Стань моей женой: Как менялось помолвочное кольцо на протяжении столетий

Каждая девушка с нетерпением ждет, когда же возлюбленный сделает ей предложение руки и сердца и подарит заветное кольцо. Однако откуда взялась эта традиция, зачем нужно помолвочное кольцо, если есть обручальное, и какие тренды в украшениях главенствуют сейчас мало, кто знает.
Несмотря на то, что обручальное кольцо женщины носят гораздо дольше, все равно самые теплые и трогательные воспоминания связаны именно с помолвочным. Неудивительно, что за таким важным украшением кроется любопытная история появления и развития. Давайте разберемся, как знаменитый аксессуар из символа любви превратился в мировую традицию.
Истоки традиции
Так выглядело помолвочное кольцо в Древнем Египте. / Фото: pinterest.ru
Существует несколько версий того, кто первый подарил кольцо в качестве символа любви, верности и серьезных намерений. Одна из них гласит, что традиция появилась в Древнем Египте. В 2600 году до нашей эры муж с женой носили золотые кольца на безымянном пальце левой руки, однако данная «привилегия» была доступна только фараонам. Остальные также могли носить украшения, но сделаны они были не из драгоценных металлов, а из растений, костей и кожи животных.
Согласно второй теории, традицию просить руки и сердца, преподнося кольцо, зародили не египтяне, а римляне во II веке до нашей эры. Интересно, что жених дарил невесте два кольца, но при этом сам отказывался от аксессуара. Теорий, почему он так поступал, существует две. Одна версия утверждает, что одно кольцо (золотое) девушка надевала для выхода в свет, а второе (железное) носила дома. Вторая говорит следующее: жених дарил одно кольцо невесте, а второе – ее отцу. На украшение девушки был нанесен узор в виде ключа. Это означало, что мужчина доверял своей возлюбленной открывать любые двери в его жизни.
Как появились кольца с камнями?
Помолвочное кольцо Марии Бургундской. / Фото: nastroy.net
До XII века традиция дарить кольцо во время помолвки считалась языческой, поэтому ее не хотели признавать. Однако, благодаря распространению христианства, мнение изменилось – люди считали, что традиция дарить украшение призывала мужчин к ответственности. Обеспечить свою будущую супругу и детей мог лишь тот человек, который накопил денег на кольцо, то есть, имел постоянный доход.
Изначально, помолвочные кольца были самыми обычными, в виде ободка. Аксессуары с камнем появились лишь в XV веке, благодаря королю Германии, римскому императору Максимилиану I. Когда правитель делал предложение своей возлюбленной Марии Бургундской, в знак своей любви он преподнес ей кольцо с огромным бриллиантом. Слухи о дорогом подарке быстро разнеслись по всему миру и вдохновили обеспеченных мужчин делать именно такой жест в честь помолвки. Однако был и свой минус – в те времена камень заключался в традиционную оправу, которая не позволяла свету проходить сквозь бриллиант, в результате чего его красота и сверкание заглушались.
Бриллиантовое наваждение
Рекламная компания корпорации De Beers
Учитывая тот факт, что бриллиант был очень редким, а, значит, и очень дорогим камнем, позволить себе подарить такое кольцо могли исключительно королевские особы. Подобная «дискриминация» длилась до XIX столетия – в 1870 году в Африке нашли крупное алмазное месторасположение, благодаря которому бриллианты стали доступнее. Компания-монополист De Beers на протяжении полувека вела успешную торговлю, обеспечивая весь мир бриллиантами, и зарабатывая на этом целое состояние. Однако Великая депрессия, которая началась в США в октябре 1929 года, внесла свои коррективы.
Корпорация была на грани разорения, и лишь маркетинговая компания, придуманная совместно с рекламным агентством N.W. Ayer, спасла De Beers от банкротства. Мощная пропаганда «Бриллианты – это навсегда», создала прочную связь между бриллиантами и счастьем. Теперь драгоценный камень ассоциировался с семьей, верностью и любовью, а кольца превратились из обычной бижутерии в фамильные реликвии. Согласно статистике, 78% всех помолвочных колец в мире украшены именно бриллиантами.
