Как менялся эталон красивой груди последние 50 лет

Большинство современных мужчин представляют себе идеальную девушку настоящей пышногрудой обольстительницей. Однако каких-то полвека назад взгляды представителей мужского пола на стандарты женской красоты были совсем иными.







Подтверждением этому довольно занимательному факту служит исследование, в ходе которого были названы самые популярные знаменитости за прошедшие пять десятилетий, а заодно и размеры их бюстов. Как оказалось, аккуратная грудь, как у Ирины Шейк и Дженнифер Энистон, уже давно не в тренде, чего нельзя сказать об округлостях Ким Кардашьян — сегодня ее пятый размер находится на самом пике популярности.



Не секрет, что стандарты женской красоты постоянно меняются. Представители британского бренда нижнего белья Bluebella решили выяснить, какие бюсты были в моде за последние 50 лет. В результате проведенных исследований эксперты марки пришли к выводу, что за это время женская грудь в среднем увеличилась со второго до пятого размера. Проследить за тем, как происходила эта бьюти-трансформация, вы можете, просмотрев нашу фотогалерею.







В 1960-х самым популярным размером женской груди был 34B. Такими параметрами в то время могла похвастаться Джейн Фонда. Несмотря на свою, казалось бы, скромную «двойку», актриса стала звездой нашумевшей эротической картины «Барбарелла» и считалась одним из главных секс-символов той поры. К слову, в начале 2000-х, следуя моде, Джейн все же увеличила себе бюст.

Однако прошло совсем немного времени , и Фонда сильно пожалела об этой манипуляции и удалила импланты из груди. «Я прожила много лет, не чувствуя себя женственной, и у меня появилась идея, что имплантаты помогут это изменить. В течение какого-то времени уловка срабатывала — импланты добавили мне уверенности. Но мой муж их возненавидел, и я вслед за ним», — как-то призналась актриса в одном из своих интервью.В 1960-х на пике популярности вполне могла бы оказаться звезда 2000-х Пэрис Хилтон — размер ее груди тоже 34B.Ирина Шейк также была бы настоящим кумиром 1960-х. От природы у нее небольшая аккуратная грудь второго размера.Дженнифер Энистон — еще одна звездная обладательница размера груди 34B.В 1970-х мода на женскую грудь меняется. На смену скромной «двойке» приходит уверенная «тройка». Именно такими женственными округлостями отличается главная звезда того времени — Барбара Стрейзанд.Еще одно доказательство того, что мода циклична: у секс-символа 1950-х Мэрилин Монро, так же как и у Барбары Стрейзанд, была грудь размера 34C.Одной из современных звездных обладательниц третьего размера груди является Меган Фокс . К слову, пышный бюст достался актрисе благодаря стараниям пластического хирурга.В 1970-х в тренде была бы и Дженнифер Лопес — поп-дива носит бюстгальтеры размера 34C.1980-е можно смело назвать временем расцвета пластической хирургии в Голливуде. В это десятилетие многие звезды активно обращаются к хирургам с целью сделать свой скромный бюст гораздо пышнее. Самым популярным размером становится 34D — именно таким бюстом в ту пору могла похвастаться звезда фильма «Всплеск» Дэрил Ханна.На сегодняшний день одной из обладательниц аппетитной «четверки» при небольшом обхвате груди в 93-95 см (34-й американский размер) является модель Адриана Лима. Грудь сильно похудевшей за последнее время Кейт Аптон также могла бы стать эталонной в 1980-е — ее размер 34D.Кэти Перри — еще одна современная обладательница размера груди, который был на пике популярности в 1980-х.В 1990-х главным секс-символом становится Памела Андерсон. В это время девушки по всему миру поголовно мечтают стать такими же стройными и пышногрудыми, как звезда «Спасателей Малибу». Размер ее силиконового бюста, к слову, в то время был 34DD.Еще одной звездой 90-х была актриса Холли Берри. Размер ее бюста в то время был также максимально близок к идеалу.Современной обладательницей твердой «пятерки» является Тайра Бэнкс.Кристина Агилера — еще одна знаменитость, которая подбирает себе бюстгальтеры размером 34DD.В 2000-х стандарты женской красоты вновь меняются, правда, на сей раз не столь кардинально. В моду входят более аппетитные девушки, поэтому самым «ходовым» размером груди становится 36D. Именно таким бюстом в то время могла похвастаться Скарлетт Йоханссон.Джессика Симпсон — еще одна обладательница аппетитной «четверки» при обхвате груди в 98-100 см.В наши дни обладательницы аппетитных округлостей по-прежнему в тренде. По мнению британских экспертов, самым популярным на сегодняшний день размером груди является 36DD — именно такой, к слову, у телезвезды Ким Кардашьян.Параметры модели Адрианы Лимы также отвечают актуальным стандартам красоты на сегодняшний день.Актриса Кэт Деннингс — еще одна звездная обладательница размера 36DD.Актриса и фотомодель Люси Пиндер тоже может похвастаться пятым размером груди.А вы согласны с выводами британских экспертов ? (На фото: Келли Брук.)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)