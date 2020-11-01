Лоло Феррари: судьба актрисы фильмов для взрослых с самой большой грудью в мире

В 1996 году актриса Лоло Феррари попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире, свой успех она повторила в 1999-м. А в 2000-м ее не стало. Жизнь актрисы фильмов для взрослых нельзя было назвать счастливой: сомнительные покровители, десятки пластических операций и предсказуемый финал. Сразу после ее смерти СМИ пытались придумать жестокую шутку, кто во что горазд — обязательно про огромную грудь. Но Лоло совсем не была смешной. Она была в глубокой депрессии.







Ив Валуа родилась в 1963 году в маленьком французском городке у бывшей звезды реалити-шоу. Мать не уставала повторять девочке, что она «уродливая и тупая», как будто именно из-за Ив любовник ее матери бросил ее.



««Она говорила мне, что я тоже отвратительна, — вспоминала Лоло, — что я никому никогда не буду нужна. Иногда она била меня хлыстом, я была напугана, мне было стыдно. Я хотела изменить свое лицо и свое тело, хотела полностью измениться. Или умереть».»



После окончания школы — училась она, кстати, неплохо — Лоло начала модельную карьеру и вскоре познакомилась со своим будущим мужем – бывшим наркодилером Эриком Винем. Ей тогда было всего 17, а ему — 39 лет. Эрик быстро почувствовал неуверенность юной жены и убедил ее начать менять свое тело с помощью пластического хирурга, называл себя «архитектором» ее трансформаций.

««Все это, — сказала она в другой раз, имея в виду операции, — произошло потому, что я терпеть не могу жизнь. Но это ничего не изменило. Бывают моменты, когда я полностью отключаюсь от реальности. Тогда я могу делать что угодно, абсолютно все. Умереть тогда кажется очень легко».»