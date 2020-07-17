Капуста не очень простой в выращивании овощ. Проблем с ней бывает много: то корень сгниет, то гусеницы или слизни поедят, то листья пожелтеют. Однако и абсолютно здоровая рассада может заставить дачника запаниковать. Причина – отсутствие кочанов.

Красна изба пирогами, а капуста – кочанами. Чтобы собрать хороший урожай капусты, надо немало потрудиться. Однако результат того стоит.



Почему у капусты не завязываются кочаны?

Причина 1 – плохие семена

Причина 2 – неправильное место

Причина 3 – кислая почва

Причина 4 – неподходящие предшественники

Причина 5 – посадка с ошибками

Причина 6 – температурный режим

Причина 7 – отсутствие подкормок

Причина 8 – неправильный уход

Что включает в себя уход за капустой?

Что делать, чтобы на капусте завязывались кочаны?

Дрожжевая подкормка капусты

Подкормка капусты навозом и золой

Борная кислота для капусты

Спровоцировать отсутствие завязей могут многие причины. В одних случаях «виновата» погода, в других – условия выращивания, в третьих – наши ошибки. Если вы хотите помочь своей капусте, обратите внимание на основные факторы, влияющие на завязывание кочанов.Что значит плохие? Во-первых, это просто некачественный материал. Капуста, оставленная на семена, переопылилась с другим растением из семейства Крестоцветные, и полученный гибрид в принципе не может образовывать кочаны. А вы, не догадываясь об этом, приобрели пакетик семян, поверив написанному на упаковке. Доверяйте только проверенным компаниям!Во-вторых, семена могут быть очень хорошими, но они предназначены для выращивания в другой климатической зоне. Ваши условия им просто не подходят.Капуста – культура светолюбивая.Для завязывания кочанов ей нужно место, где будет солнечно в течение всего дня. Все высокорослые культуры, дающие тень, нужно сажать подальше от капустной грядки. В противном случае капуста будет растрачивать свои силы на то, чтобы расти вверх, а вот кочаны завязываться не будут.Капуста предпочитает почвы с нейтральной кислотностью. Если же рН вашей почвы ниже, чем 6,5, то капусте это вряд ли понравится. Чтобы повысить уровень рН, проведите известкование: внесите в почву доломитовую муку, древесную золу и т.п.Бобовые, пасленовые или лук благоприятно влияют на формирование кочанов капустыЕсли перед капустой на грядке росли ее собратья по семейству – крестоцветные, то шансы увидеть кочаны резко падают. Не дружит капуста также и с тыквой. А вот бобовые, пасленовые или лук влияют на формирование кочанов капусты благоприятно.Капусту можно возвращать на ту же грядку не раньше, чем через 3 года.При посадке капусты важно обращать внимание на следующие моменты:Время посадки. Ранние сорта капусты надо высаживать в открытый грунт с конца апреля до середины мая, средние – с конца апреля и до начала июня, поздние – с 10 по 30 мая.Схема посадки. При высадке обязательно учитывайте расстояние между рассадой. Для ранней капусты расстояние между рядами – 50 см, для поздних и средних сортов необходимо уже не меньше 70 см.Капуста не любитель высокой температуры. Наиболее комфортно она себя чувствует при 17-20°C. В жаркую погоду формирование кочанов приостанавливается. Не происходит развития завязей и при низких температурах.Чтобы защитить кочаны капусты от сильной жары, свяжите листья над кочаном, спрятав его в «бутон». Будьте осторожны, чтобы не обломать их.Как и любому растению, капусте нужно дополнительное питание с микроэлементами. Чем же подкормить капусту для формирования кочанов? В конце июня – начале июля можно внести под корень по 1 л раствора азофоски (в 10 л воды развести 1 спичечный коробок удобрения) или суперфосфата (20 г на ведро воды).Во-первых, полив. Растение с такими большими листьями испаряет ежедневно много воды. Следовательно, эту потерю нужно постоянно восполнять. Особенно это актуально в жаркие дни. Воды под каждый куст нужно лить столько, чтобы почва промокала примерно на 30-40 см. Это стимулирует завязывание кочанов капусты.За месяц-полтора до сбора урожая полив необходимо уменьшить.Во-вторых, рыхление. Из-за частых поливов почва вокруг кустов капусты уплотняется, появляется корка. Это препятствует насыщению почвы воздухом, и капуста перестает расти. Чтобы доставить воздух к корням, почву нужно постоянно рыхлить.В-третьих, мульча. В жару грядку капусты лучше замульчировать. Это поможет избежать быстрого испарения влаги и чрезмерного перегрева почвы.Чтобы у капусты активнее формировались кочаны, помочь ей можно различными народными способами.Возьмите 100 г дрожжей и 0,5 л варенья. Все это разведите в ведре воды и поставьте в теплое место для брожения. Перед поливом этим средством всю грядку с капустой хорошо увлажните водой, нагретой в течение дня на солнце. Затем разведите 1 стакан получившейся после брожения смеси в 10 л воды. Этим раствором полейте капусту под корень – 1 л на куст. Пользоваться подобным средством можно не чаще, чем раз в три недели.Когда на растении появится девятый лист, можно сделать такую подкормку. В ведре воды разведите 0,5 л свежей навозной жижи и 40 г древесной золы. Оставьте на несколько дней, чтобы из раствора выветрился лишний аммиак. Перед подкормкой, как и в предыдущем случае, вначале обильно полейте грядку. Затем под каждый куст вылейте по 1 стакану раствора. В середине лета повторите подкормку еще раз.А теперь рецепт внекорневой подкормки, которая очень хорошо влияет на появление кочанов на капусте.В 1 л горячей воды разведите 2 г борной кислоты. Добавьте к получившемуся раствору 9 л холодной воды. Этим составом опрыскайте растения в сухую погоду. Через 7 дней проведите еще одну внекорневую подкормку – на этот раз препаратом Завязь (разведите по инструкции).Как видите, вы можете помочь своей капусте и повлиять на завязывание кочанов. За это она отблагодарит вас, и вы всю зиму будете баловать себя хрустящими соленьями.