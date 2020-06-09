Самые скандальные поступки русских царей

Иван Грозный. Отречение от престола

Наверно, самый богатый русский государственный деятель по части акций. Однако во многих своих причудах Иоанн IV повторял «опыт» как своих предков, так и римских императоров (вроде, Калигулы и Нерона). Пожалуй, самым беспрецедентным и оригинальным поступком можно назвать лишь отказ от венца «царства Московского» в пользу касимовского гастербайтера Симеона Бекбулатовича. Венчался Симеон в Успенском соборе в Кремле — как положено московским государям. Сам же Грозный, по словам летописца, переехал «на Неглинною на Петровке, на Орбате, против Каменого моста старово, а звался Иван Московский… А ездил просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех… А как придет к великому князю Симеону, и сядет далеко, как и бояр, а Симеон князь велики сядет в царьском месте». Под именем и с гербом Симеона Бекбулатовича выходили государственные указы и пожалования. А сам Грозный писал на имя Симеона челобитные: «Государю великому князю Симиону Бекбулатовичу всеа Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом, да с Федорцом челом бьют».

В челобитных Иван Грозный просит государя его пожаловать и милость свою показать, и «людишек перебрать» - пересмотреть денежные и поместные оклады служилых людей. Через год Иоанн Васильевич наигрался вдоволь, забрал себе венец назад, а Симеона отправил «по добру по здорову» в Тверь.