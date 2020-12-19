Вода с лимоном: 8 убедительных причин сделать ее основой своего рациона вместо обычной

Простой рецепт, отличный вкус и масса пользы в одном напитке.

1. Сияющая кожа

Лимонный сок продлевает молодость. /Фото: elle.ua

2. Повышение уровня витамина С

/Фото: marvinsfitnessblog.files.wordpress.com Польза этого цитруса несомненна./Фото: marvinsfitnessblog.files.wordpress.com

3. Улучшение пищеварения

Пить такую воду очень полезно для хорошего самочувствия. /Фото: filter.ua

4. Борьба с лишним весом

Можно пить воду с лимонным соком и меньше поправляться. /Фото: c12.haberself.com

5. Препятствие для развития диабета второго типа

Лимонный сок может помочь людям с диабетом. /Фото: aqreqator.az

6. Польза для почек

Регулярное употребление лимонной воды нормализует работу внутренних органов. /Фото: media-manager.noticiasaominuto.com.br

7. Улучшение усвояемость железа

Не только приятный вкус, но и полезное влияние. /Фото: blog.barangfood.com

8. Свежесть дыхания

Вода с лимонным соком поможет избежать неловкости. /Фото: julis-dent.com.ua