Чарльз Тиффани и знаменитое кольцо Tiffany Setting. / Фото: zlato.ua
Самым культовым и знаменитым из них считается Tiffany Setting, которое появилось в 1886 году. На суд публики помолвочное кольцо представил Чарльз Тиффани – основатель компании Tiffany & Co.
Свою популярность украшение приобрело благодаря оригинальному обрамлению из шести крапанов, которые «приподнимали» камень над ободком и помогали подчеркнуть блеск и сияние бриллианта (чего не могли добиться ювелиры в XV веке).
Самые популярные помолвочные кольца за последние 100 лет
Помолвочное кольцо в стиле гало. / Фото: puregemsjewels.com
В 20-х годах прошлого века в моде было кольцо в стиле гало, в котором центральный камень окружала россыпь мелких бриллиантов, усиливающие его блеск и сияние. Он мог быть любых форм и размеров, в зависимости от статуса и финансового положения жениха. Иногда ювелиры подчеркивали камень при помощи круглого ореола, добавляя ему вес и размер. Основой для гала служит исключительно белый металл.
Девушкам, которые выходили замуж в 30-х годах ХХ века, повезло гораздо меньше – из-за политических событий они вынуждены были довольствоваться исключительно круглым камнем небольшого размера, оформленным ажурными узорами из металла.
В 40-е года, после выхода в массы рекламной компании De Beers, ювелиры начали предлагать мужчинам приобрести широкие изделия с круглым бриллиантом и филигранным оформлением. Что касается основы, то ее стали делать преимущественно из белого золота. Так корпорация стала «виновником» появления нового тренда.
Впрочем, как мы знаем, мода является очень ветреной и переменчивой дамой. Лишнее доказательством является тот факт, что в 50-х годах прошлого века на первый план вышло желтое и розовое золото, оставив белый металл позади. Само кольцо из изящного превратилось в более массивное, а дизайн стал намного сложнее.
Помолвочное кольцо Элизабет Тейлор. / Фото: bazaar.ru
К 60-м годам любовь к алмазам постепенно сошла на нет. Нельзя сказать, что украшения с бриллиантами совсем исчезли из ювелирных магазинов, однако они перестали считаться панацеей от всех бед. В моду вошло сочетание разных камней: бриллианты дополняли другими драгоценными камнями. Существовали и кольца с одиночным камнем – в таких моделях самыми популярными были камни изумрудной огранки.
70-е внесли разнообразие в дизайн помолвочных колец. В это время появились двойные украшения с россыпью бриллиантов, при этом центральный камень мог отсутствовать. Настоящим переворотом в ювелирном мире стало появление цветных бриллиантов и драгоценных камней. А законодательницей моды стала принцесса Диана, которая выбрала помолвочное золотое кольцо с 14-ю бриллиантами, расположенными вокруг крупного цейлонского сапфира овальной формы (кстати, это украшение сейчас принадлежит Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской).
Помолвочное кольцо принцессы Дианы и Кейт Миддлтон. / Фото: zen.yandex.ru
Еще одним трендом 80-х годов стало кольцо-солитер в минималистичном стиле. В перевод с французского название означает «единственный», то есть, в центре располагается один камень без урашений. Обычно «звездой» становится бриллиант, но может быть и другой драгоценный камень, например, рубин или сапфир.
Что касается огранки, то она также менялась достаточно часто. И если в 90-е модным считалось кольцо с камнем огранки «маркиз», то в начале 2000-х девушки были в восторге от «принцессы».
Лишним доказательством того, что мода циклична, стало возвращение знаменитого стиля гало в 2010 году. Однако в ХХI веке в центре уже был не бриллиант, а цветные камни.
В 2020 году мода резко изменилась. И если еще несколько лет назад большинство девушек мечтали о кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого составляла три зарплаты жениха, то сейчас предпочтение отдается уникальному дизайну. Индивидуальность – вот, что вышло на первое место. Сейчас кольца с полудрагоценными камнями смотрятся гораздо красивее, чем классические изделия с бриллиантами, при условии, что они отличаются интересным дизайном. Мода начала отрицать шаблоны и такое понятие, как консервативность, делая ставку на персонализированные украшения.
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