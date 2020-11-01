Лоло Феррари: судьба актрисы фильмов для взрослых с самой большой грудью в мире

В 1996 году актриса Лоло Феррари попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире, свой успех она повторила в 1999-м. А в 2000-м ее не стало. Жизнь актрисы фильмов для взрослых нельзя было назвать счастливой: сомнительные покровители, десятки пластических операций и предсказуемый финал. Сразу после ее смерти СМИ пытались придумать жестокую шутку, кто во что горазд — обязательно про огромную грудь. Но Лоло совсем не была смешной. Она была в глубокой депрессии.
Ив Валуа родилась в 1963 году в маленьком французском городке у бывшей звезды реалити-шоу. Мать не уставала повторять девочке, что она «уродливая и тупая», как будто именно из-за Ив любовник ее матери бросил ее.
После окончания школы — училась она, кстати, неплохо — Лоло начала модельную карьеру и вскоре познакомилась со своим будущим мужем – бывшим наркодилером Эриком Винем. Ей тогда было всего 17, а ему — 39 лет. Эрик быстро почувствовал неуверенность юной жены и убедил ее начать менять свое тело с помощью пластического хирурга, называл себя «архитектором» ее трансформаций.
На протяжении пяти лет Ив делали операцию за операцией и не только на груди, но и на губах, щеках, на носу, лбу, бровях и на животе. Всего 25 операций за пять лет. Ее грудные импланты конструировал инженер «боинга»–747, размер чашечки достиг 58F, 180 см в обхвате. Каждая грудь весила 2,8 кг, специально для Лоло был разработан бюстгальтер, чтобы она могла ходить.
Ее песни и стриптиз-шоу привлекал зрителей по всей Европе, она взяла себе сценический псевдоним Лоло (жаргонное слово для груди по-французски) Феррари. Фамилию она заимствовала у своего итальянского деда. Знаменитая марка автомобилей попыталась Лоло запретить использовать название бренда, но актриса выиграла суд. Очень быстро после стриптиза она перешла к эротическим фильмам, а затем — к порно. Лоло боялась летать на самолете, потому что опасалась, что грудь взорвется под давлением, и боялась фанатов, которые пытались проткнуть ее иголкой.
В одном интервью французскому журнале она сказала, что сделала бы грудь еще больше, если могла. Но не может из-за того, что кожа не растягивается больше.
Лоло также признавалась, что ей нравилось, когда ее оперировали — ощущение провала в черную дыру. Она пыталась «соскочить», начать карьеру певицы, но на нее всё равно смотрели как на ярмарочного зверя. Ей было страшно думать о себе как о коже, костях и крови. Она всегда носила кольца на каждом пальце, множество браслетов, макияж. Когда она была без аксессуров, у нее случались приступы паники.
Психологи предположили, что Лоло страдала редкой формой дисморфофобии — заболеванием, из-за которого человек убежден, что его тело отталкивающе. Он начинает исправлять его и больше не может остановиться.
В день смерти Лоло ее мужу Эрику ничего не показалось странным. Утром 5 марта 2000 года женщину нашли без сознания в собственном доме. Вскрытие показало, что она приняла большую дозу лекарств. Муж Лоло был арестован. По его словам, он был с ней в доме, но спал на другом этаже, потому что Лоло болела и не хотела будить его своим кашлем. Позже смерть Лоло признали самоубийством, а с Виня были сняты все обвинения.
Фото: Getty images, East news
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