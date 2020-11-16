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20 счастливых фотографий из советского детства

Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу.

Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь! Давайте просто немного повспоминаем.

20 счастливых фотографий из советского детства

Поехали наперегонки!

20 счастливых фотографий из советского детства

Снимок в фотоателье — большое событие.

20 счастливых фотографий из советского детства

Мечта всех девчонок и мальчишек.

20 счастливых фотографий из советского детства

Все мальчишки хотели быть моряками, капитанами и космонавтами.

20 счастливых фотографий из советского детства

В автоматах можно было купить газировку и сок. Помните, как собирали по 3 копейки?

20 счастливых фотографий из советского детства

А через дорогу переходили дружной цепочкой.

20 счастливых фотографий из советского детства

Походы с вожатым по местам боевой славы.

20 счастливых фотографий из советского детства

Билет на елку в Кремле получали только лучшие ученики.

20 счастливых фотографий из советского детства

А какой вкусный был пломбир!

20 счастливых фотографий из советского детства

А когда-то малышей в таких колясках возили.

20 счастливых фотографий из советского детства

Вода из колодца! Ледяная и кристально чистая!

20 счастливых фотографий из советского детства

Парадная форма: белые передники, выглаженные пионерские галстуки.

20 счастливых фотографий из советского детства

Ежедневный ритуал. Позвонить маме на работу за 2 копейки.

20 счастливых фотографий из советского детства

Снежные зимы.

20 счастливых фотографий из советского детства

Запуск корабликов.

У кого самый классный?

20 счастливых фотографий из советского детства

Школьные спектакли — возможность проявить себя… а еще пропустить уроки из-за репетиций.

20 счастливых фотографий из советского детства

Все ребята во дворе — лучшие футболисты.

20 счастливых фотографий из советского детства

Ворота можно сделать за минуту. Главное, отстоять!

20 счастливых фотографий из советского детства

Уколы и прививки… Проверка на храбрость.

20 счастливых фотографий из советского детства

Поездка на дачу — целое приключение.

20 счастливых фотографий из советского детства

Летние каникулы! Лучше не бывает!

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