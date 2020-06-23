Суперпродукт для силы: свекольный сок

В 2010 году олимпийский марафонец Райан Холл совершил невозможное — провалил знаменитую гонку Chicago Marathon. После этого атлет порвал со всей тренерской командой и на целый сезон сошел вообще со всех спортивных дистанций. Новый пул тренеров досконально пересмотрел режим спортсмена и пришел к неожиданному выводу: Холлу просто не хватило свекольного сока. Действительно, довольно необычно. Свекольный сок никогда не попадал в центр внимания знаковых спортсменов, предпочитавших использовать проверенные легальные допинги. Но проведенное сравнительно недавно исследование ученых из Exeter University расставило приоритеты несколько по-другому.
Ученые выяснили, что велосипедисты, принявшие ударную дозу обычного свекольного сока прямо перед гонкой, показали результат на целых 16 % лучший, чем оставшиеся без сомнительного лакомства соперники. Следующее исследование было решено проводить на долгосрочной перспективе. Спортсменов в течение недели поили свекольным соком. Половина литра этого невкусного напитка в день позволила атлетам добиться весьма впечатляющих результатов: контрольная группа сделала трек на целых 11 секунд быстрее. Оказалось, что все дело в кислороде, который накапливается в организмах спортсменов благодаря содержащимся в свекольном соке нитратах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии