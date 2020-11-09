Почему дизайнер нервно дёргается, глядя на ламинат

Если у тебя возникла потребность в ремонте, будь готов к небольшому стрессу, некоторой потере комфорта и времени. А что делать, за удобство и красоту в доме нужно бороться. В этой статье мы расскажем тебе, как подобрать ламинат в помещение таким образом, чтобы это было надежно, стильно и долговечно.





Конечно, ты можешь просто пойти в магазин и заказать себе первый понравившийся вариант. Продавцам ведь на самом деле не очень интересно знать дальнейшую судьбу их товара. Мы же, в свою очередь, постараемся рассказать в общих чертах, какими качествами нужно руководствоваться, чтобы результат был максимально достойным.







КАК ПОДОБРАТЬ ЛАМИНАТ

Важные характеристики ламината

Какой цвет ламината выбрать для дома

3 ПРОСТЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРОСТРАНСТВОМ В ПОМЕЩЕНИИ:

В целом, можно определить 3 самые нужные характеристики, интересующие рядового покупателя больше всего: внешний вид ламината, его цена и класс износостойкости (долговечность). Насчет третьего пункта: раньше класс износостойкости действительно показывал практическую информацию о товаре. Но после того, как рынок заполонили китайские бренды, эта информация стала более не актуальной. Лучше всего обращать внимание на гарантийный срок: чем он выше, тем надежнее бренд.Хотя для общей информации давай быстро пробежимся и по классам ламината.Их всего несколько.подходит для помещений со средней проходимостью и небольшой нагрузкой. И никакой влажности. Для коммерческих помещений срок эксплуатации составляет максимум 3 года, а для жилых — до 10–15 лет. Самый ненадежный класс.отличается экологичностью, не содержит в своем составе агрессивной химии и летучих компонентов. Не боится повышенной влажности. Довольно прочный, так что выдержит падения, например, посуды или бытовых приборов. Идеально подходит для кухни или гостиной.создан для работы с высокими нагрузками. Срок эксплуатации — более 20 лет. И это при работе в больницах, концертных залах, торговых моллах. Еще из характеристик: не скользит, устойчив к царапинам, на замках, возможна быстрая замена конкретной доски. Но и цена, конечно же, соответствующая.самый износостойкий из всех классов ламинат. Есть возможность сделать модель любого цвета и декорировать. Влагоустойчивый. Со специальными крепежами. Гарантийный срок — до 30 лет. Подходит для работы в офисе, частном доме и так далее. Самый дорогой из всей линейки.Однако классы остаются актуальными только в европейском сегменте товаров. Как мы уже говорили выше, китайский 34 едва приблизится по качеству к нормальному 31. Учитывай это, когда пойдешь в магазин.Совет. Для жилого помещения тебе хватит ламината со следующими характеристиками: толщина доски 8–9 мм, плотность от 850 кг/м3. Если кухня — влагоустойчивость обязательно. Если это коридор или столовая, бери с истираемостью AC4. Для детской или спальни этот показатель может быть меньше.Истираемость ламината имеет 4 класса: от AC3 (низкого) до AC6 (повышенного).Цвет ламината важен не меньше, чем его качество. Какой смысл в том, что твое напольное покрытие простоит десятки лет, если оно не подходит к интерьеру? А посему к этому вопросу нужно отнестись ответственно.Начнем с того, что классика и даже ретро подход требуют того, чтобы ламинат хорошо сочетался с другими деревянными элементами: дверьми, плинтусами, мебелью и так далее. Современная мода, наоборот, советует отказаться от такого решения. Либо доверься личному чувству стиля, либо зови дизайнера.Как показала практика, чем светлее и пестрее рисунок ламината, тем меньше на нём видно пыль и пятна. Глянцевая поверхность выглядит богаче, но требует тщательной уборки. В то время как матовый ламинат достаточно прост в обиходе, но не так заметен.Светлый пол + светлый потолок + светлые стены делают помещение зрительно больше.Темный пол + светлый потолок + темные стены помогут сделать комнату выше.Темный пол + темный потолок + светлые стены визуально раздвигают пространство.По сути, в современном дизайне интерьера, ламинат можно сочетать с чем угодно: обоями, окнами, мебелью и так далее. Окончательное решение всегда принимает клиент. Но нужно понимать, что ламинат простоит дольше, чем те же обои в большинстве случаев. Если хочешь привязать цвет своего напольного покрытия к чему-то конкретному, убедись, что этот цвет будет доминировать долгое время.