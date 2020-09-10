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10 самых известных снайперских винтовок

Выстрел снайпера может не только поразить противника, но и посеять страх и панику в его рядах. За одним лишь выстрелом могут стоять годы подготовки и недели выжидания нужного момента. Зачастую проводя долгое время в диких условиях и выжидая цель, снайпер должен обладать не только всеми навыками выживания, но и умением не потерять концентрацию в критический момент. В такой момент очень многое зависит и от того, какое оружие у него в руках. Современные снайперские винтовки подчас представляют из себя настоящие чудеса инженерной мысли и способны поражать объекты на расстоянии более двух километров.

Это 10 самых известных снайперских винтовок — от тех, что помогали под Сталинградом, до тех, что применяются в современных спецоперациях.

10 самых известных снайперских винтовок

«Трехлинейка» Мосина


В 1931 году винтовка Мосина стала первой советской снайперской винтовкой, получив «прицельную трубку» Подольского оптического завода. Конструкция впоследствии претерпела определенные изменения. «Трехлинейка» хорошо зарекомендовала себя на коротких и средних дистанциях во время Второй мировой войны. Так, в Сталинградской битве 98 снайперов 13-й гвардейской стрелковой дивизии уничтожили 3879 немецких солдат и офицеров.

10 самых известных снайперских винтовок

АСВК


АСВК, или крупнокалиберная армейская снайперская винтовка, была разработана в СССР еще в конце 1980-х.
Эта 12-килограммовая винтовка способна поражать легкобронированную и небронированную военную технику на расстоянии до километра. Про поражение человека можно даже и не говорить — выпущенная из этого орудия пуля пролетит полтора километра со скоростью примерно 850 метров в секунду.

10 самых известных снайперских винтовок

Винторез


Эту бесшумную снайперскую винтовку разработали в тех же 1980-х годах, что и АСВК. Предназначалась она для специальных подразделений. Позднее, после распада СССР, винторез активно применялся во время Первой и Второй чеченских войн, а также во время грузино-осетинского конфликта. Длина винтовки не достигает и 90 сантиметров, а масса — менее трех килограмм.

10 самых известных снайперских винтовок

Calico M951S


После отечественных образцов пора перенестись в США, где в 1990 году была разработана винтовка Calico M951S, отлично поражающая цели на средних расстояниях. Ее особенности — высокая скорострельность и чрезвычайно емкий магазин, способный вместить до 100 патронов. Что, впрочем, неудивительно, ведь модель была создана на базе пистолета-пулемета Calico M960.

10 самых известных снайперских винтовок

Снайперская винтовка Драгунова


Самозарядная винтовка Драгунова — лучший образец продукции Ижевского машиностроительного завода. Это снайперское орудие было разработано с 1958 по 1963 год группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. За эти годы «Драгунов» неоднократно модифицировался и всё-таки немного постарел. В настоящее время СВД рассматривают как качественную, но штатную винтовку для линейного бойца, являющего снайпером в подразделении. Тем не менее на дистанции до 600 метров это по-прежнему грозное орудие для истребления живой силы противника.

10 самых известных снайперских винтовок

CheyTac m200 «Intervention»


CheyTac m200 «Intervention» — одна из составляющих американской снайперской системы CheyTac LRRS — выпускается в различных модификациях с 2001 года. Отличает эту модель способность с высокой точностью поражать цели на больших расстояниях (порядка 2 километров). Можно сказать, что «Intervention» стала настоящим феноменом в мире компьютерных шутеров. Так в известной игре «Call of Duty: Modern Warfare 2» она присутствует как один из самых мощных видов вооружения.

10 самых известных снайперских винтовок

AMP Technical Services DSR-1


Немецкую винтовку DSR-1 можно назвать самой точной, правда, только при стрельбе в идеальных условиях — при использовании специализированных патронов и отсутствии ветра. Она относится к полицейскому или к антитеррористическому оружию и применяется европейскими формированиями типа GSG-9. Профессиональные военные не очень-то жалуют DSR-1 — она восприимчива к грязи и песку, и в реальных боевых действиях, например, когда рядом произошел взрыв, дает осечки.

10 самых известных снайперских винтовок

Accuracy International AS50


AS50 была впервые продемонстрирована широкой публике в январе 2005 года на выставке ShotShow-2005 в США. 1369-миллиметровое снаряжение весит 14,1 килограмм без оптики и патронов и предназначается в основном для спецопераций. Снайпер может молниеносно сложить или разложить ее и привести в боевую готовность. Высокая точность стрельбы на дальние расстояния, приспособление для крепления различной, в том числе и ночной оптики делают AS50 одним из лучших современных образцов снайперских винтовок.

10 самых известных снайперских винтовок

Barett M82


У этой винтовки интересная история создания. М82 собрал американец Ронни Барретт в своем гараже в далеком 1982 году. После отказа ряда ведущих оружейных фирм он решил запустить мелкосерийное производство для внутреннего рынка. Спустя 7 лет армия Швеции покупает у Barrett Firearms 100 винтовок, а затем и армия США обращает на них внимание во время операций «Буря в пустыне» и «Щит пустыни». Сегодня Barett M82 стоит на вооружении нескольких десятков стран и может вести прицельную стрельбу на расстояние почти в 2 км. Винтовка присутствует в целом ряде известных фильмов и компьютерных игр вплоть до GTA V, что лишний раз подтверждает ее авторитет.

10 самых известных снайперских винтовок

Accuracy International Arctic Warfare


Еще одно детище легендарной английской компании Accuracy International Ltd., которое не знает равных с 1980 года. Великобритания применяет ее для военных целей, а модифицированными моделями пользуются силы специального назначения и полиция. Впрочем, на рынке гражданского оружия эта винтовка позиционируется как «спортивная» — к примеру, в России еще несколько лет назад ее можно было купить в оружейном магазине за примерно 20 тысяч долларов. Из AWM был произведен самый дальний зафиксированный боевой снайперский выстрел в истории — британский солдат Крейг Гаррисон выстрелил на расстояние 2475 метров. «Культурный след» этого орудия тоже может претендовать на рекорд — AWM упоминается в ряде самых известных компьютерных шутеров, в том числе в Call of Duty, Battlefield и, конечно же, в Counter-Strike.

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