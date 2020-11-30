Для чего на многих фурах поднимают задние колеса

Приходилось ли обращать внимание на то, что иногда у магистральных тягачей, фур и прочих большегрузов с колесной формулой 6х4 или 6х2 задействованы не все колесные оси, а только две из трех? Пара колес при этом приподнята над землей и никак не участвует в процессе движения. То же самое в ряде ситуаций можно увидеть у прицепов этих самых тягачей. С чем же связан такой технологический «изыск»?
Поднимаются колеса не просто так. |Фото: iepieleaks.nl.
На самом деле здесь все достаточно просто. Поднятые мосты у фуры или ее прицепа – это вовсе никакой не «изыск» и уж тем более не поломка, а функция. Прежде стоит пояснить, что большое количество осей фуре и ее прицепу нужно по причине того, что машина перевозит просто колоссальные грузы. Чем больше количество осей, тем лучше распределение массы и тем хуже управляемость. В большинстве случаев предельная нагрузка на одну ось прицепа не должна превышать 7-7.5 тонны.
Не бак, а фича. |Фото: pinterest.ca.
Таким образом полностью загруженная фура (скорее всего) будет использовать все оси, в то время как пустая или частично загруженная машина гарантированно отключит несколько осей, подняв их выше уровня соприкосновения с асфальтом. Делается это по нескольким одинаково важным причинам.
Что бы колеса не изнашивались. |Фото: smi2.ru.
Первая – это вопрос управляемости. Если есть возможность, то водитель всегда предпочтет сократить количество осей, тем самым повысив управляемость машины, прицепа и тем самым безопасность движения. Вторая причина – это вопрос экономии. Как несложно догадаться, когда в работе находятся все колеса, то на каждом из них изнашивается дорогостоящая грузовая резина.
Кроме того, нельзя не упомянуть еще и о том, что в некоторых ситуациях водители тягачей напротив – задействуют все оси, даже если идут налегке. Такое как правило делается в ситуациях, когда в силу тех или иных условий у машины начинает расти тормозной путь.
Функция есть у каждой такой машины. ¦Фото: drive2.com.
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