5 автомобилей люкс-класса, на которых ездили советские вожди

Советский автопром вроде бы и был довольно масштабным, однако на доступности это никак не отражалось. Чтобы получить вожделенную машину, простому советскому гражданину нужно было простоять в очереди не один год. И то, ассортимент автомобилей был представлен лишь отечественными моделями не самого высокого класса, а об иномарках можно было только мечтать. Но вот элита советского общества, представленная в основном партийными чиновниками или звездами эстрады, была исключением из этого правила. Вашему вниманию 5 автомобилей, на которых возили советских вождей.
1. Rolls-Royce Silver Ghost (ездил Владимир Ленин)
Ленинский любимый автомобиль. /Фото: livejournal.com
Сложно представить, но Владимир Ленин в первые годы после Октябрьской революции «объездил» буквально все новинки тогдашнего автомобильного рынка, поэтому в его распоряжении были лучшие машины. Однако он долго не мог остановиться на одной машине.
В итоге вождю мирового пролетариата особенно полюбился кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost, который был выпущен в 1914 году в Англии. Он был без верха, оснащен двигателем с объемом 7 литров. На нем Ленин в большинстве случаев ездил по Москве, а также ездил в Горки.
2. Лимузин Packard Twelve (ездил Иосиф Сталин)
Американский лимузин советского вождя. /Фото: pikabu.ru
А вот отец народов Иосиф Сталин отдавал предпочтение детищам американской автомобильной промышленности, поэтому в его автопарке было немало именно заокеанских моделей. Одним из них был лимузин Packard Twelve - подарок Рузвельта секретарю, и он больше всего приглянулся Сталину.
Технические характеристики машины были впечатляющими на момент второй половины 1930-х годов: объем двигателя - 8,2 литров, мощность достигала 155 лошадиных сил. Само собой, лимузин первого лица государства был бронирован, а потому вес его составлял около шести тонн. При этом автомобиль мог разгоняться до 125 км/час. На этом лимузине Сталин ездил на все крупные встречи и приемы.
3. ЗИС-110 (ездил Георгий Маленков)
Один из первых отечественных машин класса люкс. /Фото: wroom.ru
Георгий Маленков не был ценителем шедевров мирового автопрома и явно отдавал предпочтение советским машинам. А потому самой известной моделью, на которой ездил член политбюро, был советский ЗИС-110.
История этого автомобиля весьма занимательна: его начали разрабатывать до войны на основе лимузина, который получил от американцев Сталин. ЗИС-110 был оснащен довольно мощным двигателем на 140 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль оборудовали электроподъемником и печкой. Именно на ЗИС-110 впервые в СССР были установлены поворотники.
4. Mercedes-Benz 300 SL (ездил Никита Хрущев)
Крыло Чайки для советского генсека. /Фото: motor.ru
Генсек Никита Хрущев был большим поклонником спортивных автомобилей - его автопарк был представлен и Кадиллаками, Ренаултами, Фиатами, Роллс-Ройсами, Линкольнами, а также отечественными ЗИСами или ЗИЛами.
Но особенно выделялся среди них Mercedes-Benz 300 SL, который в те времена был прозван гражданами «Крылом Чайки». Он был оснащен мощным инжекторным двигателем и запоминающимся дизайном. Такая машина была мечтой каждого советского автолюбителя.
5. Maserati Quattroporte (ездил Леонид Брежнев)
Жемчужина автопарка Брежнева. /Фото: drive2.ru
Леонид Хрущев был обладателем впечатляющего автопарка из десятка машин иностранного производства - Мерседес, Роллс-Ройс, Линкольн 73-го года, Кадиллак. Но самым запоминающимся был Maserati Quattroporte 1968 года выпуска, которые подарили ему итальянские коммунисты. На автомобиль был установлен двигатель объемом 4,8 литра, его мощность достигала 290 лошадиных сил.
Интересный факт: Брежнева можно было увидеть и в отечественных автомобилях, например, за рулем ГАЗ-24, однако такое происходило только в случае поездки генсека на охоту.
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