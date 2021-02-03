Как заниматься спортом по-умному

Подавляющее большинство людей начинает заниматься спортом хаотично. Данные о расписании тренировок, количестве подходов и правильном выполнении упражнений берутся из самых разных источников. Совет приятеля, который посещает фитнес-клуб «уже целых два месяца!» новичком воспринимается непреложной истиной — и передается, слегка видоизменившись, следующему поколению адептов. Естественно, ничего хорошего в таком подходе быть не может.



Вместо стабильно растущих результатов, люди получают непропорционально развитые фигуры, чрезмерно устают на занятиях и, в конце концов, машут на все рукой. Мы советуем вам выбрать иной путь. Попробуйте начать заниматься с умом, четко осознавая, что и зачем вы делаете в конкретный момент. Вот несколько дельных советов, которые помогут вам встать на путь истинный — и пройти его до конца.



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