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Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Не переживайте, с пуховыми подушками, ковриками и кроссовками ничего не случится. Мы расскажем, как их можно постирать, не испортив.
Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Кеды и кроссовки


Прежде, чем закладывать их в стиральную машину, выньте шнурки и стельки. Затем включите деликатный режим стирки в прохладной воде и добавьте небольшое количество порошка. Чтобы кроссовки не бились о борта барабана, в стирку можно добавить полотенце.

Угги


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину
 

Да, их тоже можно стирать в машине, причем и вязаные, и замшевые. Только нужно подобрать правильный режим и средство для стирки. Здесь можно подробно почитать о том, как правильно стирать угги.

Пуховые подушки


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Как и в предыдущих случаях, вам будет нужен деликатный режим стирки. Лучше класть сразу две подушки, чтобы в машине поддерживался баланс. После того, как машина закончит стирать, запустите дополнительное полоскание. И не забудьте главное — если в машине нет программы сушки, обязательно перетряхивайте подушки почаще, пока они сохнут. Иначе при подсыхании начинают образовываться комочки, и появляется неприятный запах.

Игрушки


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Если игрушка уже старая, и вы хотите ее не только обновить, но и продезинфицировать, перед стиркой можно положить ее в морозильную камеру, уничтожив таким образом паразитов и клещей, которые могли завестись в наполнителе.
После этого просто стирайте игрушку на деликатном режиме при температуре 30 градусов. Да, и не забудьте, как и в случае с подушками, добавить программу полоскания. Моющие средства не сразу вымываются из наполнителя.

Шторки и коврики для ванной


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Стирайте их вместе в прохладной воде с моющим средством. Здесь нет никаких особенных рекомендаций.

Коврики для йоги


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину
 
Ничего плохого не случится, если вы время от времени будете стирать мат для йоги. Достаточно класть его в машину раз в месяц, чтобы поддерживать гигиену, ведь он впитывает пот и кожные выделения во время занятий.

Рюкзаки и спортивные сумки


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину
 
Если вы никогда не задавались этим вопросом, мы вам ответим: некоторые рюкзаки разрешено стирать в машине вместе со спортивной одеждой. Просто выверните рюкзак наизнанку, удалите, если это возможно, металлические детали, положите его в мешок для стирки и стирайте на деликатном режиме.
Коврики для машины
Сперва их лучше как следует вытряхнуть, чтобы не нести в стиральную машину лишнюю грязь и песок. Затем, при необходимости, обработайте пятна пятновыводителем и стирайте отдельно от всего остального с обычным средство для стирки.

Насадки для швабры


Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину
 
Все тряпки из микроволокна, а также насадки на швабры можно стирать в машине без каких-либо опасений.
Собачьи ошейники и подстилки
А также шлейки или поводки, сделанные из брезентовой или другой ткани. Просто поместите их предварительно в сетчатый мешок для стирки, а затем стирайте. Для балансировки можно добавить в барабан полотенце, которым вы вытираете лапки животного.
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