Как живется людям в домах, которые превратились в «падающий заповедник» из-за просчета инженеров

Город Сантос, расположенный на побережье Атлантического океана (Бразилия), уже много лет славится не только кофе и тем, что является главными морскими вратами региона, больше он известен как «заповедник падающих домов». И это не чья-то злая шутка или аллегория. Как оказалось, почти сотня высотных домов полумиллионного города построены криво в буквальном смысле слова. В некоторых местах крен верхней точки достигает более 3 метров и заметен невооруженным глазом. И что самое страшное, тотальные просчеты инженеров-строителей вынуждают жителей города жить в постоянном страхе, ведь никто не знает, сколько «танцующие» дома могут продержаться в таком положении.
Просчеты инженеров-строителей превратили бразильский город в «заповедник падающих домов» (Сантос, Бразилия).
Кто не знает о знаменитой падающей Пизанской Башне, которая уже несколько сотен лет стоит под угрожающим углом, но все еще радует нас своим необычным видом. Этот памятник архитектуры при должном уходе продержится еще много лет, но такая оптимистическая перспектива недоступна менее известным «достопримечательностям», находящимся в прекрасном бразильском городке на берегу Атлантического океана, в Сантосе. Там, практически все многоэтажки, построенные в середине прошлого века, стали проседать и перекашиваться, превратившись в «заповедник падающих домов».
Это не обман зрения, а привычное расположение многоэтажных домов в Сантосе (Бразилия).
Это жуткое зрелище видно еще с берега, и представить масштабы настоящего бедствия несложно. Причем случилось это не после землетрясения или урагана, а из-за просчетов инженеров-строителей. По сведениям редакции Novate.ru, до 1968 г. в городе было построено около сотни высоток без каких-либо строительных норм и правил, потому что их попросту не существовало в стране. Кроме того, никто даже не собирался исследовать состояние грунтов, на которых планировалось скоротечное строительство.
Больше всего «падающих» домов расположено на набережные города (Сантос, Бразилия).
В итоге на небольшой по площади набережной и в центре города, в одночасье выросло множество многоквартирных домов, очень плотно стоящих друг к другу, ведь подобное расположение жилья всегда в цене. Учитывая, что это береговая линия, то никому не было в диковинку, что стройка идет на неустойчивой песчано-глинистой почве, но ничего так и не предприняли. Хотя не золотистый песок превратил Сантос в «город падающих зданий». Виновницей такой «пляски» стала глина, залегающая на глубине всего лишь 7 метров. При этом слой пластичного грунта достигает 30-40 метров, что пагубно сказывается на устойчивости тяжелых строений.
Плотная застройка вызвала массовое проседание домов с неглубокими фундаментами (Сантос, Бразилия). | Фото: trasyy.livejournal.com.
Если бы застройщики не жадничали и не располагали дома так близко друг к другу, то ситуация не была бы настолько критичной. Но поскольку норм не было, все строили, как и где вздумается, поэтому в большинстве случаев ограничились лишь созданием котлованов глубиной всего лишь 4-5 м, не заботясь о том, что будет дальше.
Около сотни высоток начали крениться вскоре после окончания строительства (Сантос, Бразилия). | Фото: terra-z.com.
Такая беспечность очень скоро дала о себе знать, через пару тройку лет после сдачи в эксплуатацию новеньких объектов, высотные строения стали проседать. И если в первые годы это было не видно обычным горожанам, то потом крен одного из верхних улов домов до 3 метров не заметил бы только слепой. После такого поворота событий власти спохватились и запретили мелкофундаментное строительство. Тогда появилось предписание, что любые многоэтажные здания должны устанавливаться на 50-метровые сваи, и лишь после этого создавать мощный фундамент.
Жители Сантоса вынуждены проживать вот в таких «падающих» домах (Бразилия). | Фото: rc-cafe.blogspot.com.
Но это было потом, а вот сотням тысяч жителей «танцующих» невпопад многоквартирных домов и сотрудникам офисов до сих пор приходится жить и работать в аварийно-опасных зданиях, причем на протяжении десятков лет. Этим поистине смелым людям просто некуда деться, ведь продать квартиру, офисы или торговые площади в «падающих» высотках невозможно. Горожанам остается лишь надеяться, что полным падением дело не закончится. Ну а к неудобствам в виде кривых полов, перекошенной мебели, невозможности налить полную чашку жидкости, скатывания круглых предметов в один угол и т. д. они уже привыкли.
С помощью гидравлических домкратов и заполнения бетонным раствором пустот удалось выровнять лишь одно здание (Сантос, Бразилия). © PANDORA.
Интересный факт: Несмотря на проседание домов, власти города считают их абсолютно безопасными для проживания и никаких действий не предпринимают. Единственным домом, который выровняли за счет городского бюджета является здание Nuncio Malzoni. Реконструкция вылилась в весомую цифру – 1,5 млн. дол, что было непозволительно дорого для казны. По этой причине все укрепительные работы остановили.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии