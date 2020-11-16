20 счастливых фотографий из советского детства

Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу.



Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь! Давайте просто немного повспоминаем.







Поехали наперегонки!







Снимок в фотоателье — большое событие.







Мечта всех девчонок и мальчишек.







Все мальчишки хотели быть моряками, капитанами и космонавтами.







В автоматах можно было купить газировку и сок. Помните, как собирали по 3 копейки?







А через дорогу переходили дружной цепочкой.







Походы с вожатым по местам боевой славы.







Билет на елку в Кремле получали только лучшие ученики.







А какой вкусный был пломбир!







А когда-то малышей в таких колясках возили.







Вода из колодца! Ледяная и кристально чистая!







Парадная форма: белые передники, выглаженные пионерские галстуки.







Ежедневный ритуал. Позвонить маме на работу за 2 копейки.







Снежные зимы.







Запуск корабликов.

У кого самый классный?Школьные спектакли — возможность проявить себя… а еще пропустить уроки из-за репетиций.Все ребята во дворе — лучшие футболисты Ворота можно сделать за минуту. Главное, отстоять!Уколы и прививки… Проверка на храбрость Поездка на дачу — целое приключение.Летние каникулы! Лучше не бывает!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)