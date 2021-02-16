Для чего советские солдаты ездили на танках и БТР сидя на броне

Сверху на БТР солдаты ездят не просто так. /Фото: topast.ru

Красноармейцы на Т-34 во время Великой отечественной войны. /Фото: pinterest.com

Вывод советских войск из Афганистана, 1989 год. /Фото: svoboda.org

Солдаты на БТР в Грозном . /Фото: pikabu.ru