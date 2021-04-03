Почему одни дрова дают больше тепла, чем другие: как выбрать правильные

Когда-нибудь приходилось задумываться над тем, почему одни дрова греют намного лучше других? Совершенно очевидно, что все дело в породе дерева. Однако, как понять, какие именно следует заготавливать дрова на будущий сезон и какие лучше брать с собой на природу, например, для того, чтобы развести костер или поставить мангал для жарки мяса. На самом деле все в этом вопросе достаточно прозрачно и просто.
Дубовые дрова - лучше всего. /Фото: yandex.ru.
На самом деле все предельно просто. На количество отдаваемого тепла при сгорании дров влияет всего два фактора: масса и степень просушки. Начнем с последнего: чем лучше просушены дрова, тем лучше они будет гореть и тем больше тепла они в конечном итоге дадут. Здесь все просто и понятно, лишних пояснений на данный счет совершенно очевидно давать не стоит. Капитан Очевидность подсказывает, что пытаться растопиться и согреться сырыми дровами – не самая лучшая идея.
Тоже можно. /Фото: yandex.ua.
Теперь, что касается массы. Чем больше масса сжигаемого топлива, тем больше тепла в большинстве случае получится на выходе. Однако именно здесь начинается самое интересное. Как уже можно было легко предположить, разные породы дерева имеют разную плотность волокон. А это значит, что при прочих равных поленья от разных пород, будут иметь зачастую существенно отличающуюся друг от друга плотность.
Сосна отлично горит. /Фото: vse-stroy.by.
Достаточно сравнить одинаковые поленья от какого-нибудь дуба и сосны. Таким образом делаем личное заключение: чем тяжелее и суше дрова, тем больше тепла они дадут.
Теперь, что касается конкретики. Стоит пояснить, какие именно породы дерева лучше всего заготавливать в качестве дров. На первом месте стоят береза и дуб. Они дают больше всего тепла на выходе и идеально подходят для печей, которые нужно разогреть быстро и до абсолютного максимума. Нужно топить баню? Тогда запасайтесь березой и дубом, однако для обогрева дома данные породы могут быть «излишними».
Можно брать и ель. /Фото: specdispetcher.ru.
Далее – ель. Горит хорошо и быстро, из-за наличия смоляных карманов изрядно трещит. Хорошо подходит для отопления бани и дома. Однако, ель почти не дает хороших углей, так что для заправки мангала и готовки еды она точно не подойдет. Следом у нас идет сосна – хорошая порода дерева, способная дать много тепла, но только если была идеально просушена. Единственный минус – большое количество дыма, гари и копоти в момент сгорания.
Осина тоже ничего. /Фото: элит-дрова.рф.
Наконец, не стоит забывать про осину. Из всего перечисленного дает меньше всего тепла, однако хорошо прогорает и не слишком сильно засоряет дымоход. Фактически лучший выбор для отопления дома. Однако для бани осина совершенно не подходит, слабовата будет.
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