6 лет на голом камне! Самая жестокая «робинзониада» в истории

Если робинзоны Средних веков и эпохи Просвещения вызывают множество вопросов, то с героями XIX-ХХ веков все более достоверно. Да и подробностей их пребывания на островах сохранилось больше.

В свете этого, особого внимания заслуживает история Дэниэла Фосса, который провел отшельником на острове целых шесть лет, при том, что условия жизни у него были если и не самыми тяжелыми в истории, то уж точно одними из самых тяжелых.

Как обычно в таких случаях, он был моряком. В 1809 году он работал на занимавшемся охотой на тюленей судне, которое где-то в северных водах возьми да и налети на айсберг. Людям удалось спастись на шлюпке, однако плавание продолжительностью в несколько недель так и не привело к овеянной мечтами суше.

Все, кто был в шлюпке, умерли, и в живых остался только Фосс. Скорее всего, он и себя-то уже причислил к мертвецам, но однажды сумел увидеть берег. Сильные волны мешали пристать, поэтому Дэниэл добрался до земли вплавь, хотя силы были на исходе, а волны угрожали отправить его на пищу крабам.

Разочарование было чудовищным. Остров оказался огромным камнем, площадью 400х800 метров. Обшарить такое пространство труда не составляло, и вскоре Дэниэл понял, что на острове нет ни нормальной растительности, ни животных, ни воды.

Есть только камни.

Собрал на скалах какие-то водоросли, и сложил их вместо постели. На следующий день он стал снова исследовать остров и обнаружил в скалах углубления, в которых находилась какая-то влажная грязь.

Аккуратно убрав оттуда грязь, Фосс смог добиться того, что на дне углублений показалась вода. В дальнейшем он так и пил собиравшуюся в этих емкостях дождевую воду.

Но вот с пищей было совсем никак. Несколько дней полного голода оптимизма не внушали, но судьба улыбнулась новоявленному островитянину, и на берег острова приплыли тюлени.

Все, что было у Фосса под рукой – это камни, нож и весло, за которое он цеплялся, добираясь до острова. Опытный охотник принялся за дело, и за короткое время убил несколько десятков особей, которые к счастью, довольно неплохо хранились в холодном климате. К тому же Дэниэл сразу же принялся за разделку туш и сушку.

Разумеется, больше всего ему хотелось наброситься на добычу и, наконец-то, вволю наесться. Однако он понимал, что большое количество сырого мяса после длительного голодания может привести к плачевным результатам. Поэтому Фосс съел только небольшой кусочек, стараясь разжевать его как можно тщательнее.

Кроме этого он выпил немного тюленьей крови. К счастью, Все обошлось, и Фосс постепенно привык к сушеному мясу, и набрался сил. Теперь нужно было соорудить хоть какое-то укрытие от постоянно дующего ветра.

Для этого он выбрал место, которое вообще-то продувало больше остальных – на вершине каменной глыбы, ставшей ему домом. Достоинством этого места было то, что во время штормов сюда не добирались волны.