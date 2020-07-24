Диснеевские принцы: герои, приносившие сплошную головную боль!

Чему учит девочку классика мировой мультипликации? Тому, что если однажды она станет принцессой, то можно выйти замуж за принца. То есть ты, дорогая, как следует расшибись в лепешку, и за это получишь на свою голову подарочек. На коне. И в белых лосинах. И хорошо еще, если подарочек будет просто апатичным бездельником…

Принц Филипп (“Спящая красавица”)

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM

Просто принц (“Золушка”)

Ежику понятно, что любовь нечаянно нагрянет именно в тот момент, когда ее совсем не ждешь, а вместо этого коротаешь дни до исполнения страшного проклятия. Это самое подходящее время для того, чтобы встретить в лесу волоокого юношу, который, помимо прочего, поет и пляшет как ярмарочный паяц.Разумеется, это весомый повод тут же возлюбить незнакомца основательно и навеки. Тем более, что он «высокий, красивый и такой романтичный!” Собственно, характеристика молодца этими эпитетами и исчерпана. Подвиг парня тоже весьма специфичен: мелкие пухленькие тетушки его и из кандалов вытаскивают, и волшебным оружием снабжают, и летящие в его физиономию камни аннигилируют… Короче говоря, даже странно, что Аврору в жены получают не они.

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM

Еще один принц (“Белоснежка”)

“Спасибо большое! Спасибо за все!” – выдыхает покладистая красавица, когда от всех ее грандиозных мечтаний остается одна непарная туфелька.Все это время мужчина ее мечты стоит как истукан, кланяется как китайский болванчик, после чего немножко танцует вальс и на этом, собственно, и заканчивается. В следующий раз он появится в самом конце мультика. Как раз тогда, когда за его обувной каприз все всех перемочат.Чем будущий глава государства занимался все это нервное время – вопрос открытый. Ногти, видимо, полировал. На последних секундах наш миляга машет зрителю ручкой и увлекает красавицу в голубую даль. Хотя ему, если вспомнить подробности, было глубоко плевать на ком жениться – лишь бы в обувку влезла…

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM

Принц Эрик (“Русалочка”)

“Та же фигня, подруга!” – сказала бы Золушке Белоснежка . В то время, пока румяная брюнетка трудилась без отпуска и выходных, парень не сильно утруждал себя: приехал, спел песенку и растворился в неведомом направлении. Столько дел, понимаешь. Слияния-поглощения королевств, дебеты-кредиты в сокровищнице, дворцовые корпоративы, все такое.Всю дорогу Белоснежка разруливает вопросы с помощью команды гномиков и зверья. И только когда бедняжку загнали в гроб, голосистый красавец тут же материализовался. И давай целовать, пользуясь ее беспомощностью – дурное дело-то нехитрое. Финал как бы говорит нам, что принцевы функции – чисто декоративно-эротические. Да и верные гномики остались с носом. То есть с чмокнутыми лысинами.

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM

Принц Навин (“Принцесса и лягушка”)

Начинается все с того, что она этого здоровенного лба вообще-то вытаскивает из пучины на своих хрупких плечах. “Все они одинаковы, трусливые варвары!” – резюмирует папаня… и положа руку на сердце, оказывается прав. Распознать объект своей страсти товарищ не способен , если объект не имеет физической возможности растолковать ему: “Да это ж я, дурик”.Ну и облико морале на высоте: вчера тянулся одну целовать, сегодня уже какую-то ведьму подцепил и рвется брачеваться. Виноваты, безусловно, злые чары, а не природная страсть кидаться на всех баб подряд. В мультике Ариэль нечеловеческими усилиями таки ухитряется заполучить это ходячее счастье. В исходнике Андерсена финал показан куда честнее. Но от любительниц мультиков эту страшную правду скрывают…

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM

Принц Чудовище (“Красавица и Чудовище”)

Поведение мальчика-красавчика на каждом шагу все краше и краше. В отличие от главной героини, которая с детства впахивает как лошадь, молодой мажор ведет паразитический образ жизни. Потом связывается с коварным вудуистом, поскольку тот “ну очень харизматичный”: ну очень разумно, ага. Получив же вполне заслуженное превращение в земноводное, тут же охмуряет бедную девушку, чтобы та его поцеловала.Когда ее жизнь испорчена этим поступком окончательно, скользкий зеленый тип, не краснея, чистосердечно признается, что наврал про состояние, да и жениться планировал на самом-то деле на богатенькой. Сдерживать слово и помогать ей с рестораном – и в мыслях не имел. В общем, геройский герой, выйти за которого – великое счастье.

ФОТО: DISNEY.WIKIA.COM