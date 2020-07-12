Портреты молодого Уинстона Черчилля

В 1893 году бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (Winston Churchill) окончил школу и в возрасте 19 лет сразу же поступил в престижное Королевское военное училище в Сандхерсте. Хотя если быть точным, не совсем сразу. Чтобы сдать вступительные экзамены, потребовались три попытки. Тяжёлая была латынь. Зато окончил он это учебное заведение в числе лучших выпускников.









Будучи вторым лейтенантом в 4-ом гусарском полку Черчилль получал хорошее жалование, но денег постоянно не хватало, даже с учётом тех сумм, что высылала ему мать. Чтобы повысить свой доход, будущий политик стал военным корреспондентом для ряда лондонских газет.











Будучи вторым лейтенантом в 4-ом гусарском полку Черчилль получал хорошее жалование, но денег постоянно не хватало, даже с учётом тех сумм, что высылала ему мать. Чтобы повысить свой доход, будущий политик стал военным корреспондентом для ряда лондонских газет.









В 1895 году Черчилля отправили на Кубу от газеты Daily Graphic, чтобы освещать конфликт между местными партизанами и испанцами. Тогда он впервые побывал под огнём, получил литературную известность, удостоился медали «Красный крест» и пожизненно пристрастился к гаванским сигарам.



Согласно опросу, проведённому Би-Би-си в 2002 году, Уинстона Черчилля назвали «величайшим британцем в истории».



Черчилль в период службы в Южно-Африканской лёгкой кавалерии. 1899







В 1895 году Черчилля отправили на Кубу от газеты Daily Graphic, чтобы освещать конфликт между местными партизанами и испанцами. Тогда он впервые побывал под огнём, получил литературную известность, удостоился медали «Красный крест» и пожизненно пристрастился к гаванским сигарам.Согласно опросу, проведённому Би-Би-си в 2002 году, Уинстона Черчилля назвали «величайшим британцем в истории».Черчилль в период службы в Южно-Африканской лёгкой кавалерии. 1899









Лейтенант Уинстон Черчилль 4-го Её Величества королевы гусарского полка. 1895







Лейтенант Уинстон Черчилль 4-го Её Величества королевы гусарского полка. 1895









Черчилль в период службы в Южно-Африканской лёгкой кавалерии. 1899







Черчилль в период службы в Южно-Африканской лёгкой кавалерии.1899









Черчилль верхом на лошади в Бангалоре, Индия. 1897







Черчилль верхом на лошади в Бангалоре, Индия. 1897









Черчилль у входа в палатку в качестве военного корреспондента во время Второй англо-бурской войны в Блумфонтейне, Южная Африка. 1900







Черчилль у входа в палатку в качестве военного корреспондента во время Второй англо-бурской войны в Блумфонтейне, Южная Африка. 1900









Портрет Черчилля от Russell & Sons. 1904.







Портрет Черчилля от Russell & Sons. 1904.







