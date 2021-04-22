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Как спасти безнадежно вытянувшуюся рассаду

Наверное, каждый, у кого есть огород и кто готовит рассаду к посадочному сезону самостоятельно, хоть раз да сталкивался с тем, что рассада безнадежно вытягивалась по недосмотру или другим причинам. И вместо крепких зеленых малышей-крепышей, вы получали что-то скорее напоминающее хрупкие белые нити.
Как спасти безнадежно вытянувшуюся рассаду
Конечно, лучше пересеять такую рассаду, однако это не всегда возможно. Ведь у вас может не быть времени или еще таких же семян на замену.  Не расстраивайтесь, ведь есть выход и из такой, казалось бы безнадежной ситуации.
И выход в данном случае — это пикировка, то есть пересадка подросшей рассады с прищипкой главного корня примерно на треть длины для стимуляции роста боковых корней.  Конечно, обычно пикировка проводится после появления 1-2 настоящих листьев, однако в случае с вытянувшейся рассадой более ранняя пикировка станет спасением.
Поэтому берем ниточки рассады и пересаживаем ее в новую подготовленную землю с максимальным заглублением. Если позволяет емкость, можно заглубить рассаду практически до самых семядолей.
Как спасти безнадежно вытянувшуюся рассаду
Вот и все, операция по спасению проведена. Далее стебель даст дополнительные боковые корешки и такие «спасеныши» еще смогут вас удивить, главное — продолжать правильно заботиться о них.


А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом способе спасения вытянувшейся рассады.

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