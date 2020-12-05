Универсальный заменитель: 9 ситуаций, когда наличие кетчупа спасает

Кетчуп может помочь в совершенно разных ситуациях.
Кетчуп — одна из самых популярных приправ для самых различных блюд. Практически на каждой кухне можно его встретить. И не зря. Кетчуп не только улучшает вкус и добавляет пикантности при готовке, но и может сыграть решающую роль во многих домашних делах, уборке, заботе о своей красоте или детях. С этой подборкой оригинальных советов ваш спектр ситуаций с применением кетчупа точно расширится.
1. Универсальный ингредиент
Кетчуп добавляется к самым разным блюдам и напиткам. /Фото: visitacaribe.com
В мире существует множество вариантов национальной кухни и практически в каждой из них используется кетчуп. Никого не удивишь тем, что этот соус отлично подходит к мясным и рыбным блюдам, макаронам и другим гарнирам. Однако кетчуп используется и для приготовления напитков или сладостей. Например, в Канаде кулинары добавляют кетчуп в тесто для тортов. Существует не один рецепт, в котором присутствует сладкий или острый соус с томатами, применяемый для создания коктейлей или производства вин. У одной компании даже была идея производства мороженого с кетчупом, но до массового потребителя эта задумка так и не дошла.
2. Скраб для лица
Кетчуп — это не только ингредиент для готовки. /Фото: kanalukraina.tv
Многие с радостью выбирают натуральную косметику взамен магазинной. Эффективный домашний скраб для лица можно сделать на основе обычного томатного кетчупа. Для его создания нужно смешать чайную ложку соуса с тремя ложками органического сахарозаменителя и тщательно перемешать. После этого полученное средство можно наносить на кожу и массировать ее мягкими движениями. В кетчупе содержатся слабые кислоты, которые обеспечивают безопасный бережный пилинг, а с помощью мелких частичек сахарозаменителя с легкостью удаляются омертвевшие клетки эпидермиса.
3. Чистящее средство для посуды
С кетчупом вся посуда будет просто сиять как новая. /Фото: blogadmin.bro4u.com
Томатный кетчуп можно без преувеличения назвать универсальным очистителем. Он отлично справляется с самыми разными загрязнениями, например, следами от жесткой воды или жирным налетом, пленкой от частого употребления чая или кофе. Его можно без опасений наносить на стеклянную, керамическую или фарфоровую посуду. Кетчуп не портит покрытия и не влияет на исходный цвет материала. Однако чтобы средство подействовало, его нужно использовать в больших количествах.
История кетчупа имеет глубокие корни. /Фото: hips.hearstapps.com
Интересный факт от Novate.ru: Корни кетчупа начинаются в Китае, где сначала он подавался не в виде соуса, а в виде сухой приправы. Название происходит от китайского слова ке-циап, что означает соленый рыбный соус. После того как оригинальная приправа появилась в Англии, местные жители начали эксперименты с ее содержанием. В кетчуп начали добавлять анчоусы и устриц, грибы и грецкие орехи. Английские поселенцы привезли грибной кетчуп в Америку. И уже там кетчуп принял свою привычную жидку форму и начал разливаться в бутылки.
4. Таблетки из кетчупа
Не так давно кетчупу приписывали удивительные свойства. /Фото: i.kinja-img.com
В XIX веке считали, что при помощи кетчупа можно вылечить заболевания желчного пузыря и печени. Поэтому в 1835 году с подачи американского врача Джона Кука Беннетта из Огайо его стали продавать в виде томатных таблеток для лечения желудочных расстройств, диареи, желтухи. Сначала такое средство стало очень популярным и другие доктора расширили спектр его лечебного действия на головные боли, ревматизм, грипп и другие патологии. Однако потом раскрылся обман, что под видом томатных таблеток продавались обычные слабительные средства и уже в 1840 году их продажа была остановлена.
5. Средство от рака
Полезное средство для здоровья организма. /Фото: smachno.ua
Несмотря на печальный опыт обмана, кетчуп все же оказывает полезный эффект на здоровье человека. Современными учеными доказано, что продукт из спелых помидор без сторонних добавок положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает вероятность развития некоторых видов рака. Благоприятное воздействие оказывается за счет природного вещества — антиоксиданта ликопина. Оно не дает свободным радикалам причинять вред здоровым клеткам организма.
6. «Игрушка» для детей
Оригинальное применение обычного кетчупа. /Фото: nastroy.net
Кетчуп можно использовать не только для чего-то полезного, но и для души. Например, он является отличной альтернативой детским пальчиковым краскам. Продукт абсолютно безопасный и даже если ребенок отправит его в рот, ничего страшного не произойдет.
7. Полезное средство для волос
Кетчуп можно вполне включить в свою косметичку. /Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn
Маска из кетчупа отлично восстанавливает здоровье волос. Особенно если они подверглись губительному действию хлора или хны. Чтобы попробовать этот лайфхак, необходимо небольшое количество кетчупа нанести на чистые волосы и оставить там на полчаса. Этот рецепт испытали на себе даже голливудские звезды, которые поделились своим опытом. Одна из них — Сиенна Миллер.
8. Средство для автомобиля
Кетчуп пригодится и для ухода за автомобилем. /Фото: imgs.letsdeal.com
Знаменитый томатный соус способен вернуть блеск различным металлам. Его можно использовать для чистки серебра, а также применить для возвращения блеска колесных дисков. Для того чтобы удалить налет с любого металла, следует нанести небольшое количество кетчупа на мягкую ткань и отполировать поверхность. После этого смыть чистой водой. Кстати, кетчуп отлично справляется даже с ржавчиной
9. Вместо шампуня
Почистить шерсть домашних животных с кетчупом — проще простого. /Фото: cdn.colombia.com
Если шампунь для животных внезапно закончился, а любимый питомец сильно испачкался и к тому же плохо пахнет, пора спешить к холодильнику. Кетчуп станет отличной альтернативой для ванных процедур. Однако соус должен быть максимально натуральным и без приправ.
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