обработанное химическим веществом тело живого существа, у которого замедляется процесс разложения тканей. Мумии хранятся сотни и даже тысячи лет, становясь «окном» в древний мир. С одной стороны, мумии выглядят жутковато, у некоторых мурашки по коже пробегают от одного взгляда на эти сморщенные тела, но с другой стороны — они представляют невероятную историческую ценность, храня в себе интереснейшую информацию о жизни древнего мира, обычаях, здоровье и рационе наших предков.
Кричащая мумия из музея Гуанахуато
Музей мумий Гуанахуато в Мексике является одним из самых странных и ужасных в мире, здесь собрано 111 мумий, которые представляют собой естественным образом сохранившиеся мумифицированные тела людей, в большинстве своем умерших во второй половине XIX века и первой половине XX века и похороненных на местном кладбище «Пантеон Святой Паулы».
Экспонаты музея были эксгумированы в период с 1865 по 1958 год, когда действовал закон, обязывающий родственников платить налог за то, чтобы тела их родных находились на кладбище. Если налог не выплачивался вовремя, то родственники теряли право на место захоронения и мертвые тела вынимались из каменных гробниц. Как оказалось, некоторые из них были естественным образом мумифицированы, и их хранили в специальном здании при кладбище. Искаженные выражения лиц на некоторых мумиях свидетельствуют о том, что они были захоронены заживо.
В конце XIX — начале XX века эти мумии стали привлекать туристов, и работники кладбища начали брать плату за посещение помещения, где они хранились. Официально датой образования Музея мумий в Гуанахуато считается 1969 год, когда мумии были выставлены в застекленных стеллажах. Сейчас музей ежегодно посещают сотни тысяч туристов.
Мумия мальчика из Гренландии (местечко Килакитсок)
Вблизи гренландского поселения Килакитсок, располагающегося на западном берегу самого большого острова в мире, в 1972 году была обнаружена целая семья, мумифицированная посредством низких температур. Девять прекрасно сохранившихся тел предков эскимосов, погибших на территории Гренландии в то время, когда в Европе царствовало средневековье, вызвали живой интерес ученых, но одно из них прославилось на весь мир и вне научных рамок.
Принадлежащее годовалому ребенку (как установили антропологи, страдавшему от синдрома Дауна), оно, больше похожее на какую-нибудь куклу, производит неизгладимое впечатление на посетителей Национального музея Гренландии в Нууке.
Двухлетняя Розалия Ломбардо
Катакомбы капуцинов в итальянском Палермо — это жуткое место, некрополь, привлекающий туристов со всего света множеством мумифицированных тел разной степени сохранности. Но символ этого места — это детское личико Розалии Ломбардо, двухлетней девочки, умершей от пневмонии в 1920 году. Ее отец, будучи неспособным справиться с горем, обратился к известному медику Альфредо Салафии с просьбой сохранить тело дочери.
Теперь оно заставляет шевелиться волосы на голове у всех без исключения посетителей подземелий Палермо — потрясающим образом сохранившееся, умиротворенное и настолько живое, что кажется, будто Розалия лишь ненадолго задремала, оно производит неизгладимое впечатление.
Хуанита из перуанских Анд
То ли еще девочка, то ли уже девушка (называется возраст смерти от 11 до 15 лет), названная Хуанитой, получила всемирную известность, попав в рейтинг лучших научных открытий по версии журнала Time благодаря своей сохранности и жуткой истории, которую после нахождения мумии в древнем поселении инков в перуанских Андах в 1995 году рассказали ученые. Принесенная в жертву богам в XV веке, она дошла до наших дней в почти идеальном состоянии благодаря льдам андских вершин.
Являясь частью экспозиции Музея Андских Святилищ в городе Арекипа, мумия часто отправляется в турне, выставляясь, например, в штаб-квартире Национального географического общества в Вашингтоне или на многих площадках Страны восходящего солнца, вообще отличающейся странной любовью к мумифицированным телам.
Рыцарь Христиан Фридрих фон Кальбутц, Германия
Этот немецкий рыцарь жил в период с 1651 по 1702 год. После смерти его тело превратилось в мумию естественным образом и сейчас выставлено на всеобщее обозрение.
Согласно легенде, рыцарь Кальбутц был большим любителем воспользоваться «правом первой ночи». У любвеобильного Христиана было 11 собственных детей и около трех десятков бастардов. В июле 1690 года он заявил свое «право первой ночи» относительно юной невесты пастуха из местечка Баквитц, однако девушка оказала ему, после чего рыцарь убил ее новоиспеченного мужа. Заключенный под стражу, он поклялся перед судьями, что не виноват, в противном случае «после смерти его тело не рассыплется в прах».
Поскольку Кальбутц был аристократом, его честного слова оказалось достаточно для того, чтобы его оправдали и отпустили. Рыцарь умер в 1702 году в возрасте 52 лет и был похоронен в семейной усыпальнице фон Кальбутцев. В 1783 году последний представитель этой династии скончался, а в 1794-м в местной церкви затеяли реставрацию, во время которой усыпальницу вскрыли, чтобы перезахоронить всех мертвецов семейства фон Кальбутц на обычном кладбище. Оказалось, что все они, кроме Христиана Фридриха, истлели. Последний же превратился в мумию, что доказало тот факт, что любвеобильный рыцарь все же был клятвопреступником.
Мумия египетского фараона — Рамзеса Великого
Представленная на фото мумия принадлежит фараону Рамзесу II (Рамзесу Великому), который умер в 1213 году до н. э. и является одним из самых известных египетских фараонов. Полагают, что он был правителем Египта во времена похода Моисея. Одной из отличительных особенностей этой мумии является наличие рыжих волос, символизирующих связь с богом Сетом — покровителем царской власти.
