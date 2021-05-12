Как живется людям в домах, которые превратились в «падающий заповедник» из-за просчета инженеров

Просчеты инженеров-строителей превратили бразильский город в «заповедник падающих домов» (Сантос, Бразилия).

Это не обман зрения, а привычное расположение многоэтажных домов в Сантосе (Бразилия).

Больше всего «падающих» домов расположено на набережные города (Сантос, Бразилия).

Плотная застройка вызвала массовое проседание домов с неглубокими фундаментами (Сантос, Бразилия). | Фото: trasyy.livejournal.com.

Около сотни высоток начали крениться вскоре после окончания строительства (Сантос, Бразилия). | Фото: terra-z.com.

Жители Сантоса вынуждены проживать вот в таких «падающих» домах (Бразилия). | Фото: rc-cafe.blogspot.com.

С помощью гидравлических домкратов и заполнения бетонным раствором пустот удалось выровнять лишь одно здание (Сантос, Бразилия). © PANDORA.