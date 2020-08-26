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20 железных цитат Маргарет Тэтчер

20 железных цитат Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер можно смело назвать одной из сильнейших женщин за всю историю. Не боясь никаких сложностей и проблем, преодолевая любые препятствия, она сумела продержаться на посту премьер-министра Великобритании 11 лет, став первой и пока что единственной женщиной, занимающей это место.Мы собрали мудрые и точные высказывания «железной леди», которые она оставила после себя в качестве наследия.


  1. Когда характер проявляет женщина, про нее говорят «стерва». Когда характер проявляет мужчина, про него говорят «отличный парень».

  2. Поражение? Я не понимаю значения этого слова.

  3. Каждая женщина, знакомая с проблемами ведения домашнего хозяйства, близка к тому, чтобы понимать проблемы управления страной.

  4. Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки несёт курица.

  5. Никто бы и не помнил о «добром самаритянине», если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги.

  6. Если вы хотите что-то обговорить — идите к мужчине, если хотите реально сделать — идите к женщине.

  7. Дом должен быть центром, но не границей жизни женщин.

  8. Персональным нападкам на меня только радуюсь. Значит, других политических аргументов у противника уже не осталось.

  9. Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга.

  10. Делать всё с открытым сердцем — не самая хорошая идея. Сердце должно оставаться закрытым, так оно лучше функционирует.

  11. Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может.

  12. 90% наших забот касается того, что никогда не случится.

  13. Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей.

  14. Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить «нет».

  15. Сегодня у женщины есть море возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык.

  16. Как правило, мне достаточно десяти секунд, чтобы составить мнение о человеке, и потом оно редко меняется.

  17. Вежливость сегодня ценится очень дорого, а вот нахальство вообще не имеет цены.

  18. Если те, кто меня критикует, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы: это только потому, что она не умеет плавать.

  19. Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык.

  20. Быть могущественной — это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, вы ею не являетесь точно.




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