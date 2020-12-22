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Атомный авианосец изнутри

Крупнейшие и самые мощные из всех военных кораблей истории. Один авианосец способен решить ход сражения, его силы хватает, чтобы быть веским инструментом геополитического давления. Устройство авианосцев изнутри уникально: продумать все технические сложности огромного боевого судна действительно мог только гений.

Атомный авианосец изнутри

Американские авианосцы типа «Нимиц» похожи, скорее, на плавучие города. 3200 человек команды и еще 2480 состава авиакрыла. Не будем забывать и о командах флотского спецназа — вот и выходит почти целая армия.

Атомный авианосец изнутри

Полётная палуба скрывает палубу галерейную. Она идет вдоль всего судна. Центр управления катапультами, боевой пост, несколько блоков жилых кают. Самолеты и вертолеты ждут своего часа еще ниже, на ангарной палубе. Здесь техника проходит и техобслуживание.



А в самом низу (всего у авианосца этого типа 9 палуб) размещены атомные реакторы и запас топлива для самолетов. Понятно, почему каждый новый авианосец в мире становится событием: будто игрок выставил на поле свою самую сильную фигуру.

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Атомный авианосец изнутри

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