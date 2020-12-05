Универсальный заменитель: 9 ситуаций, когда наличие кетчупа спасает

Кетчуп может помочь в совершенно разных ситуациях.

1. Универсальный ингредиент

Кетчуп добавляется к самым разным блюдам и напиткам. /Фото: visitacaribe.com

2. Скраб для лица

/Фото: kanalukraina.tv Кетчуп — это не только ингредиент для готовки./Фото: kanalukraina.tv

3. Чистящее средство для посуды

С кетчупом вся посуда будет просто сиять как новая. /Фото: blogadmin.bro4u.com

История кетчупа имеет глубокие корни. /Фото: hips.hearstapps.com

4. Таблетки из кетчупа

Не так давно кетчупу приписывали удивительные свойства. /Фото: i.kinja-img.com

5. Средство от рака

Полезное средство для здоровья организма. /Фото: smachno.ua

6. «Игрушка» для детей

Оригинальное применение обычного кетчупа. /Фото: nastroy.net

7. Полезное средство для волос

Кетчуп можно вполне включить в свою косметичку. /Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn

8. Средство для автомобиля

Кетчуп пригодится и для ухода за автомобилем. /Фото: imgs.letsdeal.com

9. Вместо шампуня

Почистить шерсть домашних животных с кетчупом — проще простого. /Фото: cdn.colombia.com