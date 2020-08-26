20 железных цитат Маргарет Тэтчер

- Когда характер проявляет женщина, про нее говорят «стерва». Когда характер проявляет мужчина, про него говорят «отличный парень».
- Поражение? Я не понимаю значения этого слова.
- Каждая женщина, знакомая с проблемами ведения домашнего хозяйства, близка к тому, чтобы понимать проблемы управления страной.
- Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки несёт курица.
- Никто бы и не помнил о «добром самаритянине», если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги.
- Если вы хотите что-то обговорить — идите к мужчине, если хотите реально сделать — идите к женщине.
- Дом должен быть центром, но не границей жизни женщин.
- Персональным нападкам на меня только радуюсь. Значит, других политических аргументов у противника уже не осталось.
- Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга.
- Делать всё с открытым сердцем — не самая хорошая идея. Сердце должно оставаться закрытым, так оно лучше функционирует.
- Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может.
- 90% наших забот касается того, что никогда не случится.
- Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей.
- Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить «нет».
- Сегодня у женщины есть море возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык.
- Как правило, мне достаточно десяти секунд, чтобы составить мнение о человеке, и потом оно редко меняется.
- Вежливость сегодня ценится очень дорого, а вот нахальство вообще не имеет цены.
- Если те, кто меня критикует, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы: это только потому, что она не умеет плавать.
- Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык.
- Быть могущественной — это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, вы ею не являетесь точно.
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