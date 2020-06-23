Суперпродукт для силы: свекольный сок

В 2010 году олимпийский марафонец Райан Холл совершил невозможное — провалил знаменитую гонку Chicago Marathon. После этого атлет порвал со всей тренерской командой и на целый сезон сошел вообще со всех спортивных дистанций. Новый пул тренеров досконально пересмотрел режим спортсмена и пришел к неожиданному выводу: Холлу просто не хватило свекольного сока. Действительно, довольно необычно. Свекольный сок никогда не попадал в центр внимания знаковых спортсменов, предпочитавших использовать проверенные легальные допинги. Но проведенное сравнительно недавно исследование ученых из Exeter University расставило приоритеты несколько по-другому.



Ученые выяснили, что велосипедисты, принявшие ударную дозу обычного свекольного сока прямо перед гонкой, показали результат на целых 16 % лучший, чем оставшиеся без сомнительного лакомства соперники. Следующее исследование было решено проводить на долгосрочной перспективе. Спортсменов в течение недели поили свекольным соком. Половина литра этого невкусного напитка в день позволила атлетам добиться весьма впечатляющих результатов: контрольная группа сделала трек на целых 11 секунд быстрее. Оказалось, что все дело в кислороде, который накапливается в организмах спортсменов благодаря содержащимся в свекольном соке нитратах.

Наши тела преобразовывают нитраты в оксид азота, газа, который расширяет кровеносные сосуды. Это помогает крови быстрее насыщаться кислородом и быстрее бежать по телу. Чем больше кислорода попадает в мышцы, тем дольше они способны работать с максимальной эффективностью. В течение многих лет спортсмены пытались добиться схожего эффекта с помощью различных (и, чаще всего, запрещенных) препаратов.И теперь выяснилось, что вполне достаточно было бы на постоянной основе употреблять не наркотики, а богатые нитратами овощи. Прекрасным образом подойдут шпинат, морковь, редис — и, лучше всего , свекла.Аллен Лим, один из ученых, инициировавших исследования, уверен, что всего употребление свекольного сока всего три раза в неделю может кардинально повысить выносливость атлета. «Не бойтесь смешивать свекольный сок с фруктовым. Так вы получите отличный коктейль — не слишком приятный на вкус, зато богатый витаминами и нитратами» Рецепт справедлив не только для профессиональных марафонцев, но и для обычных людей, предпочитающих проводить время в спортзале, а не за кружкой пива. Причем свекольный сок вполне сможет заменить собой все небезопасные спортивные добавки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: