10 десертов со всего мира, которые наши хозяйки готовят с удовольствием

В мире огромное различных сладостей и десертов, которые давным-давно пришлись по вкусу и нам. Одни готовят их дома, другие заказывают в кондитерской или кафе, но практически никто не задумывается над тем, к какой национальной кухне они относятся.
1. Пахлава в Турции
Пахлава.
Пахлава – традиционное восточное блюдо, которое представляет собой крошечные квадратики с тончайшими ломтиками слоёного теста, наполненные раскрошенными орехами в меду или сиропе. Это блюдо с первых же секунд позволяет ощутить все чудеса восточной экзотики, которая так нравится взрослым и детям.
2. Пирог Павлова в Новой Зеландии и Австралии
Торт Павлова.
Считается, что пирог «Павлова» получил своё название в память о непревзойдённой Анне Матвеевне Павловой, балерины из России, выступавшей в прекрасной белоснежной пачке. В 20-х годах ХХ века она посетила не только Австралию, а и Новую Зеландию, произведя на зрителя неизгладимое впечатление до такой степени, что в честь неё один из кондитеров приготовил воздушный торт-безе, щедро украшенный взбитыми сливками и свежими фруктами. Тем не менее, этот десерт насчитывает более 600 рецептов и вокруг него по сей день продолжают витать споры и легенды, связанные с его происхождением. В любом случае, как только ваших губ коснётся лёгкий и практически невесомый кусочек восхитительно-вкусного десерта, вы тут же позабудете обо всём на свете.
3. Дадар Гулунг в Индонезии
Дадар Гулунг.
А вот это блюдо происходит от индонезийского слова Dadar, что означает «блин» и Gulung, означающего «сворачивать». И вовсе не странно, что это блюдо стало основополагающим на таком острове, как Ява. Создается он из пандана – душистых листьев, а начинкой служит тёртый сладкий кокос.
4. Крем-брюле во Франции
Крем-брюле.
Это очень простой, но потрясающе вкусный десерт, состоящий из мягкого теста, в которое добавляются нежнейшие сливки, а также немного мягкой карамели. На сегодняшний день его может приготовить любая хозяйка. А вот Франсуа Массиало, шеф-повар герцога Орлеанского, был первым, кто изобрёл крем-брюле ещё в XVII веке. В 1691 году этот рецепт был опубликован в книге, которую он выпустил. Однако, как утверждают некоторые специалисты, Франсуа лишь усовершенствовал свой рецепт, взяв за основу другой, а именно «Каталонский крем», который в отличие от крем-брюле готовился на молоке, а не на сливках.
5. Торт Захер в Австрии
Захер.
Этот торт является одним из лучших десертов в мире. Созданный в 1832 году шестнадцатилетним Францем Захером, он принёс молодому человеку колоссальный успех, прославив его имя на весь свет. Изначально торт состоял из шоколадного бисквита, пропитанного кусочками абрикосового варенья, а сверху щедро был полит шоколадом. На сегодняшний день существует несметное количество рецептов данного десерта, но тем не менее, самый первый, классический остаётся неизменным в Австрии.
6. Яблочный пирог в Америке
Яблочный пирог.
Яблоки были открыты новым светом вместе с первыми колонистами и прошли годы, прежде чем деревья принесли плоды. Несмотря на то, что местом рождения яблочного пирога является Англия, он стал ассоциироваться именно с Америкой, став чуть ли не национальным символом здоровья страны.
7. Нанаймо в Канаде
Нанаймо в Канаде.
Этот знаменитый канадский десерт получил своё название от города Нанаймо, провинции Британской Колумбии. Блюдо представляет собой трёхслойный пирог без выпечки с первым слоем вафельных кусочков, за ним следует густая кремовая глазурь, которую венчает слой из растопленного шоколада.
8. Гулаб Джамун в Индии
Гулаб Джамун.
Гулаб Джамун – это блюдо, которое хорошо известно в Азии и является неизменным десертом сред индусов. Он похож на маленький пончик с сахарным ликёром, однако, если присмотреться поближе, то можно понять, что это сухое молоко с твёрдой основой, которое жарится в масле.
9. Десерт Моти в Японии
Японский десерт моти.
Среди лучших десертов, которые пришли с Востока, есть Моти, традиционный японский десерт, который получил своё название от липкого риса типа Моти Гомэ. Японцы колотят его в ступке до тех пор, пока он не превратится в пасту. Из нее делают шарики. Этот десерт подаётся с мороженым, а ещё он считается традиционным угощением на новогоднем столе. Стоит также отметить, что десерт весьма популярен и за пределами Японии, многие страны Европы подают его в своих кафе и ресторанах.
10. Кардиналшниттен в Австрии
Кардиналшниттен.
Этот десерт – воплощение райского вкуса. Печенье с безе, цвета которого – белый и жёлтый – напоминают цвет католической церкви. Kardinalschnitten подаётся с 1974 года в кафе «Моцарт».
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