Самые распространенные мифы о змеях

Змеи — одни из самых загадочных обитателей нашей планеты. Первобытные охотники при встрече с любой змеей спешили спастись от нее бегством, зная, что всего один укус способен обречь на смерть. Страх помогал избежать укусов, но мешал узнать больше об этих таинственных созданиях. И там, где точных знаний не хватало, пробелы заполняли фантазии и домыслы, с веками становившиеся все изощреннее. И несмотря на то что многие из этих рептилий уже достаточно хорошо изучены, старые, передававшиеся из поколения в поколения слухи и легенды о змеях до сих пор владеют умами людей. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, мы собрали 10 самых распространенных мифов о змеях и опровергли их.



1. Змеи пьют молоко Этот миф многим из нас стал известен благодаря произведению Конан Дойля «Пестрая лента». На самом деле попытка напоить змею молоком может закончиться смертельным исходом: они не усваивают лактозу в принципе. 2. Нападая, змеи жалят По неизвестным причинам многие люди считают, что змеи жалят своим острым, раздвоенным на конце языком. Змеи кусают зубами, как и все остальные животные. Язык им служит совершенно для других целей. 3. Змеи перед броском, угрожая, высовывают язык Как уже говорилось, язык змеи не предназначен для атаки.

10. Змеи обвивают ветви и стволы деревьев