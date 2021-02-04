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5 автомобилей люкс-класса, на которых ездили советские вожди


5 автомобилей люкс-класса, на которых ездили советские вожди

Советский автопром вроде бы и был довольно масштабным, однако на доступности это никак не отражалось. Чтобы получить вожделенную машину, простому советскому гражданину нужно было простоять в очереди не один год. И то, ассортимент автомобилей был представлен лишь отечественными моделями не самого высокого класса, а об иномарках можно было только мечтать. Но вот элита советского общества, представленная в основном партийными чиновниками или звездами эстрады, была исключением из этого правила. Вашему вниманию 5 автомобилей, на которых возили советских вождей.

1. Rolls-Royce Silver Ghost (ездил Владимир Ленин)


Ленинский любимый автомобиль. /Фото: livejournal.com

Ленинский любимый автомобиль. /Фото: livejournal.com

Сложно представить, но Владимир Ленин в первые годы после Октябрьской революции «объездил» буквально все новинки тогдашнего автомобильного рынка, поэтому в его распоряжении были лучшие машины. Однако он долго не мог остановиться на одной машине.

В итоге вождю мирового пролетариата особенно полюбился кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost, который был выпущен в 1914 году в Англии. Он был без верха, оснащен двигателем с объемом 7 литров. На нем Ленин в большинстве случаев ездил по Москве, а также ездил в Горки.

2. Лимузин Packard Twelve (ездил Иосиф Сталин)


Американский лимузин советского вождя. /Фото: pikabu.ru

Американский лимузин советского вождя.
/Фото: pikabu.ru

А вот отец народов Иосиф Сталин отдавал предпочтение детищам американской автомобильной промышленности, поэтому в его автопарке было немало именно заокеанских моделей. Одним из них был лимузин Packard Twelve - подарок Рузвельта секретарю, и он больше всего приглянулся Сталину.

Технические характеристики машины были впечатляющими на момент второй половины 1930-х годов: объем двигателя - 8,2 литров, мощность достигала 155 лошадиных сил. Само собой, лимузин первого лица государства был бронирован, а потому вес его составлял около шести тонн. При этом автомобиль мог разгоняться до 125 км/час. На этом лимузине Сталин ездил на все крупные встречи и приемы.

3. ЗИС-110 (ездил Георгий Маленков)


Один из первых отечественных машин класса люкс. /Фото: wroom.ru

Один из первых отечественных машин класса люкс. /Фото: wroom.ru

Георгий Маленков не был ценителем шедевров мирового автопрома и явно отдавал предпочтение советским машинам. А потому самой известной моделью, на которой ездил член политбюро, был советский ЗИС-110.

История этого автомобиля весьма занимательна: его начали разрабатывать до войны на основе лимузина, который получил от американцев Сталин. ЗИС-110 был оснащен довольно мощным двигателем на 140 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль оборудовали электроподъемником и печкой. Именно на ЗИС-110 впервые в СССР были установлены поворотники.

4. Mercedes-Benz 300 SL (ездил Никита Хрущев)


Крыло Чайки для советского генсека. /Фото: motor.ru

Крыло Чайки для советского генсека. /Фото: motor.ru

Генсек Никита Хрущев был большим поклонником спортивных автомобилей - его автопарк был представлен и Кадиллаками, Ренаултами, Фиатами, Роллс-Ройсами, Линкольнами, а также отечественными ЗИСами или ЗИЛами.

Но особенно выделялся среди них Mercedes-Benz 300 SL, который в те времена был прозван гражданами «Крылом Чайки». Он был оснащен мощным инжекторным двигателем и запоминающимся дизайном. Такая машина была мечтой каждого советского автолюбителя.

5. Maserati Quattroporte (ездил Леонид Брежнев)


Жемчужина автопарка Брежнева. /Фото: drive2.ru

Жемчужина автопарка Брежнева. /Фото: drive2.ru

Леонид Хрущев был обладателем впечатляющего автопарка из десятка машин иностранного производства - Мерседес, Роллс-Ройс, Линкольн 73-го года, Кадиллак. Но самым запоминающимся был Maserati Quattroporte 1968 года выпуска, которые подарили ему итальянские коммунисты. На автомобиль был установлен двигатель объемом 4,8 литра, его мощность достигала 290 лошадиных сил.

Интересный факт: Брежнева можно было увидеть и в отечественных автомобилях, например, за рулем ГАЗ-24, однако такое происходило только в случае поездки генсека на охоту.

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5 автомобилей люкс-класса, на которых ездили советские вожди

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5 автомобилей люкс-класса, на которых ездили советские вождиПодписаться на мой Instagram
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