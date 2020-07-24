Диснеевские принцы: герои, приносившие сплошную головную боль!

Чему учит девочку классика мировой мультипликации? Тому, что если однажды она станет принцессой, то можно выйти замуж за принца. То есть ты, дорогая, как следует расшибись в лепешку, и за это получишь на свою голову подарочек. На коне. И в белых лосинах. И хорошо еще, если подарочек будет просто апатичным бездельником…
Принц Филипп (“Спящая красавица”)
Ежику понятно, что любовь нечаянно нагрянет именно в тот момент, когда ее совсем не ждешь, а вместо этого коротаешь дни до исполнения страшного проклятия. Это самое подходящее время для того, чтобы встретить в лесу волоокого юношу, который, помимо прочего, поет и пляшет как ярмарочный паяц.
Разумеется, это весомый повод тут же возлюбить незнакомца основательно и навеки. Тем более, что он «высокий, красивый и такой романтичный!” Собственно, характеристика молодца этими эпитетами и исчерпана. Подвиг парня тоже весьма специфичен: мелкие пухленькие тетушки его и из кандалов вытаскивают, и волшебным оружием снабжают, и летящие в его физиономию камни аннигилируют… Короче говоря, даже странно, что Аврору в жены получают не они.
Просто принц (“Золушка”)
“Спасибо большое! Спасибо за все!” – выдыхает покладистая красавица, когда от всех ее грандиозных мечтаний остается одна непарная туфелька. Все это время мужчина ее мечты стоит как истукан, кланяется как китайский болванчик, после чего немножко танцует вальс и на этом, собственно, и заканчивается. В следующий раз он появится в самом конце мультика. Как раз тогда, когда за его обувной каприз все всех перемочат.
Чем будущий глава государства занимался все это нервное время – вопрос открытый. Ногти, видимо, полировал. На последних секундах наш миляга машет зрителю ручкой и увлекает красавицу в голубую даль. Хотя ему, если вспомнить подробности, было глубоко плевать на ком жениться – лишь бы в обувку влезла…
Еще один принц (“Белоснежка”)
“Та же фигня, подруга!” – сказала бы Золушке Белоснежка. В то время, пока румяная брюнетка трудилась без отпуска и выходных, парень не сильно утруждал себя: приехал, спел песенку и растворился в неведомом направлении. Столько дел, понимаешь. Слияния-поглощения королевств, дебеты-кредиты в сокровищнице, дворцовые корпоративы, все такое.
Всю дорогу Белоснежка разруливает вопросы с помощью команды гномиков и зверья. И только когда бедняжку загнали в гроб, голосистый красавец тут же материализовался. И давай целовать, пользуясь ее беспомощностью – дурное дело-то нехитрое. Финал как бы говорит нам, что принцевы функции – чисто декоративно-эротические. Да и верные гномики остались с носом. То есть с чмокнутыми лысинами.
Принц Эрик (“Русалочка”)
Начинается все с того, что она этого здоровенного лба вообще-то вытаскивает из пучины на своих хрупких плечах. “Все они одинаковы, трусливые варвары!” – резюмирует папаня… и положа руку на сердце, оказывается прав. Распознать объект своей страсти товарищ не способен, если объект не имеет физической возможности растолковать ему: “Да это ж я, дурик”.
Ну и облико морале на высоте: вчера тянулся одну целовать, сегодня уже какую-то ведьму подцепил и рвется брачеваться. Виноваты, безусловно, злые чары, а не природная страсть кидаться на всех баб подряд. В мультике Ариэль нечеловеческими усилиями таки ухитряется заполучить это ходячее счастье. В исходнике Андерсена финал показан куда честнее. Но от любительниц мультиков эту страшную правду скрывают…
Принц Навин (“Принцесса и лягушка”)
Поведение мальчика-красавчика на каждом шагу все краше и краше. В отличие от главной героини, которая с детства впахивает как лошадь, молодой мажор ведет паразитический образ жизни. Потом связывается с коварным вудуистом, поскольку тот “ну очень харизматичный”: ну очень разумно, ага. Получив же вполне заслуженное превращение в земноводное, тут же охмуряет бедную девушку, чтобы та его поцеловала.
Когда ее жизнь испорчена этим поступком окончательно, скользкий зеленый тип, не краснея, чистосердечно признается, что наврал про состояние, да и жениться планировал на самом-то деле на богатенькой. Сдерживать слово и помогать ей с рестораном – и в мыслях не имел. В общем, геройский герой, выйти за которого – великое счастье.
Принц Чудовище (“Красавица и Чудовище”)
Чудовище! И этим как бы все сказано. Даже мягко сказано. Потому что по сравнению с Чудовищем все предыдущие товарищи просто пупсики в коронах. Начал с низкого старта: обхамил и прогнал бабушку. Дальше чуть было не довел до кондратия будущего тестя. Ну а поведение этого животного в момент флирта вы все видели в подробностях.
“Или она будет есть со мной, или она вообще не будет есть” – отличный путь к сердцу девушки. Разумеется, она влюбляется. Вот вы бы встретили клыкастое чмо, которое рычит, угрожает, и периодически хамит вашему папе – ну разве бы вы не влюбились?!
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