20 счастливых фотографий из советского детства

Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу.
Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь! Давайте просто немного повспоминаем.
Поехали наперегонки!
Снимок в фотоателье — большое событие.
Мечта всех девчонок и мальчишек.
Все мальчишки хотели быть моряками, капитанами и космонавтами.
В автоматах можно было купить газировку и сок. Помните, как собирали по 3 копейки?
А через дорогу переходили дружной цепочкой.
Походы с вожатым по местам боевой славы.
Билет на елку в Кремле получали только лучшие ученики.
А какой вкусный был пломбир!
А когда-то малышей в таких колясках возили.
Вода из колодца! Ледяная и кристально чистая!
Парадная форма: белые передники, выглаженные пионерские галстуки.
Ежедневный ритуал. Позвонить маме на работу за 2 копейки.
Снежные зимы.
Запуск корабликов.
Школьные спектакли — возможность проявить себя… а еще пропустить уроки из-за репетиций.
Все ребята во дворе — лучшие футболисты.
Ворота можно сделать за минуту. Главное, отстоять!
Уколы и прививки… Проверка на храбрость.
Поездка на дачу — целое приключение.
Летние каникулы! Лучше не бывает!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии