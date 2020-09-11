6 лет на голом камне! Самая жестокая «робинзониада» в истории

Если робинзоны Средних веков и эпохи Просвещения вызывают множество вопросов, то с героями XIX-ХХ веков все более достоверно. Да и подробностей их пребывания на островах сохранилось больше.
В свете этого, особого внимания заслуживает история Дэниэла Фосса, который провел отшельником на острове целых шесть лет, при том, что условия жизни у него были если и не самыми тяжелыми в истории, то уж точно одними из самых тяжелых.
Как обычно в таких случаях, он был моряком. В 1809 году он работал на занимавшемся охотой на тюленей судне, которое где-то в северных водах возьми да и налети на айсберг. Людям удалось спастись на шлюпке, однако плавание продолжительностью в несколько недель так и не привело к овеянной мечтами суше.
Все, кто был в шлюпке, умерли, и в живых остался только Фосс. Скорее всего, он и себя-то уже причислил к мертвецам, но однажды сумел увидеть берег. Сильные волны мешали пристать, поэтому Дэниэл добрался до земли вплавь, хотя силы были на исходе, а волны угрожали отправить его на пищу крабам.
Разочарование было чудовищным. Остров оказался огромным камнем, площадью 400х800 метров. Обшарить такое пространство труда не составляло, и вскоре Дэниэл понял, что на острове нет ни нормальной растительности, ни животных, ни воды.Есть только камни.
Собрал на скалах какие-то водоросли, и сложил их вместо постели. На следующий день он стал снова исследовать остров и обнаружил в скалах углубления, в которых находилась какая-то влажная грязь.
Аккуратно убрав оттуда грязь, Фосс смог добиться того, что на дне углублений показалась вода. В дальнейшем он так и пил собиравшуюся в этих емкостях дождевую воду.
Но вот с пищей было совсем никак. Несколько дней полного голода оптимизма не внушали, но судьба улыбнулась новоявленному островитянину, и на берег острова приплыли тюлени.
Все, что было у Фосса под рукой – это камни, нож и весло, за которое он цеплялся, добираясь до острова. Опытный охотник принялся за дело, и за короткое время убил несколько десятков особей, которые к счастью, довольно неплохо хранились в холодном климате. К тому же Дэниэл сразу же принялся за разделку туш и сушку.
Разумеется, больше всего ему хотелось наброситься на добычу и, наконец-то, вволю наесться. Однако он понимал, что большое количество сырого мяса после длительного голодания может привести к плачевным результатам. Поэтому Фосс съел только небольшой кусочек, стараясь разжевать его как можно тщательнее.
Кроме этого он выпил немного тюленьей крови. К счастью, Все обошлось, и Фосс постепенно привык к сушеному мясу, и набрался сил. Теперь нужно было соорудить хоть какое-то укрытие от постоянно дующего ветра.
Для этого он выбрал место, которое вообще-то продувало больше остальных – на вершине каменной глыбы, ставшей ему домом. Достоинством этого места было то, что во время штормов сюда не добирались волны.
Строить пришлось из того, что было под рукой – из камня. Соединять было нечем, балок для перекрытий – тоже не было, поэтому пришлось изрядно помудрить. Но в конце концов через месяц Фоссу удалось-таки построить маленькую хижину.
Жизнь стала относительно сносной, но корабли к острову не подходили. Так прошел год. Увы, хижина была ненадежным укрытием от ветра, да и брызги тоже порой доходили. Поэтому на второй год своего пребывания Дэниэл взялся за строительство высокой ограды, которая надежно защищала бы его каменную будку от непогоды.
С этой задачей он успешно справился и взялся за сооружение высокого столба, который мог бы служить наблюдательным пунктом. Правда, оставался вопрос, как подать знак, но здесь Фосс больше рассчитывал на удачу.
Погодные условия на острове были далеко не курортными, и шторма и бури были частым явлением. Однажды после очередного буйства стихии на остров выбросило мертвого кита. Осмотрев его, Дэниэл обнаружил, что он был убит гарпуном. Значит, где-то поблизости должны были быть китобои.
Кит вообще пришелся кстати. Такое большое количество мяса, жира и кости сразу же пошло в дело, и после того как туша была обработана и запасы сделаны, Фосс занялся ведением «дневника». Вместо бумаги он маленькими буквами делал пометки на весле, стараясь таким образом сохранить воспоминания и не утратить счет времени.
Этим веслом он очень дорожил, и, чтобы сохранить его целым, даже сделал для него чехол из шкуры тюленя. Весло было ценным еще и потому, что это был практически единственный продолговатый предмет, к которому можно было привязать материю, сделав некое подобие флага, который Фосс ставил на вершине своей башни.
Так прошло шесть лет. Шесть лет! Наконец, его импровизированный флаг заметили с какого-то корабля. Проблема заключалась только в том, что пристать к берегу корабль не мог. Не смогла сделать этого и спущенная на воду шлюпка.
В итоге Дэниэл сделал то же самое, с чего началась его «карьера робинзона» – прыгнул в воду, сжимая в руке драгоценное весло. Так в одеждах из шкур и с испещренным надписями веслом он доплыл до шлюпки, которая и доставила его на борт корабля, направлявшегося в уже казавшийся инопланетным Нью-Йорк.
© Экватор
Свежие комментарии