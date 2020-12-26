5 хитростей, как заточить ножницы подручными средствами, чтобы не нести их в мастерскую

Заточить ножницы дома можно всего за несколько минут

Предварительная подготовка

Перед заточкой очистите лезвия и проверьте их целостность / Фото: uaua.info

Лайфхаки по заточке

Сделайте на фольге 8-10 надрезов, и ножницы снова станут острыми / Фото: prod-cdn.thekrazycouponlady.com

Сперва сделайте 5-6 надрезов с одной стороны, а затем переверните наждачку / Фото: stroyipoy.ru

Для такого способа можно использовать иглу, булавку и даже тонкую отвертку / Фото: rti-poligran.ru

Мелко нарежьте металлическую губку или несколько / Фото: heaclub.ru

Принцип использования стекла такой же, как и иголки / Фото: cs11.livemaster.ru

Как продлить остроту ножниц

Чтобы проверить качество заточки, порежьте картон / Фото: storage.googleapis.com