Выстрел снайпера может не только поразить противника, но и посеять страх и панику в его рядах. За одним лишь выстрелом могут стоять годы подготовки и недели выжидания нужного момента. Зачастую проводя долгое время в диких условиях и выжидая цель, снайпер должен обладать не только всеми навыками выживания, но и умением не потерять концентрацию в критический момент. В такой момент очень многое зависит и от того, какое оружие у него в руках. Современные снайперские винтовки подчас представляют из себя настоящие чудеса инженерной мысли и способны поражать объекты на расстоянии более двух километров.



Это 10 самых известных снайперских винтовок — от тех, что помогали под Сталинградом, до тех, что применяются в современных спецоперациях.









«Трехлинейка» Мосина

АСВК

Винторез

Calico M951S

Снайперская винтовка Драгунова

CheyTac m200 «Intervention»

AMP Technical Services DSR-1

Accuracy International AS50

Barett M82

Accuracy International Arctic Warfare