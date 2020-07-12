Портреты молодого Уинстона Черчилля

В 1893 году бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (Winston Churchill) окончил школу и в возрасте 19 лет сразу же поступил в престижное Королевское военное училище в Сандхерсте. Хотя если быть точным, не совсем сразу. Чтобы сдать вступительные экзамены, потребовались три попытки. Тяжёлая была латынь. Зато окончил он это учебное заведение в числе лучших выпускников.
Будучи вторым лейтенантом в 4-ом гусарском полку Черчилль получал хорошее жалование, но денег постоянно не хватало, даже с учётом тех сумм, что высылала ему мать. Чтобы повысить свой доход, будущий политик стал военным корреспондентом для ряда лондонских газет.
В 1895 году Черчилля отправили на Кубу от газеты Daily Graphic, чтобы освещать конфликт между местными партизанами и испанцами. Тогда он впервые побывал под огнём, получил литературную известность, удостоился медали «Красный крест» и пожизненно пристрастился к гаванским сигарам.
Согласно опросу, проведённому Би-Би-си в 2002 году, Уинстона Черчилля назвали «величайшим британцем в истории».
Черчилль в период службы в Южно-Африканской лёгкой кавалерии. 1899
Черчилль у входа в палатку в качестве военного корреспондента во время Второй англо-бурской войны в Блумфонтейне, Южная Африка. 1900
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