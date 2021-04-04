Простое средство, которое позволит не беспокоиться о пыли в доме минимум пару месяцев

Сложно будет отыскать на Земле человека, для которого очередная уборка в доме была бы в радость. Занятие это, конечно, достаточно медиативное, но все еще утомительное и рутинное. Особенно, когда речь заходит о борьбе с пылью в квартире. Благо существует одна хитрость, которая поможет забыть о влажной тряпочке для мебели на два или три месяца.







Несколько капель избавят от головной боли.





Решается «пыльный вопрос» очень легко и просто, а самое главное при помощи весьма доступного средства. Речь идет о таком веществе, как глицерин. Именно он может замедлить накопление пыли на протяжении весьма длительного периода времени. Удалять пыль с его помощью можно не только с поверхностей покрытых лаком, но также с зеркал и мебели. Самое важное заключается в том, что глицерин не имеет запаха, а также абсолютно безвреден.





Доступное средство.





И здесь некоторые читатели спросят: а почему до этого раньше никто не додумался, раз глицерин такое простое и вместе с тем гениальное решение? На самом деле «те, кому надо» додумались до этого уже очень давно. Например, глицерин широко используют в музеях для защиты пространства от все той же пыли. Используются сей метод также в отелях и гостиницах. Наносить глицерин можно на любую ранее очищенную поверхность.

Даже пол с ним можно мыть.





Использовать глицерин для поддержания чистоты и порядка в доме очень просто. Берем немного микрофибры, оставляем на ней всего несколько капель вещества, после чего принимаемся тереть нужное место. Перед нанесением состава следует предварительно зачистить его от пыли и грязи. Можно также добавлять глицерин на тряпку во время мытья полов. Это поможет придать ламинату и паркету невиданный ранее блеск. Также данное вещество неплохо справляется с удалением трудно выводимых пятен.