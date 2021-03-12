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Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Большинство современных мужчин представляют себе идеальную девушку настоящей пышногрудой обольстительницей. Однако каких-то полвека назад взгляды представителей мужского пола на стандарты женской красоты были совсем иными.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Подтверждением этому довольно занимательному факту служит исследование, в ходе которого были названы самые популярные знаменитости за прошедшие пять десятилетий, а заодно и размеры их бюстов. Как оказалось, аккуратная грудь, как у Ирины Шейк и Дженнифер Энистон, уже давно не в тренде, чего нельзя сказать об округлостях Ким Кардашьян — сегодня ее пятый размер находится на самом пике популярности.

Не секрет, что стандарты женской красоты постоянно меняются. Представители британского бренда нижнего белья Bluebella решили выяснить, какие бюсты были в моде за последние 50 лет. В результате проведенных исследований эксперты марки пришли к выводу, что за это время женская грудь в среднем увеличилась со второго до пятого размера. Проследить за тем, как происходила эта бьюти-трансформация, вы можете, просмотрев нашу фотогалерею.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 1960-х самым популярным размером женской груди был 34B. Такими параметрами в то время могла похвастаться Джейн Фонда. Несмотря на свою, казалось бы, скромную «двойку», актриса стала звездой нашумевшей эротической картины «Барбарелла» и считалась одним из главных секс-символов той поры. К слову, в начале 2000-х, следуя моде, Джейн все же увеличила себе бюст.



Однако прошло совсем немного времени, и Фонда сильно пожалела об этой манипуляции и удалила импланты из груди. «Я прожила много лет, не чувствуя себя женственной, и у меня появилась идея, что имплантаты помогут это изменить. В течение какого-то времени уловка срабатывала — импланты добавили мне уверенности. Но мой муж их возненавидел, и я вслед за ним», — как-то призналась актриса в одном из своих интервью.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 1960-х на пике популярности вполне могла бы оказаться звезда 2000-х Пэрис Хилтон — размер ее груди тоже 34B.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Ирина Шейк также была бы настоящим кумиром 1960-х. От природы у нее небольшая аккуратная грудь второго размера.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Дженнифер Энистон — еще одна звездная обладательница размера груди 34B.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 1970-х мода на женскую грудь меняется. На смену скромной «двойке» приходит уверенная «тройка». Именно такими женственными округлостями отличается главная звезда того времени — Барбара Стрейзанд.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Еще одно доказательство того, что мода циклична: у секс-символа 1950-х Мэрилин Монро, так же как и у Барбары Стрейзанд, была грудь размера 34C.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Одной из современных звездных обладательниц третьего размера груди является Меган Фокс. К слову, пышный бюст достался актрисе благодаря стараниям пластического хирурга.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 1970-х в тренде была бы и Дженнифер Лопес — поп-дива носит бюстгальтеры размера 34C.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

1980-е можно смело назвать временем расцвета пластической хирургии в Голливуде. В это десятилетие многие звезды активно обращаются к хирургам с целью сделать свой скромный бюст гораздо пышнее. Самым популярным размером становится 34D — именно таким бюстом в ту пору могла похвастаться звезда фильма «Всплеск» Дэрил Ханна.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

На сегодняшний день одной из обладательниц аппетитной «четверки» при небольшом обхвате груди в 93-95 см (34-й американский размер) является модель Адриана Лима.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Грудь сильно похудевшей за последнее время Кейт Аптон также могла бы стать эталонной в 1980-е — ее размер 34D.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Кэти Перри — еще одна современная обладательница размера груди, который был на пике популярности в 1980-х.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 1990-х главным секс-символом становится Памела Андерсон. В это время девушки по всему миру поголовно мечтают стать такими же стройными и пышногрудыми, как звезда «Спасателей Малибу». Размер ее силиконового бюста, к слову, в то время был 34DD.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Еще одной звездой 90-х была актриса Холли Берри. Размер ее бюста в то время был также максимально близок к идеалу.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Современной обладательницей твердой «пятерки» является Тайра Бэнкс.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Кристина Агилера — еще одна знаменитость, которая подбирает себе бюстгальтеры размером 34DD.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В 2000-х стандарты женской красоты вновь меняются, правда, на сей раз не столь кардинально. В моду входят более аппетитные девушки, поэтому самым «ходовым» размером груди становится 36D. Именно таким бюстом в то время могла похвастаться Скарлетт Йоханссон.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Джессика Симпсон — еще одна обладательница аппетитной «четверки» при обхвате груди в 98-100 см.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

В наши дни обладательницы аппетитных округлостей по-прежнему в тренде. По мнению британских экспертов, самым популярным на сегодняшний день размером груди является 36DD — именно такой, к слову, у телезвезды Ким Кардашьян.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Параметры модели Адрианы Лимы также отвечают актуальным стандартам красоты на сегодняшний день.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Актриса Кэт Деннингс — еще одна звездная обладательница размера 36DD.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Актриса и фотомодель Люси Пиндер тоже может похвастаться пятым размером груди.

Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

А вы согласны с выводами британских экспертов? (На фото: Келли Брук.)

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