В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти ее самолетом во Францию для экспертизы и реставрации, для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали «король (скончавшийся)». В Парижском аэропорту мумию встречали со всеми воинскими почестями, полагающимися при визите главы государства.
Мумия девушки 18-19 лет из датского города Skrydstrup
Мумия девушки в возрасте 18-19 лет, захороненной в Дании в 1300 году до н. э. Покойная была высокой, стройной девушкой с длинными светлыми волосами, уложенными в замысловатую прическу, чем-то напоминающую «бабетту» 1960-х годов. По ее дорогой одежде и ювелирным украшениям можно предположить, что она принадлежала к семье местной элиты.
Девушка была захоронена в гробу из дуба, выстланного травами, поэтому ее тело и одежда на удивление хорошо сохранились. Сохранность была бы еще лучше, если бы за несколько лет до того, как была обнаружена эта мумия, не был поврежден слой почвы над могилой.
Ледяной человек Эци
Симилаунский человек, возраст которого на момент открытия составлял около 5300 лет, что сделало его старейшей европейской мумией, получил от ученых прозвище Эци. Обнаруженный 19 сентября 1991 года парой немецких туристов во время прогулки по Тирольским Альпам, наткнувшихся на прекрасно сохранившиеся благодаря естественной ледяной мумификации останки жителя эпохи халколита, он произвел настоящий фурор в научном мире — еще нигде в Европе не находили идеально дошедших до сегодняшних дней тел наших далеких предков.
Теперь эту татуированную мумию можно увидеть в археологическом музее итальянского Больцано. Как и многие другие мумии, Эци якобы окутан ореолом проклятия: в течение нескольких лет при разных обстоятельствах погибло несколько человек, так или иначе связанных с изучением Ледяного человека.
Девочка из Иде
Девочка из Иде (нидерл. Meisje van Yde) — такое название получило хорошо сохранившееся тело девочки-подростка, обнаруженное в торфяном болоте в окрестностях деревни Иде в Нидерландах. Эту мумию нашли 12 мая 1897 года. Тело было завернуто в шерстяную накидку.
Вокруг шеи девушки была затянута плетеная из шерсти петля, свидетельствующая о том, что ее казнили за какое-то преступление либо принесли в жертву. В области ключицы сохранился след от ранения. Кожные покровы не были тронуты разложением, что характерно для болотных тел.
Результаты радиоуглеродного анализа, проведенного в 1992 году, показали, что она умерла в возрасте около 16 лет между 54 годом до н. э. и 128 годом н. э. Голова трупа наполовину обрита незадолго до смерти. Сохранившиеся волосы длинные, имеют рыжеватый оттенок. Но следует отметить, что волосы всех трупов, попавших в болотную среду, приобретают рыжеватый цвет в результате денатурализации красящего пигмента под воздействием кислот, находящихся в болотистой почве.
Компьютерная томография определила, что при жизни у нее было искривление позвоночника. Дальнейшие исследования позволили сделать вывод, что причиной этого, скорее всего, стало поражение позвонков костным туберкулезом.
Человек из трясины Рендсвюрен
Человек из Рендсвюрена (Rendswühren), который также принадлежит к так называемым «болотным людям», был найден неподалеку от немецкого города Киль в 1871 году. На момент смерти возраст мужчины был между 40 и 50 годами, и исследования тела показали, что он умер вследствие удара в голову.
Сети I — египетский фараон в гробнице
Великолепно сохранившаяся мумия Сети I и остатки первоначального деревянного гроба были обнаружены в тайнике Дейр эль-Бахри в 1881 году. Сети I правил Египтом в период с 1290 по 1279 гг. до н. э. Мумия этого фараона была захоронена в специально подготовленной гробнице.
Сети является второстепенным персонажем фантастических фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается», где он изображен фараоном, павшим жертвой заговора своего верховного жреца Имхотепа.
Мумия принцессы Укока
Мумия этой женщины, получившей прозвище «Алтайская принцесса», была найдена археологами в 1993 году на плоскогорье Укок и является одним из самых значимых открытий археологии конца XX века. Исследователи полагают, что захоронение было сделано в V-III веках до нашей эры и относится к периоду пазырыкской культуры Алтая.
В ходе раскопок археологи обнаружили, что колода, в которую было помещено тело похороненной, заполнена льдом. Именно поэтому мумия женщины хорошо сохранилась. Захоронение было замуровано в слое льда. Это вызвало большой интерес археологов, так как в подобных условиях могли хорошо сохраниться очень древние вещи. В камере обнаружили шесть коней под седлами и со сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, заколоченную бронзовыми гвоздями. Содержимое захоронения явно указывало на знатность погребенной персоны.
Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. На руках у нее обнаружились многочисленные татуировки. Надеты на мумии были шелковая рубашка, шерстяная юбка, войлочные носки, шуба и парик. Вся эта одежда была изготовлена очень качественно и свидетельствует о высоком статусе погребенной. Она умерла в молодом возрасте (около 25 лет от роду) и принадлежала к элите пазырыкского общества.
Ледяная дева из племени инков
Это знаменитая мумия девочки в возрасте 14-15 лет, которую инки принесли в жертву более 500 лет тому назад. Она была обнаружена в 1999 году на склоне вулкана Невадо-Сабанкая. Рядом с этой мумией были обнаружены еще несколько детских тел, также подвергнувшихся мумификации. Исследователи предполагают, что эти дети были выбраны среди других благодаря своей красоте, после чего прошли много сотен километров через всю страну, были специально подготовлены и принесены в жертву богам на вершине вулкана.
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