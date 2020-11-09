Вещи, которые вы зря боитесь класть в стиральную машину

Не переживайте, с пуховыми подушками, ковриками и кроссовками ничего не случится. Мы расскажем, как их можно постирать, не испортив.





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Насадки для швабры

Прежде, чем закладывать их в стиральную машину, выньте шнурки и стельки. Затем включите деликатный режим стирки в прохладной воде и добавьте небольшое количество порошка. Чтобы кроссовки не бились о борта барабана, в стирку можно добавить полотенце.Да, их тоже можно стирать в машине, причем и вязаные, и замшевые. Только нужно подобрать правильный режим и средство для стирки. Здесь можно подробно почитать о том, как правильно стирать угги.Как и в предыдущих случаях, вам будет нужен деликатный режим стирки. Лучше класть сразу две подушки, чтобы в машине поддерживался баланс. После того, как машина закончит стирать, запустите дополнительное полоскание. И не забудьте главное — если в машине нет программы сушки, обязательно перетряхивайте подушки почаще, пока они сохнут. Иначе при подсыхании начинают образовываться комочки, и появляется неприятный запах.Если игрушка уже старая, и вы хотите ее не только обновить, но и продезинфицировать, перед стиркой можно положить ее в морозильную камеру, уничтожив таким образом паразитов и клещей, которые могли завестись в наполнителе.После этого просто стирайте игрушку на деликатном режиме при температуре 30 градусов. Да, и не забудьте, как и в случае с подушками, добавить программу полоскания. Моющие средства не сразу вымываются из наполнителя.Стирайте их вместе в прохладной воде с моющим средством. Здесь нет никаких особенных рекомендаций.Ничего плохого не случится, если вы время от времени будете стирать мат для йоги. Достаточно класть его в машину раз в месяц, чтобы поддерживать гигиену, ведь он впитывает пот и кожные выделения во время занятий.Если вы никогда не задавались этим вопросом, мы вам ответим: некоторые рюкзаки разрешено стирать в машине вместе со спортивной одеждой. Просто выверните рюкзак наизнанку, удалите, если это возможно, металлические детали, положите его в мешок для стирки и стирайте на деликатном режиме.Коврики для машиныСперва их лучше как следует вытряхнуть, чтобы не нести в стиральную машину лишнюю грязь и песок. Затем, при необходимости, обработайте пятна пятновыводителем и стирайте отдельно от всего остального с обычным средство для стирки.Все тряпки из микроволокна, а также насадки на швабры можно стирать в машине без каких-либо опасений.Собачьи ошейники и подстилкиА также шлейки или поводки, сделанные из брезентовой или другой ткани. Просто поместите их предварительно в сетчатый мешок для стирки, а затем стирайте. Для балансировки можно добавить в барабан полотенце, которым вы вытираете лапки животного.